Un juez federal en Minnesota ha bloqueado a la administración Trump para que no “destruya ni altere pruebas” relacionadas con el tiroteo en el que murió Alex Jeffrey Pretti [ENG]

Un juez federal en Minnesota ha concedido una orden de restricción temporal que impide a las agencias federales destruir o alterar las pruebas relacionadas con el tiroteo mortal del ciudadano de 37 años Alex Pretti por parte de un agente federal en Minneapolis. El juez del Distrito de EE. UU. Eric Tostrud emitió la orden el sábado por la noche, prohibiendo a los demandados federales —incluidos el Departamento de Seguridad Nacional y agencias federales de inmigración— destruir o alterar cualquier evidencia relacionada con el tiroteo.

#1 Grahml *
Aplicando lecciones aprendidas de casos anteriores limitando esta vez el acceso a los matones de Trump:

www.meneame.net/story/autoridades-federales-prohiben-minnesota-investi
#5 Grahml *
#1 Es que viendo este otro vídeo, es evidente que esos matones tienen que ir a la cárcel inmediatamente, y que sus organizaciónes federales que les han puesto ahí no pueden defenderles.

x.com/i/status/2015277241287032892

A ver qué otro país se inventa Trump invadir para distraer ahora de esta ejecución y no caer en barrena en popularidad.

Si es que hasta se puede hacer una reconstrucción 3D de todos los ángulos que existen de la filmación.
#7 alhambre
#5 tensará la cuerda hasta que consiga la guerra interna o externa (calienta Dinamarca) que le sostenga en el poder.

Es de primero de dictadorzuelo.
wata #4 wata
#3 No sé qué pinta la IA en pruebas físicas.
wata #2 wata
Lo sorprendente es que puedan alterar o borrar pruebas.
#3 diablos_maiq *
#2 ¿has oído hablar de la IA? Puede usarse para engañar a quienes quieran ser engañados.
#6 Raúl63
#2 ¿Tú vives en España?
