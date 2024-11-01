Una croqueta que iba a la basura costará 40.000 euros a Mercadona tras un despido desproporcionado a un trabajador con 16 años de expediente impecable

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declara improcedente el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona por comerse una croqueta destinada a la basura y obliga a la empresa a readmitirle o indemnizarle con 40.000 euros. El alto tribunal considera desproporcionado el despido del empleado que se comió una croqueta destinada al desecho, por lo que la cadena deberá elegir entre reincorporarle o pagarle la indemnización.
| etiquetas: croqueta , indemnización , 40.000 € , despido , castilla-la mancha , mercadona
El triunfador que algunos tanto alaban ... cuando llen alas arcas de su medio claro está.
Omerta
Otro tema seria la reiteración.
La croqueta les da un aplazamiento de pago gratis hasta que sale juicio
De todas formas, el objetivo no es el empleado, el verdadero fin es meter miedo a la plantilla.
Y tampoco nos olvidaremos nunca de sus famosos "vacíos legales": productos empaquetados con menor cantidad o menor peso de lo que pone la etiqueta.