El colapso de las urgencias hospitalarias y la entrada del Modelo Sanitario Estadounidense en España

Existe una estrategia perfectamente diseñada por los partidos de derechas con el apoyo de las multinacionales, fondos de inversión, laboratorios farmacéuticos y la industria tecnológica, de trasladar a nuestro país el modelo sanitario de Estados Unidos en el que la población con menos recursos (que es mayoritaria) acude a unas urgencias saturadas de los hospitales públicos para recibir una asistencia básica (y es enviada enseguida a la calle), mientras que la que tiene una buena situación económica contratan seguros privados.
Los madrileños en estas cosas siempre habéis ido por delante.
¿Y como explicas esto ?
Más de 202.000 personas esperan una cirugía en Catalunya, según el Defensor del Paciente
www.elperiodico.com/es/sociedad/20260119/defensor-paciente-quejas-cata
Según la entidad, la sanidad catalana se halla en una "situación extrema" por falta de persona, "el colapso de las urgencias" y el "escaso gasto por habitante"
Destrozan el servicio de mil formas, para luego decir que ellos son los salvadores del sistema que han destrozado, pero que para arreglarlo hay que regalarles dinero a las empresas de sus amigos y familiares.
Solo esas élites sacan beneficio a costa de la salud de todos.
Lo que mas me jode es que de ese 40% que si tienen seguro una gran mayoría seran "pobres de derechas" de esos que presumen de "el PP me quita impuestos por eso lo voto" ... claro esta; por los cuatro euros de mierda que les quitan el PP deben recortar en servicios para cuadra la cuentas ... y… » ver todo el comentario
El Ministerio de Sanidad (MISAN) de España es el departamento de la Administración General del Estado que asume la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, así como el ejercicio de las competencias de la Administración del Estado para asegurar a la ciudadanía el derecho a la protección de la salud.
Es el gobierno de España el que legisla en materia de sanidad. O sea, que el marco normativo sobre el que las cc.aa. deben ejecutar y gestionar. Un cambio de modelo no se hace desde las cc.aa., sino desde la legislación estatal.
Tiempo de gobierno en democracia del PSOE: 28 años y 8 meses.
Tiempo de gobierno en democracia del PP: 14 años y 4 meses.
Es curioso, que con la mitad de tiempo de gobierno, sean los perversos planes de "los partidos de derecha" los que imponen el modelo del sistema de salud. O igual es que el PSOE es de derechas.
(o quizás me esté perdiendo algo)