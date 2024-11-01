Un juez federal en Minnesota ha bloqueado a la administración Trump para que no “destruya ni altere pruebas” relacionadas con el tiroteo en el que murió Alex Jeffrey Pretti [ENG]

Un juez federal en Minnesota ha concedido una orden de restricción temporal que impide a las agencias federales destruir o alterar las pruebas relacionadas con el tiroteo mortal del ciudadano de 37 años Alex Pretti por parte de un agente federal en Minneapolis. El juez del Distrito de EE. UU. Eric Tostrud emitió la orden el sábado por la noche, prohibiendo a los demandados federales —incluidos el Departamento de Seguridad Nacional y agencias federales de inmigración— destruir o alterar cualquier evidencia relacionada con el tiroteo.