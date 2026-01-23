Una multitud se levanta en Minneapolis contra el autoritarismo de Trump, los abusos del ICE y el asesinato de Renée Good

Minnesota vive una jornada de huelga general –la primera de este calibre en EEUU en ocho décadas– con una manifestación masiva por el centro de Minneapolis, ciudad en la que fue asesinada por el ICE Renée Good, mientras miles de personas se movilizan en todo EEUU ante la deriva autoritaria de Donald Trump
Minnesota está al norte, frontera con Canadá. ¿Cuantos inmigrantes no registrados habrá allí? No creo que muchos.
Por otro lado tenemos a Texas, frontera con México. El principal flujo de migrantes no registrados entra por dicho estado.
Sin embargo, el ICE está actuando más duro en Minnesota que en Texas. Pero claro, en Minnesota gobierna el que fue candidato demócrata a la vicepresidencia y Texas es un estado republicano de gente de bien ...
Por cierto, sabes donde también hay gobernadores o alcaldes demòcratas? Algunos ejemplos: California, Chicago, Nueva York... Y donde ha actuado el ICE así "a lo bestia"? Otro ejemplo... Hay rumores de que pronto irán a Filadelfia, a que adivinas de que partido es el gobernador de Pensilvania?
en.wikipedia.org/wiki/History_of_Somalis_in_Minneapolis–Saint_Paul
Acabaron allí por una combinación de asociaciones de voluntarios, iglesia luteranas y católicas.
Sobre la obsesión de Trump, imagino porque son una minoría que lo tiene todo para ser chivo espiatorio:
- refugiados procedentes de África
- gente de color
- musulmanes
- tradicionalmente votantes demócratas
A los republicanos les ha venido muy bien el escándalo de la ONG Feeding Our Future, que estafó fondos COVID, y les ha servido de excusa para estigmatizar a toda la comunidad.
Justo lo q dice #29
Primero sanciones y después bombardeos de libertad, igual que en Irán, no?
Contexto:
¿Por qué “nunca pasa nada”?
El meme "Nunca pasa nada" surgió de los rincones siempre cínicos de internet, donde los agoreros descartan irónicamente los grandes acontecimientos geopolíticos con la certeza de que nada cambiará fundamentalmente. ¿Cae Siria? Nunca pasa nada. ¿Se intensifican las amenazas nucleares? Nunca pasa nada. ¿El mundo se tambalea al borde del abismo? Nada.… » ver todo el comentario
Sólo hay que ver a Bovino las pintas que lleva (imagen).
Recomiendo escuchar el minuto y medio de Newsom en Davos, que aunque suene un poco "exagerado" con lo de las rodilleras y el discurso de nazis, en realidad no lo es.
Es lo apropiado y necesario ante una aberración como Trump.
Es tal cual el nivel de emergencia que se está viviendo en EEUU actualmente, y que debe ser parado a… » ver todo el comentario
Y el ejército usano puede aplastar cualquier revuelta que aparezca. És una cuestión de proporciones.
El Deep state lo tiene todo muy bien atado...
De ahí campos de reeducación, etc.
Purga y locura absoluta, esperemos que de puertas para adentro...
es.euronews.com/2026/01/23/trump-demanda-a-jp-morgan-por-congelar-sus-
No son solamente manifestantes indefensos subseptibles de ser masacrados por un ejercito son también sectores con mucho poder que se están viendo afectados por las política cas de Trump en favor de otros sectores que también tienen mucho poder. Los Elon Musk, Bannon o los dueños de las petroleras que se frotan las manos. Y ahí cada uno tiene su área de influencia.
Trump echó a la mayoría de generales que no eran "de su cuerda" pero no me consta algo así en las tropas (aunque sí intentos de echar a soldados homosexuales, trans etc)
La muerte de este personaje empieza ser algo necesario para la humanidad entera.
Que, por cierto, parece que está fastidiado de salud últimamente. Igual nos alegra el día en breve.
Matarlo no será fácil.
A ese no lo echan ni con agua caliente de la Casa Blanca. No me extrañaría que le cambiara el nombre y le ponga "Casa Trump".