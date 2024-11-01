·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7112
clics
El bulo viral de El Debate
5544
clics
Los precios de la publicidad en Menéame en 2026
3195
clics
Spot del Partido Verde de Gran Bretaña
3708
clics
Hombre realiza un ritual de ofrenda de leche en el Ganges mientras niños pobres intentan recogerla para beber
3778
clics
Mamá, yo de mayor quiero ser un fascista (Comparsa Los hijos de Cádiz)
más votadas
432
“Venga, hoy no pido café y pago la entrada de mi primer piso”, dice un joven tras ver varios vídeos de un influencer financiero de Youtube
265
Spot del Partido Verde de Gran Bretaña
356
Carlos Alsina se sale del guion en el debate por la dimisión de Óscar Puente: “Ha dado la cara”
311
Una multitud se levanta en Minneapolis contra el autoritarismo de Trump, los abusos del ICE y el asesinato de Renée Good
286
California se convierte en el primer estado en unirse a la red de enfermedades de la OMS tras la salida de EE. UU. [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
14
clics
Niña se suicida en EEUU por acoso y amenazas de deportación
Jocelynn Rojo falleció tras un intento de suicidio. Fue víctima de bullying en su escuela en Texas; la amenazaron con llamar a ICE para deportar a su familia.
|
etiquetas
:
niña
,
eeuu
,
suicidio
,
jocelyn rojo
,
ice
9
2
0
K
108
CamisaParda
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
108
CamisaParda
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Cabre13
Por si alguno sigue creyendo en la simpática incorrección política de los lemas tan simples que se nota que están diseñados para niños.
Noticia de cuando en el 2016 en los colegios los chavales hacían bullying a sus compañeros latinos a cuenta del muro de Trump..
abc7.com/post/students-chant-build-a-wall-to-latino-classmates/1600899
0
K
10
#1
Spirito
*
Esto y mucho más es la consecuencia de payasos y psicópatas adinerados que no entienden absolutamente nada de la diversidad y riqueza de la vida en nuestro planeta de todos, de todos.
Creo que gente ignorante con mucho dinero y poder que, si tomaran conciencia, se arrepentirán.
Mamandurios dejándose llevar que llevan a la ruina y desgracia a millones de personas.
Espero que esa IA tome conciencia.
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Noticia de cuando en el 2016 en los colegios los chavales hacían bullying a sus compañeros latinos a cuenta del muro de Trump..
abc7.com/post/students-chant-build-a-wall-to-latino-classmates/1600899
Creo que gente ignorante con mucho dinero y poder que, si tomaran conciencia, se arrepentirán.
Mamandurios dejándose llevar que llevan a la ruina y desgracia a millones de personas.
Espero que esa IA tome conciencia.