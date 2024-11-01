·
12565
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
5617
clics
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
5747
clics
Por qué los pobres votan a la derecha
5267
clics
Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña
4457
clics
El terrible experimento Universo 25: Un paraíso para ratones convertido en infierno
más votadas
617
El juez que salvó a Feijóo de la foto con el narco, invitado estrella de las jornadas de OkDiario subvencionadas por el PP
445
¿Qué fue de Cristóbal Montoro?
663
Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo
509
Los universitarios malagueños estallan contra Moreno Bonilla y van a la huelga: "Ya basta de destrozar la pública"
288
La exconsellera Pradas guarda mensajes de WhatsApp con Mazón del día de la dana que no aportó a la jueza
4
meneos
11
clics
Teva, la empresa israelí acusada de hacer pruebas con presos palestinos a la que se enfrenta un médico andaluz
La compañía que apoya abiertamente el genocidio en Palestina sigue aumentando su presencia en el Estado español mientras Asturias y Navarra han decidido cesar los contratos que tienen con ella.
|
etiquetas
:
teva
,
farmacéutica
,
israel
,
españa
#1
vicus.
*
No teva a gustar. Teva experimenta con prisioneros palestinos, ya solo les queda hacer un tambor con la piel de un palestino, para por lo menos empatar con los nazis.
0
K
14
#2
ombresaco
Dirigida por un un tal Mengelstein?
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
