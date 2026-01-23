edición general
Los precios de la publicidad en Menéame en 2026

Tabla de precios de la publicidad en Menéame. :ferrari:

| etiquetas: meneame , publicidad , 2026
comentarios
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo
Estoy indeciso entre tres meses en la cabecera de mnm o un NFT
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Me da error  media
sorrillo #2 sorrillo *
#1 "A veces hay que entrar en modo incógnito porque hay una incompatibilidad de cookies con Menéame."
- imparsifal

Fuente: www.meneame.net/story/actualizacion-terminos-legales/c027#c-27
yoma #3 yoma
#1 Yo lo veo perfectamente  media
pitercio #6 pitercio
No veas si maneja la escort.
#7 ombresaco
#6 y la del canal de youtube del tabú? Si monetiza el canal podria tener sentido, pero es que cuando lo miré se movía poe 300 visualizaciones/video...

Si el beneficio es indirecto (espera que la llamen para entrevistas pagadas en otros podcasts o canales, o escribir y vender libros) pues quizas, pero con tan pocas visitas sospecho que la van a llamar poco
#5 crissis
He entrado en el enlace y he vuelto a 2003.

Casi oigo los brbrpbp del módem 56k.
menéame