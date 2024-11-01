Ejecutado a plena luz del día: el asesinado en Minneapolis se llamaba Alex Jeffrey Pretti y tenía 37 años

El hombre, ejecutado a plena luz del día, era propietario de un arma, algo habitual en el país, y el Departamente de Seguridad de EEUU ha alegado que su actuación se debía a que llevaba ese arma en la mano, algo que las grabaciones han desmentido. El joven tan solo portaba un teléfono móvil con el que grababa la situación. Su pistola, una 9 MM, estaba colgada de su cinturón y en ningún momento la saca. Al parecer, Pretti tan solo estaba grabando cómo los agentes de la Patrulla Fronteriza utilizaban gas pimienta