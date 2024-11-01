Nuevo motor gratuito de Deepseek iguala a GPT-5 Pro y Gemini-3 Pro

Vemos un sistema de código abierto compitiendo con los modelos propietarios más avanzados. La start Up china ha presentado dos modelos que igualan a GPT-5 y Gemini-3 Pro, con capacidad de razonamiento avanzado y uso autónomo de herramientas... GRATIS .
| etiquetas: deepseek , gpt , gemini , ia , china
Google ha presentado un modelo superior usando su propio hardware con menos coste, tanto que Meta ha empezado a comprarles TPU's a Google.
OpenAI no tiene ninguna posibilidad y entonces se rompe el circulo ese de crear dinero ficticio que tienen OpenAI y NVIDIA
No subestimemos a los EEUU en tecnología con todo su apoyo gubernamental y sociológico que tiene como país.