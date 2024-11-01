Asesinato en Minneapolis. Informacion relevante

Vaya por delante que no me gusta hacer este articulo porque lo veo como una forma de puentear la limitacion del uso de RRSS en MNM.
Pero considero que es una informacion relevante sobre el asesinato de Alex Jeffrey Pretti a manos del ICE en Minneapolis que muestra la secuencia (2 videos desde 2 angulos) de los hechos asi como la veracidad e importancia del arma que portaba el civil. O mejor dicho, que no portaba cuando fue tiroteado.
Sí, la víctima portaba legalmente un arma oculta, sin embargo nunca sacó el arma y nunca representó una amenaza.
Sin embargo, un agente de ICE, al notar el arma enfundada, interviene deliberadamente en la pelea para desarmarse. (En realidad, una buena jugada, y no condenaré a este agente por ello).
Pero cuando el agente de ICE se retira, con el arma asegurada, otro agente abre fuego contra el sujeto desarmado. El resto del grupo se unió a él y disparó contra un sujeto discapacitado y desarmado. La narrativa de una amenaza no puede ser cierta, porque para cuando el agente decidió usar fuerza letal y llevar a cabo la ejecución, no había ningún arma de fuego presente. No pudo haber sido amenazado por lo que no estaba allí.
También se incluye un video más largo, desde otro ángulo, filmado por la mujer de rosa, que muestra los preparativos para la continuación, donde se muestra al hombre intentando ayudar a una mujer que fue violentamente tirada al suelo por el agente de ICE, antes de ser rociada con gas pimienta y derribada al suelo, todo mientras levantaba las manos e intentaba comunicar que no era una amenaza.
