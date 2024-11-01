edición general
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio

El estudio, que abarca desde los 18 hasta los 93 años, preguntó a 3.017 mujeres por técnicas concretas de caricias y presiones alrededor del ano, tanto dentro como en combinación con otros estímulos externos. El estudio no solo midió cuántas variantes entraban en cada práctica, también definió esas formas de tocar para que cualquiera pueda entenderlas y comunicarlas sin ambigüedades. Artículo: journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0268785

lentulo_spinther #1 lentulo_spinther
#0 yo que tú pondría un NSFW, pero bien grande en el titular
0 K 13
karakol #3 karakol
#1 Es un artículo científico y la única imagen que sale son melocotones. :hug:
1 K 30
#10 EISev
#3 como los melocotones
Tienes el culo mañica
Redondico y colorado
Y además con pelusica
1 K 23
cosmonauta #2 cosmonauta
#1 Es ciencia.
0 K 16
oceanon3d #4 oceanon3d
Al 90% de las pivas en sexo anal no les va ... asumidlo de una buena vez.
1 K 25
Supercinexin #7 Supercinexin
#4 El 10% restante son las "lo que tú digas, cariño" (a ver si por el culo se corre ya, que llevamos aquí cincuenta minutos y estoy baldá).
#4 ¿Ehh?
devilinside #5 devilinside
#4 ¿Ehh?
0 K 12
Tontolculo #6 Tontolculo
#4 deberías mejorar tus habilidades :troll:
0 K 10
#9 electroman
#4 eso no te lo crees ni tu.
0 K 7
Sandilo #8 Sandilo
Tienes que mejorar tus técnicas xD
0 K 7
#11 electroman
como se nota que no habéis estado con muchas mujeres :troll:
0 K 7

