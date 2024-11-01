edición general
Nuevos vídeos muestran al hombre asesinado por el ICE en Mineápolis defendiendo a personas de los agentes

Nuevos vídeos muestran al hombre asesinado por el ICE en Mineápolis defendiendo a personas de los agentes

La secretaria de Seguridad Nacional acusó a la víctima, un enfermero de 37 años llamado Alex Pretti, de cometer "un acto de terrorismo doméstico".

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
La rueda de prensa de Kristi Noem: Un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. con una pistola semiautomática de 9 mm. Los agentes intentaron desarmar a este individuo, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente... Parece una situación en la que un individuo llegó al lugar con la intención de causar el máximo daño y matar a los agentes del orden.

alfema #1 alfema
Cuando el terrorismo lo ejecuta el estado.
