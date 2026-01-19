El colapso de las urgencias hospitalarias y la entrada del Modelo Sanitario Estadounidense en España

Existe una estrategia perfectamente diseñada por los partidos de derechas con el apoyo de las multinacionales, fondos de inversión, laboratorios farmacéuticos y la industria tecnológica, de trasladar a nuestro país el modelo sanitario de Estados Unidos en el que la población con menos recursos (que es mayoritaria) acude a unas urgencias saturadas de los hospitales públicos para recibir una asistencia básica (y es enviada enseguida a la calle), mientras que la que tiene una buena situación económica contratan seguros privados.