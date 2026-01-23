·
7
meneos
280
clics
Los precios de la publicidad en Menéame en 2026
Tabla de precios de la publicidad en Menéame.
etiquetas
meneame
publicidad
2026
actualidad
#4
Meneador_Compulsivo
Estoy indeciso entre tres meses en la cabecera de mnm o un NFT
0
K
19
#1
NPCMeneaMePersigue
Me da error
0
K
19
#2
sorrillo
*
#1
"A veces hay que entrar en modo incógnito porque hay una incompatibilidad de cookies con Menéame."
- imparsifal
Fuente:
www.meneame.net/story/actualizacion-terminos-legales/c027#c-27
2
K
44
#3
yoma
#1
Yo lo veo perfectamente
0
K
11
#6
pitercio
No veas si maneja la escort.
0
K
19
#7
ombresaco
#6
y la del canal de youtube del tabú? Si monetiza el canal podria tener sentido, pero es que cuando lo miré se movía poe 300 visualizaciones/video...
Si el beneficio es indirecto (espera que la llamen para entrevistas pagadas en otros podcasts o canales, o escribir y vender libros) pues quizas, pero con tan pocas visitas sospecho que la van a llamar poco
0
K
11
#5
crissis
He entrado en el enlace y he vuelto a 2003.
Casi oigo los brbrpbp del módem 56k.
0
K
7
