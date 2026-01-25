edición general
Cuando el plano del pueblo es un test de Rorschach: los términos municipales más absurdos y retorcidos de España

En España no existe un solo centímetro cuadrado de territorio que no pertenezca a algún ayuntamiento. (...) El territorio de un municipio puede abarcar un sólo núcleo de población o varios (generalmente los segundo), y, salvo en entornos muy urbanos, siempre incluye algo de campo. O sea de terreno sin urbanizar. Ahora bien: hay algunos términos municipales que parecen diseñados en un frenopático. Formas absurdas, enclaves múltiples, pueblos dentro de otros pueblos. Y muchas veces eso implica extremas disfuncionalidades.

Comentarios destacados:    
HASMAD #9 HASMAD
Este tipo de blogs es de lo poco que hace que Internet siga mereciendo la pena.
cromax #16 cromax
#14 Es lo que se hizo, como te decía, en el Pirineo pero se tendría que hacer en otros lugares. Y eso no es quitar servicios, es ahorrar burocracia absurda.
cromax #10 cromax *
Lo de Albarracín es un proceso contrario al sentido común.
Mientras municipios como Jaca o Sabiñánigo lo que han hecho ha sido integrar los pueblitos diminutos de su alrededor en Albarracín hicieron el proceso contrario y se "independizaron" pueblos enanos que lo que consiguen es que se genere un gasto adicional en administración absurdo, habida cuenta del tamaño y población de algunos de esos pueblos.
EDIT. Aclaro: hay pueblos como Saldón que deben tener 20 habitantes y Torres de Albarracín creo que como 100.
alfema #14 alfema
#10 Esto es algo que se debería evitar, hacer al revés, unificar ayuntamientos de menos de un número pequeño de habitantes o que no puedan tener alcalde o concejales, que funcionen como una mancomunidad.
Priorat #2 Priorat
Y no ha sacado Barcelona, que tiene dos enclaves (en la imagen) o el caso de Perilla de Aragón, el pueblo donde nació Santiago Ramón y Cajal. Que es un enclave de Navarra en Aragón.

Cosa que hace que Ramón y Cajal naciese técnicamente en Navarra, pero lo reivindiquen los aragoneses.  media
ehizabai #3 ehizabai
#2 PeTilla de Aragón.
#12 konde1313
#2 Cómo va a ser navarro si es de Aragón. :troll:
#19 Cazatrolls
Muy curioso el envío.
ehizabai #1 ehizabai
La primera frase no es cierta. Hay casos de parcelas que ningún ayuntamiento reclama. Conozco el caso de unos 200 metros cuadrados entre Errenteria, Pasaia y Donostia que ninguno de los tres ayuntamientos considera su término municipal.
Sacronte #4 Sacronte
#1 Utopia anarquista ya!
#6 HangTheRich
#1 y le ha faltado que Artikutza, que esta en navarra, es propiedad de Donosti. No se si se considere parte del termino municipal o es solo propietario de
DaniTC #7 DaniTC
#1 ¿entonces ahí no aplican leyes municipales? ¿Adiós a las licencias de obra mayor y menor? :->
ehizabai #8 ehizabai
#7 Y al servicio de aguas, empadronamientos, luz, y demás.
#13 cnr
#7 Prueba, Mi apuesta que que te vas a ver en la necesidad de tenerlas e imposibilidad de conseguirlas.
#11 Mithus
Aparte de lo que indica #1, las Bardenas Reales (+400 km²) tampoco pertenecen a ningún ayuntamiento.
Carlos_Sanjuán #18 Carlos_Sanjuán
#1 si el propietario hace una casa se libra de pagar IBI
Mistwatch #17 Mistwatch
Pues si ve los términos municipales de algunas ciudades de EE.UU. le da un síncope.  media
#20 Cazatrolls
#17 ¿Eso puede estar relacionado con el gerrymandering que hacen para manipular las elecciones?.
eskubeltz #5 eskubeltz
Treviño, lo mismo pero peor! A nivel de comunidad autonoma!
RoneoaJulieta #15 RoneoaJulieta
Lo que no tiene sentido es que en la España del siglo XXI existan más de 8000 pueblos. Un despilfarro
