Ejecutado a plena luz del día: el asesinado en Minneapolis se llamaba Alex Jeffrey Pretti y tenía 37 años

Ejecutado a plena luz del día: el asesinado en Minneapolis se llamaba Alex Jeffrey Pretti y tenía 37 años

El hombre, ejecutado a plena luz del día, era propietario de un arma, algo habitual en el país, y el Departamente de Seguridad de EEUU ha alegado que su actuación se debía a que llevaba ese arma en la mano, algo que las grabaciones han desmentido. El joven tan solo portaba un teléfono móvil con el que grababa la situación. Su pistola, una 9 MM, estaba colgada de su cinturón y en ningún momento la saca. Al parecer, Pretti tan solo estaba grabando cómo los agentes de la Patrulla Fronteriza utilizaban gas pimienta

| etiquetas: ice , asesinato , minneapolis
#3 #1. Cuatro no, diez. Los cuentan en la noticia. La vida en ese país ya no vale nada. Llevan practicando el quitarle la vida a inocentes tanto tiempo que ahora lo practican en casa. Lo he pensado muchas veces, primero fueron a por la población de Gaza y Cisjordania, ahora van a por su propia gente y ya han demostrado que no tienen ningún problema en hacer lo mismo en Venezuela, en Yemen, en Siria, en Iran y donde les place. De no reaccionar a tiempo lo próximo podría suceder en suelo europeo.
Están buscando un levantamiento para poder anular el derecho al voto en determinados estados... Creo que lo van a conseguir.
#2 #6 Correcto. Se va a liar pero bien.
#2 o aplicar ley insurrección que permite desplegar ejército y creo no convocar elecciones o similar como un estado de alarma
#1 Diez tiros después de que lo hubieran sometido y le hubieran quitado el arma que llevaba enfundada.

#21 Las elecciones se celebran incluso habiendo estado de guerra (1864, Lincoln derrota a McClellan).
#28 .... se celebran no.... se han celebrado hasta ahora.

Trump puede, como con otras cosas, pasarse por el forro las "leyes de honor" .... y sacar una ley en el congreso de la manga. Luego ya es cosa entre el DoJ y el SCOTUS (supremo)... que se lo aprueben, que ya sabes en manos de quien están ambos.
#2 Estás dando a entender que zanahorio tiene un plan, es puro odio. La frase : Nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez. Alcanza un nuevo hito con Trump: Nunca atribuyas a la inteligencia lo que se explica adecuadamente por el racismo, la xenofobia, la avaricia, la chulería...
#64 Hay que informarse más. Proyecto 2025 es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_2025
Recuerdo cuando los opinólogos afirmaban que los EE.UU. y su Estado tenían herramientas suficientes para evitar que el fascismo se hiciese con el país.
La realidad es que al dinero que gobierna ese país ya no le importa mostrarse abiertamente como lo que siempre ha sido.
#9 pese al chascarrillo, el tema es que se pretendía evitar un fascismo "vertical"

Y
No era el fascismo, sino la tiranía

Pero esto no es impuesto tromp ganó el voto popular
#18 En los yuesei como no tengas mucho dinero y muchos apoyos en tu campaña electoral te comes un mojón, allí es todo espectáculo.
Lo del voto "popular" ya tal.
#9 A mi me sorprende la poca oposición y lo natural que están haciendo este giro al totalitarismo y al uso del terror. Me imaginaba que seria mucho mas convulso y con muchas voces criticas. Me sorprende por lo rápido y natural que lo llevan a cavo.
Cuatro tiros por la espalda. A ver qué motivo de suicidio o disfunción socio familiar que se inventa la banda de Trump.
#3 Y se escucha en el video. También se ve.
#34 ¿Lo de escoger víctimas cualquiera, apalearlas entre 8, reventarles la cabeza a culatazos y ejecutarlas en el suelo también es fruto de una buena actuación policial? Me avergüenza la gente como tú
#34 Pero que cojones dices, en los vídeos de ve como le quitan la pistola y se la llevan, y después le ejecutan
#34 Tacharte de patético por justificar un asesinato es poco, das entre pena y asco
#34 el problema dw base es que hay una exagerada cantidad de armas en la calle y mas exagerada tendencia a usarla, ergo la poli se arma más si cabe y a la mínima considera q el fulano está armado y peligroso.... Y así les va
#34 es un asesinato desde el punto de vista de cualquiera sitio que no sea una dictadura
#34 Estáis zumbados, no tenéis otro calificativo, veis a un policía matar a una persona con 12 tiros y lo justificáis porque lleva un arma, que por cierto se ve en el vídeo como se la quitan antes de disparar, pero es que aunque la lleve, allí es legal.

Que pena me da en lo que estáis intentando convertir esta sociedad.
#34 que ganas de hacer la risa. tus motivos tendrás
#34 ni que llevar un arma en usa fuera un delito
#3 La gente que está enferma de odio tienen el gatillo rápido. Ven a los que piensan diferentes como enemigos en el mejor de los casos o como monstruos en el peor. Se ve lo mismo con los sionistas.
El odio es la peor enfermedad que hay porque causa daño al que la sufre y a los que se cruzan con él.
Guardaros mucho de que el odio os infecte, pues como decía Nietzsche: "El que lucha contra monstruos guárdese de no convertirse en uno. Cuando miras mucho tiempo a un abismo, el abismo mira dentro de tí".
#51 no osctecuerda a nuestra guerra civil? Dónde mataban al del otro bando, sin importar que fueran familia
#56 En la Guerra Civil hubo mucha gente que mató a vecinos no por la guerra sino aprovechando el contexto de la guerra.
Era gente que estaba deseando llevarse por delante al otro. Es un ejemplo muy claro de lo que digo. El odio es peligrosísimo.
#3 A ver, en EEUU, sobre todo negros, hispanos, indios etc ..... los han matado y torturado toda la santa vida.

Que parece que dices que ahora lo están haciendo en casa. Esto lo han hecho toda la vida. Ahora si, es verdad, que caen más blancos de los que solían caer antes.... pero vamos, que cacerías de personas es deporte nacional desde siempre en EEUU.
#1 Tal como esta la cosa, querer vivir en USA ya es una disfunción social.
#1 clásico caso de manifestante volador
#1 No pueden.

Hay vídeos desde bastantes perspectivas que a pesar del caos y de la cantidad de matones alrededor de la víctima, demuestran primero que el hombre no acudió al arma que tenía y que le dispararon estando ya desarmado.

Ya lo indican en la noticia:

"tan solo portaba un teléfono móvil con el que grababa la situación. Su pistola, una 9 MM, estaba colgada de su cinturón y en ningún momento la saca."

Curiosamente era enfermero de veteranos críticamente enfermos en Minnesota. Muchos agentes del DHS son veteranos de guerra.  media
#1 Como mínimo que era un terrorista antifa comunista desequilibrado mental.
#1 Haber cómo se le explica a su familia o sus amigos que ese señor es norcoreano ruso y aliens.

En fin.
Joder con el Irán de los ayatolás
#5 en Irán han matado a miles de manifestantes .... que yo soy el primero que señala al imperio, pero vamos, que tampoco es el momento de blanquear a los ayatolás.
#55 no creo que los esté blanqueando, es una crítica
Si es joven con 37 ¿Que soy yo con 50?

Era un hombre hecho y derecho al que han ejecutado por protestar pacificamente.

Es una puta barbaridad, en forochoches hay un hilo en el que hay varios videos y es que no tiene ni puto sentido, da la sensación que han soltado a esos bestias para al final tener que sacar al ejercito a las calles.
#7 basta escuchar a un grupo de Voxeros y ves la foto de USA 5 años atrás.
#16 El puto hilo me ha dado arcadas, lees los primeros comentarios y pasas de seguir.

Y lo de las arcadas es real, los videos me han dejado muy mal cuerpo, los comentarios me han dado ansiedad, terror y mucho, mucho, asco entre otras cosas porque vivo rodeado de votantes de Vox y claro, creo que no son así pero yo que sé, también yo he sido toda mi puta vida un troll amparado por el anonimato... pero hostia puta... esa gente se lo cree.
#26 a mí me ha sorprendido mucho el calado que ha tenido Vox. Veremos los próximos años, el futuro me da mucho cague.
#32 Que al final seran como Podemos eso ni cotiza, pero si, yo también estoy muy acojonado.

O eso espero,
#45 tienen mucha financiación y predicamento entre gente bien financiada. Es difícil que desaparezcan, siempre estuvieron ahí, hasta agazapados dentro del PP.
#32 hay mucha gente que es de votar a los leopardos comecaras. Les suena bien lo de leopardo comecaras, no necesitan saber más.
#7 da la sensación de que ese es efectivamente el plan. Risketto ya prometió que no habría más elecciones, como está chocho y la palmará pronto el siguiente será Miller el nazi
#41 Trump no es tan listo, hay gente detrás moviendo los hilos.

Oligarquía creo que se llamaba. ¿No? O eso es lo que pretenden, o esa es la sensación que yo tengo.
Más premios nobel de la paz!! MAS!
#4 Señor presidente, no paran de llegar carretillas con medallas de la paz, ya no sabemos donde ponerlas. ¿Qué hacemos?
Que pasen!!! Al fondo hay sitio!!
Me sorprende que, pudiendo llevar armas la población, no salgan ya en tromba a pulirse a los asesinos del ICE. Supongo que es cuestión de tiempo.
#20 Tú saldrías a liarte a tiros con tu arma a plena luz del día y contra agentes entrenados y con experiencia en ese tipo de situaciones?

Lo que dices tiene un nombre: suicidio asistido por policía.
#40 Si van a por mi, ni lo dudo.
#20 Esto es lo que no entiendo. Es cuestión de días que la gente empiece a matar a los del ICE. Se va a liar pero bien.
La vida vale poco, parece, lo que pasa es que usando ese concepto malvado, la vida de cualquiera vale poco.
Están buscando la guerra civil, no tengo días
#6 lo que decía es que no tengo dudas xD
Y, amigos, esto es lo que pasa si a unos Voxarras les das una pistola y manga hancha...
Malditos bastardos...
Un día menos para la guerra civil.
EEUU ya no es una democracia.
La administración Trump ya lo ha definido como "terrorista doméstico" cuando en realidad trabajaba en un hospital de enfermero ayudando a veteranos de guerra.
USA se va a la mierda cada vez más rápido. Y nos va a salpicar a todos. Que locura.
Qué asco. Luego se preguntan por qué los yankis odian al estado con todo su ser.
Es verdad este el el iraní que asesinaron durante las manifestaciones sionistas no?
Aspectos destacados del informe :

La posesión de armas declarada por los propios ciudadanos en Estados Unidos aumentó un 28% entre 1994 y 2023.

Con base en los datos de antecedentes y registros de fabricación del NICS, se estima que hay 500 millones de armas de fuego propiedad de civiles en los EE. UU.

Sólo 6,06 millones de armas de fuego están registradas en Estados Unidos (EE.UU. no exige el registro de todas las armas de fuego).

Las estimaciones muestran que 82.880.000 personas poseen al…   » ver todo el comentario
#12 El problema es que le quitan la pistola antes de pegarle los tiros. No es que el tipo la saque, sino que se la quitan de la cartuchera estando inmovilizado ya por varios agentes, y entonces uno le pega diez tiros.

El poli ve pistola y se lía a tiros, pese a que la pistola estaba ya en manos de otro agente y el muerto nunca la sacó ni tenía posibilidad de hacerlo.
#23 y no un tiro que se escapa, no. 10 putos tiros. Ahí hay mala idea....
#23 ahora me acuerdo de por qué tenía al payaso del beaver bloqueado
#12 Bienvenido al viejo oeste.
#12 "Una persona que lleva un arma encima no me parece inofensiva"

Un claro ejemplo lo tienes en la policía.
#12 No son policías, son unos tíos que han hecho un cursillo. En estados unidos es legal portar armas, las venden hasta en supermercados. Le han desarmado y después ejecutado.
