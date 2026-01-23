edición general
155 meneos
566 clics
Una multitud se levanta en Minneapolis contra el autoritarismo de Trump, los abusos del ICE y el asesinato de Renée Good

Una multitud se levanta en Minneapolis contra el autoritarismo de Trump, los abusos del ICE y el asesinato de Renée Good

Minnesota vive una jornada de huelga general –la primera de este calibre en EEUU en ocho décadas– con una manifestación masiva por el centro de Minneapolis, ciudad en la que fue asesinada por el ICE Renée Good, mientras miles de personas se movilizan en todo EEUU ante la deriva autoritaria de Donald Trump

| etiquetas: minneapolis , renée good , ice , migración
81 74 0 K 408 politica
36 comentarios
81 74 0 K 408 politica
Comentarios destacados:        
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Como decía alguien, el objetivo oficial del ICE es luchar contra la inmigración ilegal.

Minnesota está al norte, frontera con Canadá. ¿Cuantos inmigrantes no registrados habrá allí? No creo que muchos.
Por otro lado tenemos a Texas, frontera con México. El principal flujo de migrantes no registrados entra por dicho estado.

Sin embargo, el ICE está actuando más duro en Minnesota que en Texas. Pero claro, en Minnesota gobierna el que fue candidato demócrata a la vicepresidencia y Texas es un estado republicano de gente de bien ...
10 K 108
PauMarí #19 PauMarí *
#8 Minesota, por lo que sea (desconozco el motivo), concentra como el 80 o 90% de los inmigrantes de origen somalí de EEUU, si te fijas, en bastantes discursos Trunp hace referencia a la inmigración de origen somalí, echando pestes de ellos (no sé porqué, que conste).
1 K 23
PauMarí #25 PauMarí
#8 otro dato que me dejé en #19 y es más importante de lo que parece, el gobernador de Minesota es demócrata, el de Texas es republicano...
Por cierto, sabes donde también hay gobernadores o alcaldes demòcratas? Algunos ejemplos: California, Chicago, Nueva York... Y donde ha actuado el ICE así "a lo bestia"? Otro ejemplo... Hay rumores de que pronto irán a Filadelfia, a que adivinas de que partido es el gobernador de Pensilvania?
0 K 7
maxmalkav #29 maxmalkav
#19 el artículo sobre somalíes en Minneapolis está bastante bien:

en.wikipedia.org/wiki/History_of_Somalis_in_Minneapolis–Saint_Paul

Acabaron allí por una combinación de asociaciones de voluntarios, iglesia luteranas y católicas.

Sobre la obsesión de Trump, imagino porque son una minoría que lo tiene todo para ser chivo espiatorio:
- refugiados procedentes de África
- gente de color
- musulmanes
- tradicionalmente votantes demócratas

A los republicanos les ha venido muy bien el escándalo de la ONG Feeding Our Future, que estafó fondos COVID, y les ha servido de excusa para estigmatizar a toda la comunidad.
1 K 13
#33 carraxe *
#19 La excusa de los somalies es porque, al igual que en muchas otras organizaciones que gestionaron fondos de ayuda por el COVID, encontraron casos de corrupción en asociaciones dirigidas por somalíes. Así que utiliza este tema para atacar al estado, que es demócrata.

Justo lo q dice #29
0 K 7
jdhorux #22 jdhorux *
#8 Iowa, ciudad de 25000 habitantes. Cárnica gigante en la ciudad y un 30% de inmigración. Imagino que no todos regulares ni todos irregulares. Bastante al norte está de Texas. Lo que no quita que sea una excusa ridícula o que deba existir el ICE
1 K 25
#3 Dav3n
Cuando vamos a liberar a los estadounidenses?

Primero sanciones y después bombardeos de libertad, igual que en Irán, no? xD
11 K 99
PauMarí #11 PauMarí
#3 y los excluimos del próximo mundial de fútbol, que se celebra (entre otros) en EEUU!
0 K 7
#21 Dav3n
#11 Soy más de medidas reales que de boicots tipo marketing, pero es que no hay huevos ni para eso xD
0 K 13
#2 soberao *
Luego hay gente que dice "que no pasa nada y que no va a pasar nada" pues ya una manifestación de este calibre que no se daba desde hace 80 años, ya es "algo" bastante grande.
5 K 64
ahoraquelodices #12 ahoraquelodices
#2 Han tenido que matar a una blanca para que empiece a pasar algo.
4 K 52
#31 usuarioeliminado
#12 Siempre hay un punto de inflexión, ¿no? Lo de siempre, si no pasa nada, malo. Si pasa, también malo. :palm:
0 K 7
#36 gotxi85
#31 El punto que #12 defiende, es que debería haber ocurrido en un punto de inflexión anterior, pero da la casualidad de que la víctima ha sido una blanca y entonces es cuando ha habido manifestaciones. Todos los anteriores no habían causado ésta reacción y tendría que haber sido la misma.
0 K 7
Loquevaleunpeine #26 Loquevaleunpeine *
#2 Hay un medidor de "nunca pasa nada"

www.pizzint.watch/nothingeverhappens

Contexto:

¿Por qué “nunca pasa nada”?
El meme "Nunca pasa nada" surgió de los rincones siempre cínicos de internet, donde los agoreros descartan irónicamente los grandes acontecimientos geopolíticos con la certeza de que nada cambiará fundamentalmente. ¿Cae Siria? Nunca pasa nada. ¿Se intensifican las amenazas nucleares? Nunca pasa nada. ¿El mundo se tambalea al borde del abismo? Nada.…   » ver todo el comentario
2 K 19
#27 Poll
#2 y a -10°C de máxima
1 K 14
#16 hokkien
#1 ya empieza la liga! :popcorn:
0 K 10
#34 Grahml *
#1 #16 La verdad que todo resulta altamente distópico en esta película que se ha montado Trump.

Sólo hay que ver a Bovino las pintas que lleva (imagen).

Recomiendo escuchar el minuto y medio de Newsom en Davos, que aunque suene un poco "exagerado" con lo de las rodilleras y el discurso de nazis, en realidad no lo es.

Es lo apropiado y necesario ante una aberración como Trump.

Es tal cual el nivel de emergencia que se está viviendo en EEUU actualmente, y que debe ser parado a…  media   » ver todo el comentario
1 K 40
themarquesito #13 themarquesito
Sobre los abusos de ICE, aquí hay material de sobra:
meneame.net/m/CamisaParda
2 K 44
Ukchay #9 Ukchay
Estas manifestaciones tienen que empezar a hacerse por todo EEUU, Trump tiene que ver el rechazo que genera su policía política. Si el ICE se siente cómodo, van a ir subvirtiendo por la fuerza la autoridad en cada estado, hasta que no quede ninguna resistencia. Y entonces el "duce" podrá culminar con su "marcha sobre washington".
1 K 27
#23 Dav3n
#10 Si, pero solo unos tienen el control del ejército.

Y el ejército usano puede aplastar cualquier revuelta que aparezca. És una cuestión de proporciones.

El Deep state lo tiene todo muy bien atado...
1 K 23
azathothruna #17 azathothruna
Primavera gringa en ciernes? :troll: :tinfoil:
0 K 15
Spirito #18 Spirito
EEUU, el pais de las libertades... una democracia plena...
0 K 9
#4 txelin *
Si alguna vez comienza allí una guerra civil, seguramente sea de una forma muy similar a esta
0 K 9
#6 Dav3n
#4 Cada vez tengo más claro que si empieza una guerra civil se acaba en el mismo dia a tiro limpio e instaurando una dictadura con todas las letras.

De ahí campos de reeducación, etc.

Purga y locura absoluta, esperemos que de puertas para adentro...
3 K 39
Djangology #10 Djangology
#6 A mi me da que no. Porque lo que se está dando en Estados Unidos,ml estar de un sector amplio de la población y asesinatos del ICE aparte, es una confrontación entre burguesías.
es.euronews.com/2026/01/23/trump-demanda-a-jp-morgan-por-congelar-sus-

No son solamente manifestantes indefensos subseptibles de ser masacrados por un ejercito son también sectores con mucho poder que se están viendo afectados por las política cas de Trump en favor de otros sectores que también tienen mucho poder. Los Elon Musk, Bannon o los dueños de las petroleras que se frotan las manos. Y ahí cada uno tiene su área de influencia.
1 K 10
PauMarí #14 PauMarí
#6 ojo, que creo que hoy en día muchos (la mayoría) de los "soldados rasos" son hispanos (o inmigrantes), no se como actuaría esta gente...
Trump echó a la mayoría de generales que no eran "de su cuerda" pero no me consta algo así en las tropas (aunque sí intentos de echar a soldados homosexuales, trans etc)
0 K 7
#32 usuarioeliminado
#6 Y aquí en Menéame la gente poniendo iconitos de palomitas. Bochornoso.
0 K 7
oceanon3d #5 oceanon3d *
Como decía el personaje de francotirador de la película Salvar al soldado Ryan "Dadme una buena posición a 1km de distancia de Hitler y a casa por navidades".

La muerte de este personaje empieza ser algo necesario para la humanidad entera.
0 K 9
Spirito #7 Spirito *
#5 Debe morir de muerte natural o lo harán un martir, un héroe...

Que, por cierto, parece que está fastidiado de salud últimamente. Igual nos alegra el día en breve.
0 K 9
#24 Poll
#7 #5 Trump es un reptiliano, la única "persona" en el mundo que se sabe que es capaz de regenerar el cartílago de su oreja.
Matarlo no será fácil.
2 K 22
Spirito #30 Spirito
#24 xD xD xD

A ese no lo echan ni con agua caliente de la Casa Blanca. No me extrañaría que le cambiara el nombre y le ponga "Casa Trump". xD
0 K 9
TripleXXX #15 TripleXXX *
#5 El otro dia vi tres reportajes sobre atentados a Hitler en National Geographic y todos los argumentos eran extrapolables.
0 K 8
jdhorux #20 jdhorux
#5 por lo visto no sería tan fácil darle una posición a 1km, no?
0 K 9
#28 Equidislate *
Soy Español, pero como antifascista me siento orgulloso de la gente de Minneapolis que se levanta contra la injusticia, el abuso de poder de Trump y los asesinatos a sangre fría de ICE.
0 K 8
#35 Frank39
#28 los mandados que curran en el ICE efectivamente tienen la sangre....FRIA
0 K 9

menéame