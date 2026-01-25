Cuando el plano del pueblo es un test de Rorschach: los términos municipales más absurdos y retorcidos de España

En España no existe un solo centímetro cuadrado de territorio que no pertenezca a algún ayuntamiento. (...) El territorio de un municipio puede abarcar un sólo núcleo de población o varios (generalmente los segundo), y, salvo en entornos muy urbanos, siempre incluye algo de campo. O sea de terreno sin urbanizar. Ahora bien: hay algunos términos municipales que parecen diseñados en un frenopático. Formas absurdas, enclaves múltiples, pueblos dentro de otros pueblos. Y muchas veces eso implica extremas disfuncionalidades.