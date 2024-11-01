edición general
29 meneos
30 clics
Las autoridades federales prohíben a Minnesota investigar el tiroteo de ICE en Minneapolis (Eng)

Las autoridades federales prohíben a Minnesota investigar el tiroteo de ICE en Minneapolis (Eng)

El FBI investigará el tiroteo mortal de Renee Nicole Good por parte del ICE en Minneapolis y no permitirá que la BCA ni las agencias de Minnesota colaboren en la investigación.

| etiquetas: fbi , patel , minnesota , tiroteo , asesinato , eeuu , trump
24 5 0 K 310 actualidad
12 comentarios
24 5 0 K 310 actualidad
Comentarios destacados:      
rutas #3 rutas *
¿Qué van a investigar? Si está más claro que el agua. Hay varios vídeos desde distintos ángulos, todos los testigos vieron lo mismo, y el informe del suceso no ocupará más de 2 páginas.

Ah, no, espera... Investigarán el pasado de la víctima, su vida sexual, su trabajo, su familia, sus amigos, las veces que ha retuiteado algún meme antiTrump, los chistes de curas que contaba,... Un informe de 200 páginas para demostrar que era una terrorista antifa que odiaba EEUU y merecía que le volaran la cabeza.
20 K 258
Kantinero #11 Kantinero
#3 Aqui ya se ha adelantado el saco de mierda este ayudando al ICE

www.meneame.net/story/medio-trumpista-javier-negre-humilla-madre-asesi
1 K 21
#1 Alcalino
El ICE está haciendo el papel de la Gestapo, lo de los inmigrantes es la excusa.

Y cuando se queden sin inmigrantes, Irán a por los wokes.

Y cuando se queden sin wokes, Irán a por ti.

Porque las policías patrióticas, una vez empiezan a limpiar, ya no son capaces de parar
17 K 194
sotillo #4 sotillo
#1 Siempre ha sido así y siempre lo será
1 K 19
themarquesito #2 themarquesito
Por si no quedaba claro que lo iban a encubrir
10 K 154
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
El mensaje que lanzan a su perros lamebotas es alto y claro: pueden asesinar con total impunidad.
10 K 137
themarquesito #10 themarquesito
#6 Ya lo dijo JD Vance el otro día, que el asesino de ICE goza de "inmunidad absoluta".
3 K 49
#9 Grahml *
Porque es obvio que el agente es culpable y no quieren titulares de ese tipo en relación a ICE.

Todos los vídeos desde todos los ángulos posibles demuestran que no tenía justificación alguna para disparar el arma por no encontrarse en situación de peligro en ningún momento.

Añadido a esto, por causa del posible shock postraumático que pudiera tener con el incidente sufrido el pasado junio…   » ver todo el comentario
7 K 91
Malinke #8 Malinke
Si hubiera sido como dijeron, ¿qué problema tienen en que haya una investigación?
3 K 41
Spirito #7 Spirito
Tienen inmunidad absoluta, declaró el gobierno de Trump.
3 K 39
Milmariposas #5 Milmariposas
Intentan tapar el sol con un dedo... xD xD
2 K 36
meneantepromedio #12 meneantepromedio
El tiroteo no, el asesinato.
1 K 17

menéame