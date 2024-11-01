edición general
13 meneos
178 clics
Un jefe de Emergencias guardó imágenes de la llegada de Mazón al edificio del Cecopi: “No se eliminaron”

Un jefe de Emergencias guardó imágenes de la llegada de Mazón al edificio del Cecopi: “No se eliminaron”

El coordinador de Prevención de Emergencias, Alfonso López de Vicuña, ha declarado ante la jueza de la dana que las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a Carlos Mazón y su equipo llegando a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de l'Eliana en plena catástrofe se conservan por iniciativa suya. La magistrada tiene en su poder las imágenes remitidas por Emergencias, que inmortalizaron a Mazón y su equipo bajando de dos vehículos, según ha dicho el testigo. El entonces president estaba acompañado por la di

| etiquetas: mazón , cecopi , dana
10 3 0 K 110 actualidad
8 comentarios
10 3 0 K 110 actualidad
#3 k-loc
Me arriesgo a opinar que este señor, viendo como se las gastan los políticos españoles y que el tema estaba siendo un completo desastre, guardó esta información para cubrirse las espaldas, no fuera a ser que la culpa fuera suya sin comerlo ni beberlo. A ese nivel hay que llegar con esta gentuza.
2 K 32
Andreham #6 Andreham
#3 O para en una sobremesa dejarle caer a alguien del partido que "puede que hayan copias" y que él tiene en su mano "hacerlas desaparecer" por unos pocos sobres.

Teniendo en cuenta que ha declarado que existen, tiene más pinta de lo que tú dices a lo que yo digo, pero bueno, tampoco descartemos que los inútiles del PP se pensaran que estaban por encima de estas cosas.
0 K 8
ElmaEscobar #7 ElmaEscobar
#3 Porque este señor es un funcionario, un cargo técnico que se quedará allí cuándo los cargos políticos sigan circulando, y gracias a ello hay algo de profesionalidad en lo público. A mi parecer ha quedado bastante claro que ciertas decisiones no pueden recaer en cargos políticos que no tienen conocimientos de lo que gestionan.
*Si hubiera que llamar al alcalde para que los bomberos fueran a apagar un incendio en una casa estabamos apañaos
1 K 20
Javi_Pina #4 Javi_Pina *
Pero no venía andando y con el móvil en la bolsa por eso no lo oía? Mira que mentir en el congreso es delito.
1 K 23
frankiegth #5 frankiegth *
#4. No, si al final va a resultar que ni estuvo en el Ventorro ese día ni conoce a ningún "C punto Mazón"... xD
0 K 13
#8 poxemita
La jueza debería haber investigado a todos los que estuvieron en el CECOPI. Ahora resulta que todos salvo Mazon, Pradas y Agüeso son unos cracks que sabian que iba a pasar algo grave o tenian una gran iniciativa para guardar grabaciones.

Todos eran geniales pero en el momento clave no hicieron nada o no supieron hacerse escuchar.
0 K 14
pitercio #1 pitercio
Llegó en un coche con dos personas, luego se encontraron antes en alguna parte entre el Ventorro y el destino.
0 K 12
devilinside #2 devilinside
Ooops
0 K 12

menéame