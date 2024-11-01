Las publicaciones de Kyle Rittenhouse sobre el tiroteo de Alex Pretti y las protestas desatan la indignación; «ven a Minneapolis» (Eng)

Kyle Rittenhouse, quien fue absuelto tras matar a tiros a dos hombres e herir a un tercero durante las protestas de 2020, ha publicado varios mensajes sobre los tiroteos y las protestas en Minneapolis. Sus últimas publicaciones en las redes sociales sobre el tiroteo de Alex Pretti han provocado la indignación de los vecinos. Rittenhouse publicó una historia en Instagram sobre la «liberación de Minneapolis». Además, compartió un truco para «mantenerte con vida», que dice: «no apuntes con armas a los agentes federales».