Ejecutado a plena luz del día: el asesinado en Minneapolis se llamaba Alex Jeffrey Pretti y tenía 37 años

El hombre, ejecutado a plena luz del día, era propietario de un arma, algo habitual en el país, y el Departamente de Seguridad de EEUU ha alegado que su actuación se debía a que llevaba ese arma en la mano, algo que las grabaciones han desmentido. El joven tan solo portaba un teléfono móvil con el que grababa la situación. Su pistola, una 9 MM, estaba colgada de su cinturón y en ningún momento la saca. Al parecer, Pretti tan solo estaba grabando cómo los agentes de la Patrulla Fronteriza utilizaban gas pimienta
#21 Las elecciones se celebran incluso habiendo estado de guerra (1864, Lincoln derrota a McClellan).
Trump puede, como con otras cosas, pasarse por el forro las "leyes de honor" .... y sacar una ley en el congreso de la manga. Luego ya es cosa entre el DoJ y el SCOTUS (supremo)... que se lo aprueben, que ya sabes en manos de quien están ambos.
La realidad es que al dinero que gobierna ese país ya no le importa mostrarse abiertamente como lo que siempre ha sido.
No era el fascismo, sino la tiranía
Pero esto no es impuesto tromp ganó el voto popular
Lo del voto "popular" ya tal.
Que pena me da en lo que estáis intentando convertir esta sociedad.
El odio es la peor enfermedad que hay porque causa daño al que la sufre y a los que se cruzan con él.
Guardaros mucho de que el odio os infecte, pues como decía Nietzsche: "El que lucha contra monstruos guárdese de no convertirse en uno. Cuando miras mucho tiempo a un abismo, el abismo mira dentro de tí".
Era gente que estaba deseando llevarse por delante al otro. Es un ejemplo muy claro de lo que digo. El odio es peligrosísimo.
Que parece que dices que ahora lo están haciendo en casa. Esto lo han hecho toda la vida. Ahora si, es verdad, que caen más blancos de los que solían caer antes.... pero vamos, que cacerías de personas es deporte nacional desde siempre en EEUU.
Hay vídeos desde bastantes perspectivas que a pesar del caos y de la cantidad de matones alrededor de la víctima, demuestran primero que el hombre no acudió al arma que tenía y que le dispararon estando ya desarmado.
Ya lo indican en la noticia:
"tan solo portaba un teléfono móvil con el que grababa la situación. Su pistola, una 9 MM, estaba colgada de su cinturón y en ningún momento la saca."
Curiosamente era enfermero de veteranos críticamente enfermos en Minnesota. Muchos agentes del DHS son veteranos de guerra.
Era un hombre hecho y derecho al que han ejecutado por protestar pacificamente.
Es una puta barbaridad, en forochoches hay un hilo en el que hay varios videos y es que no tiene ni puto sentido, da la sensación que han soltado a esos bestias para al final tener que sacar al ejercito a las calles.
Y lo de las arcadas es real, los videos me han dejado muy mal cuerpo, los comentarios me han dado ansiedad, terror y mucho, mucho, asco entre otras cosas porque vivo rodeado de votantes de Vox y claro, creo que no son así pero yo que sé, también yo he sido toda mi puta vida un troll amparado por el anonimato... pero hostia puta... esa gente se lo cree.
Oligarquía creo que se llamaba. ¿No? O eso es lo que pretenden, o esa es la sensación que yo tengo.
Que pasen!!! Al fondo hay sitio!!
Lo que dices tiene un nombre: suicidio asistido por policía.
La posesión de armas declarada por los propios ciudadanos en Estados Unidos aumentó un 28% entre 1994 y 2023.
Con base en los datos de antecedentes y registros de fabricación del NICS, se estima que hay 500 millones de armas de fuego propiedad de civiles en los EE. UU.
Sólo 6,06 millones de armas de fuego están registradas en Estados Unidos (EE.UU. no exige el registro de todas las armas de fuego).
Las estimaciones muestran que 82.880.000 personas poseen al… » ver todo el comentario
El poli ve pistola y se lía a tiros, pese a que la pistola estaba ya en manos de otro agente y el muerto nunca la sacó ni tenía posibilidad de hacerlo.
