edición general
6 meneos
89 clics

Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia  

Durante la época soviética, se instalaron equipos en una zona boscosa cerca de Moscú con la finalidad de estudiar los efectos eléctricos sobre objetos y maquinaria al ser expuestos a rayos artificiales. En un bosque cercano a la ciudad de Istra, situada a unos 40 kilómetros al noroeste de Moscú, se alza un complejo de pruebas de aspecto futurista, con inmensas torres metálicas que elevan sus estructuras tubulares hacia el cielo. A simple vista parece un escenario salido de una película de ciencia ficción, aunque su origen y propósito distan....

| etiquetas: nico tesla , sus bobinas enigmáticas , entre árboles , bosque de rusia
5 1 0 K 132 ciencia
1 comentarios
5 1 0 K 132 ciencia
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En 1967 se inauguró en Istra el Centro de Investigación de Alto Voltaje del Instituto Electrotécnico Pansoviético Lenin. Esta instalación científica, situada en un bosque cercano, despertó la curiosidad de los habitantes por su aspecto inusual.
1 K 27

menéame