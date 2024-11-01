edición general
4 meneos
11 clics
Teva, la empresa israelí acusada de hacer pruebas con presos palestinos a la que se enfrenta un médico andaluz

Teva, la empresa israelí acusada de hacer pruebas con presos palestinos a la que se enfrenta un médico andaluz

La compañía que apoya abiertamente el genocidio en Palestina sigue aumentando su presencia en el Estado español mientras Asturias y Navarra han decidido cesar los contratos que tienen con ella.

| etiquetas: teva , farmacéutica , israel , españa
3 1 0 K 46 politica
2 comentarios
3 1 0 K 46 politica
vicus. #1 vicus. *
No teva a gustar. Teva experimenta con prisioneros palestinos, ya solo les queda hacer un tambor con la piel de un palestino, para por lo menos empatar con los nazis.
0 K 14
#2 ombresaco
Dirigida por un un tal Mengelstein? ;)
0 K 10

menéame