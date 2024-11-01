Observa su pierna  

ChatGPT: En plataformas como Reddit se ha comentado estas últimas semanas sobre una foto o video tomado en Nueva Zelanda donde aparece un hombre con una bandera de Israel y tatuajes de esvástica, lo que muchas personas han interpretado como una mezcla extraña o chocante de símbolos. También se ha especulado —en comentarios de redes— que la persona podría ser ex-miembro de pandillas como el Mongrel Mob y estar participando como contramanifestante o actor escénico en protestas más amplias, a veces vinculadas a grupos como la Destiny Church