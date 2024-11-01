edición general
Una croqueta que iba a la basura costará 40.000 euros a Mercadona tras un despido desproporcionado a un trabajador con 16 años de expediente impecable

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declara improcedente el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona por comerse una croqueta destinada a la basura y obliga a la empresa a readmitirle o indemnizarle con 40.000 euros. El alto tribunal considera desproporcionado el despido del empleado que se comió una croqueta destinada al desecho, por lo que la cadena deberá elegir entre reincorporarle o pagarle la indemnización.

Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
Ya hay que ser miserable para despedir a un empleado por eso.
10 K 114
Mangione #6 Mangione *
#3 ¿Y os sorprende de la misma gentuza que puso a sus trabajadores a repartir durante la Dana?
3 K 46
reivaj01 #7 reivaj01
#3 A lo mejor la croqueta era de jamón.
2 K 33
jonolulu #18 jonolulu
#7 O de piña
2 K 42
#8 doramono
#3 es un despido disciplinario, no es por la croqueta
2 K 43
Lutin #10 Lutin
#8 El que despide por eso es una mierda de ser humano, se merece que lo linchen en la vía pública.
2 K 36
#15 doramono
#10 si te dicen que no se puede coger nada, no cojas nada, o te arriesgas a que te despidan
0 K 19
Blackspartak #13 Blackspartak
#3 Casa Mas lo ha hecho
0 K 10
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#3 la excusa es lo de menos, querían echarle y...
0 K 8
Supercinexin #19 Supercinexin
#3 Yo era un fuerte defensor de Juan Roig cuando la gente se cagaba en su puta madre aquí, en Menéame, por este tipo de hechos. Mi argumentación era que básicamente el Señor Roig estaba ocupadísimo todo el día contando miles de millones, como el Tío Gilito, y haciendo proyectos como el Roig Arena, incubadora Lanzadera, inversiones inmobiliarias, etcétera. En definitiva, que Él no estaba ahí presente en el Mercadona de la Calle Quart, por ejemplo, despidiendo a Periquita por no haber querido ir…   » ver todo el comentario
1 K 30
#27 Mengüi
#19 Como se suele decir, te caíste del guindo. xD
0 K 10
#30 Khanbaliq
#27 Lo increible es que defendiera en algún momente a ese hdlgpt.
0 K 7
#28 Nastar
#19 lo inaudito es que te lo tuvieran que explicar, naciste antesdeayer?
0 K 7
#20 amusgada
#3 que yo recuerde ya despidieron empleadas por comerse un saladito, hasta pagándolo. Debe ser del repertorio habitual para poder joderle el expediente a currelas que llevan siempre décadas sin queja alguna. Gravérrimo a nivel de salud pública, no veas. Pero se me ocurren igual 7-8 casos de Mercarroña con la misma temática en la última década (más los que no conocemos que es la única cadena que pone acuerdos de confidencialidad con los despidos...)
0 K 9
Skiner #21 Skiner
#3 "La cultura del esfuerzo" Firmado Juan Roig :troll:
1 K 24
Atusateelpelo #25 Atusateelpelo
#3 Pues si. Pero tambien hay que ser un poco tonto para jugarte 16 años de trabajo impuluto, sabiendo como se las gasta Mercadona, comiendose la croqueta...
0 K 17
Skiner #29 Skiner
#25 Fijate que falta gravisisisima. :palm:
0 K 7
oceanon3d #2 oceanon3d *
Todo lo que se oye se Mercadona quitado la cantidad ingente que paga a medios para que le hagan publicidad, huele a mierda apestosa. A trabajadores maltratados en un régimen interno de control insano.

El triunfador que algunos tanto alaban ... cuando llen alas arcas de su medio claro está.
3 K 36
Skiner #22 Skiner
#2 Lo primero que te exigen que firmes una clausula de confidencialidad y no puedes hablar de la compañía...
Omerta
0 K 7
mr_b #1 mr_b *
Estoy dudoso de si poner que en este envío hay imágenes relevantes :roll: xD
1 K 28
mr_b #26 mr_b
#23 No estoy de acuerdo. Ese estereotipo de "somos españoles" hay que erradicarlo del ideario popular porque la mayoría no somos así. Si algo se va a tirar, que se lo lleven los trabajadores. Si luego esos "hacen" que sobre mucho, pues ahí es donde entra el supervisor como hasta ahora.
0 K 20
#5 poxemita
Un despido por comerse una croqueta o un blister es una exageración bien anulada.
Otro tema seria la reiteración.
0 K 14
mr_b #9 mr_b
#5 Sinceramente, si van a ir a la basura y hay reiteración yo no veo ningún problema. Que se las coman todas, si quieren.
1 K 32
Javi_Pina #23 Javi_Pina
#9 A veces las normas son por algo, si el personal se puede llevar a casa todo lo que sobra, ya se encargarán ellos de que sobre mucho para poderse llevar. Que somos españoles leñe.
0 K 10
#17 EISev
#5 no está anulado, está declarado improcedente
0 K 12
#4 EISev
A Mercadona como a tantas otras se la suda que no cuele la excusa barata que han puesto para no reconocer la improcedencia de inicio

La croqueta les da un aplazamiento de pago gratis hasta que sale juicio
0 K 12
reivaj01 #11 reivaj01
#4 Si volvieran los salarios de tramitación que quitó el berzas de Rajoy y sus secuaces, les costaría un poco más.
De todas formas, el objetivo no es el empleado, el verdadero fin es meter miedo a la plantilla.
3 K 43
#16 EISev
#11 que quitó Rajoy y que no se recuperaron tras la "desreforma" esperpéntica del voto de Casero
0 K 12
Javi_Pina #24 Javi_Pina
Siempre le pueden pagar en croquetas.
0 K 10
DarthMatter #31 DarthMatter
Nunca nos olvidaremos del atraco a mano armada que le hicieron a toda la ciudadanía, subiendo desorbitada e injustificadamente los precios, poco después de la pandemia. (Mientras en los medios se llenaban la boca diciendo "de esta salimos todos juntos" y mamarrachadas por el estilo).

Y tampoco nos olvidaremos nunca de sus famosos "vacíos legales": productos empaquetados con menor cantidad o menor peso de lo que pone la etiqueta.
0 K 7
#12 La_fruta_de_ayuso *
Que bocado más satisfactorio
0 K 6

