Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia  

Durante la época soviética, se instalaron equipos en una zona boscosa cerca de Moscú con la finalidad de estudiar los efectos eléctricos sobre objetos y maquinaria al ser expuestos a rayos artificiales. En un bosque cercano a la ciudad de Istra, situada a unos 40 kilómetros al noroeste de Moscú, se alza un complejo de pruebas de aspecto futurista, con inmensas torres metálicas que elevan sus estructuras tubulares hacia el cielo. A simple vista parece un escenario salido de una película de ciencia ficción, aunque su origen y propósito distan....