Un jefe de Emergencias guardó imágenes de la llegada de Mazón al edificio del Cecopi: “No se eliminaron”

El coordinador de Prevención de Emergencias, Alfonso López de Vicuña, ha declarado ante la jueza de la dana que las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a Carlos Mazón y su equipo llegando a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de l'Eliana en plena catástrofe se conservan por iniciativa suya. La magistrada tiene en su poder las imágenes remitidas por Emergencias, que inmortalizaron a Mazón y su equipo bajando de dos vehículos, según ha dicho el testigo. El entonces president estaba acompañado por la di
| etiquetas: mazón , cecopi , dana
Teniendo en cuenta que ha declarado que existen, tiene más pinta de lo que tú dices a lo que yo digo, pero bueno, tampoco descartemos que los inútiles del PP se pensaran que estaban por encima de estas cosas.
*Si hubiera que llamar al alcalde para que los bomberos fueran a apagar un incendio en una casa estabamos apañaos
Todos eran geniales pero en el momento clave no hicieron nada o no supieron hacerse escuchar.