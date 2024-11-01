edición general
10 meneos
303 clics

Observa su pierna  

ChatGPT: En plataformas como Reddit se ha comentado estas últimas semanas sobre una foto o video tomado en Nueva Zelanda donde aparece un hombre con una bandera de Israel y tatuajes de esvástica, lo que muchas personas han interpretado como una mezcla extraña o chocante de símbolos. También se ha especulado —en comentarios de redes— que la persona podría ser ex-miembro de pandillas como el Mongrel Mob y estar participando como contramanifestante o actor escénico en protestas más amplias, a veces vinculadas a grupos como la Destiny Church

| etiquetas: esvastica , bandera , israel , maorí.nueva zelanda , foto
8 2 1 K 101 actualidad
5 comentarios
8 2 1 K 101 actualidad
Chinchorro #1 Chinchorro
El chiste se escribe solo.

Solo que no es un chiste.
2 K 33
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
El nazismo y el sionismo además de tener puntos en común, hubo una relación secreta entre nazismo y sionismo. Ambos movimientos llevan al genocidio, unos al genocidio de los judios y el otro al de los palestinos.
0 K 11
comadrejo #4 comadrejo *
Este es el resultado al fusionar un pokemon tipo "tierra prometida" con otro tipo "ario puro". :troll:

Edit: Durante mucho tiempo esta fusión no parecía posible, pero hoy en día parece producirse con cierta frecuencia.
0 K 11
#5 laruladelnorte
muchas personas han interpretado como una mezcla extraña o chocante de símbolos.

Pues esas comparaciones cada vez chocan menos,la estrella y la esvástica tienen mucho en común.
0 K 10
taSanás #3 taSanás
debe ser un hombre corriendo, o algo :troll:
0 K 8

menéame