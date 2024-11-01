Una croqueta que iba a la basura costará 40.000 euros a Mercadona tras un despido desproporcionado a un trabajador con 16 años de expediente impecable

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declara improcedente el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona por comerse una croqueta destinada a la basura y obliga a la empresa a readmitirle o indemnizarle con 40.000 euros. El alto tribunal considera desproporcionado el despido del empleado que se comió una croqueta destinada al desecho, por lo que la cadena deberá elegir entre reincorporarle o pagarle la indemnización.