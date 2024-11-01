edición general
Nuevo motor gratuito de Deepseek iguala a GPT-5 Pro y Gemini-3 Pro

Vemos un sistema de código abierto compitiendo con los modelos propietarios más avanzados. La start Up china ha presentado dos modelos que igualan a GPT-5 y Gemini-3 Pro, con capacidad de razonamiento avanzado y uso autónomo de herramientas... GRATIS .

pip #3 pip
OpenSource sí, gratis... bueno... el coste de la inferencia y de la infraestructura se tendrá que pagar de alguna forma, si no es con dinero será en carnes....
Gry #13 Gry
#11 ¿Fuentes? Lo último que leí es que DeepSeek utiliza hardware de Nvidia y está transicionando a utilizar chips de Huawei.
DrEvil #2 DrEvil
Torpedo en la línea de flotación de las usanas de la IA. A ver cómo compiten ahora en precios con algo que es gratis.
pip #5 pip
#2 con los servicios que van alrededor del LLM. Lo que es el LLM está claro para todos que es una commoditiy.
#9 imaginateca
#2 Si eso fuera así, ya habrían caído hace meses.
pip #8 pip
#7 ¿? DeepSeek también compra NVIDIA.
#11 juanmaball
#8 tengo entendido que deepseek ha sacado su modelo propio de TPU's y que NVIDIA tiene problemas para comerciar con China según para dónde mire el flequillo de Trump.

Google ha presentado un modelo superior usando su propio hardware con menos coste, tanto que Meta ha empezado a comprarles TPU's a Google.

OpenAI no tiene ninguna posibilidad y entonces se rompe el circulo ese de crear dinero ficticio que tienen OpenAI y NVIDIA
#6 Eukherio
Yo, de momento, en las pocas pruebas que he hecho, la única que he visto muy por encima del resto es Gemini en edición de imágenes. El resto no es que vayan muy distantes. He hecho consultas en DeepkSeek, Gemini, ChatGPT y Grok, y me han dado resultados parecidos o comparables. Lo único que Grok tienda a alucinar más cuando no tiene ni puta idea de qué le preguntas, especialmente cuando se trata de reconocer imágenes, pero algo me dice que encaja con el espíritu de Twitter.
#1 juanmaball
La hostia de NVIDIA va a desvíar el cometa 3I/Atlas
pip #4 pip
#1 NVIDIA no hace modelos, hace hardware.
#7 juanmaball
#4 que le compra OpenAI
elsnons #10 elsnons
#1 eso mismo dijeron del buscador Google cuando aparecieron sus primeros competidores Yahoo etc. y mira Google ahora, aquel buscador semilla en que se ha convertido y los servicios transversales que ofrece.

No subestimemos a los EEUU en tecnología con todo su apoyo gubernamental y sociológico que tiene como país.
#12 juanmaball
#10 No subestimes a China en tecnología con todo el apoyo gubernamental y sociológico que tiene como país. Aparte de los millones de ingenieros que está formando.
