Cuando el plano del pueblo es un test de Rorschach: los términos municipales más absurdos y retorcidos de España

En España no existe un solo centímetro cuadrado de territorio que no pertenezca a algún ayuntamiento. (...) El territorio de un municipio puede abarcar un sólo núcleo de población o varios (generalmente los segundo), y, salvo en entornos muy urbanos, siempre incluye algo de campo. O sea de terreno sin urbanizar. Ahora bien: hay algunos términos municipales que parecen diseñados en un frenopático. Formas absurdas, enclaves múltiples, pueblos dentro de otros pueblos. Y muchas veces eso implica extremas disfuncionalidades.
Mientras municipios como Jaca o Sabiñánigo lo que han hecho ha sido integrar los pueblitos diminutos de su alrededor en Albarracín hicieron el proceso contrario y se "independizaron" pueblos enanos que lo que consiguen es que se genere un gasto adicional en administración absurdo, habida cuenta del tamaño y población de algunos de esos pueblos.
EDIT. Aclaro: hay pueblos como Saldón que deben tener 20 habitantes y Torres de Albarracín creo que como 100.
Cosa que hace que Ramón y Cajal naciese técnicamente en Navarra, pero lo reivindiquen los aragoneses.