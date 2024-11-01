Las autoridades federales prohíben a Minnesota investigar el tiroteo de ICE en Minneapolis (Eng)

El FBI investigará el tiroteo mortal de Renee Nicole Good por parte del ICE en Minneapolis y no permitirá que la BCA ni las agencias de Minnesota colaboren en la investigación.
| etiquetas: fbi , patel , minnesota , tiroteo , asesinato , eeuu , trump
Ah, no, espera... Investigarán el pasado de la víctima, su vida sexual, su trabajo, su familia, sus amigos, las veces que ha retuiteado algún meme antiTrump, los chistes de curas que contaba,... Un informe de 200 páginas para demostrar que era una terrorista antifa que odiaba EEUU y merecía que le volaran la cabeza.
www.meneame.net/story/medio-trumpista-javier-negre-humilla-madre-asesi
Y cuando se queden sin inmigrantes, Irán a por los wokes.
Y cuando se queden sin wokes, Irán a por ti.
Porque las policías patrióticas, una vez empiezan a limpiar, ya no son capaces de parar
Todos los vídeos desde todos los ángulos posibles demuestran que no tenía justificación alguna para disparar el arma por no encontrarse en situación de peligro en ningún momento.
Añadido a esto, por causa del posible shock postraumático que pudiera tener con el incidente sufrido el pasado junio… » ver todo el comentario