Niña se suicida en EEUU por acoso y amenazas de deportación

Jocelynn Rojo falleció tras un intento de suicidio. Fue víctima de bullying en su escuela en Texas; la amenazaron con llamar a ICE para deportar a su familia.

Cabre13
Por si alguno sigue creyendo en la simpática incorrección política de los lemas tan simples que se nota que están diseñados para niños.
Noticia de cuando en el 2016 en los colegios los chavales hacían bullying a sus compañeros latinos a cuenta del muro de Trump..
abc7.com/post/students-chant-build-a-wall-to-latino-classmates/1600899
Spirito
Esto y mucho más es la consecuencia de payasos y psicópatas adinerados que no entienden absolutamente nada de la diversidad y riqueza de la vida en nuestro planeta de todos, de todos.

Creo que gente ignorante con mucho dinero y poder que, si tomaran conciencia, se arrepentirán.

Mamandurios dejándose llevar que llevan a la ruina y desgracia a millones de personas.

Espero que esa IA tome conciencia.
