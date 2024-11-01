·
Nuevos vídeos muestran al hombre asesinado por el ICE en Mineápolis defendiendo a personas de los agentes
La secretaria de Seguridad Nacional acusó a la víctima, un enfermero de 37 años llamado Alex Pretti, de cometer "un acto de terrorismo doméstico".
etiquetas
:
ice
,
eeuu
,
minneapolis
,
pretti
#2
MiguelDeUnamano
La rueda de prensa de Kristi Noem:
Un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. con una pistola semiautomática de 9 mm. Los agentes intentaron desarmar a este individuo, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente... Parece una situación en la que un individuo llegó al lugar con la intención de causar el máximo daño y matar a los agentes del orden.
xcancel.com/atrupar/status/2015189955329348048#m
0
K
16
#1
alfema
Cuando el terrorismo lo ejecuta el estado.
0
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
xcancel.com/atrupar/status/2015189955329348048#m