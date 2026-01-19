edición general
El colapso de las urgencias hospitalarias y la entrada del Modelo Sanitario Estadounidense en España

Existe una estrategia perfectamente diseñada por los partidos de derechas con el apoyo de las multinacionales, fondos de inversión, laboratorios farmacéuticos y la industria tecnológica, de trasladar a nuestro país el modelo sanitario de Estados Unidos en el que la población con menos recursos (que es mayoritaria) acude a unas urgencias saturadas de los hospitales públicos para recibir una asistencia básica (y es enviada enseguida a la calle), mientras que la que tiene una buena situación económica contratan seguros privados.

#1 Aas59 *
Diseñado por las compañías para que los partidos hagan las leyes que les favorecen. Los partidos son meros peones, no te engañes.
Los madrileños en estas cosas siempre habéis ido por delante.
#7 ExtremeñoOrgulloso *
#1 #6
¿Y como explicas esto ?

Más de 202.000 personas esperan una cirugía en Catalunya, según el Defensor del Paciente
www.elperiodico.com/es/sociedad/20260119/defensor-paciente-quejas-cata

Según la entidad, la sanidad catalana se halla en una "situación extrema" por falta de persona, "el colapso de las urgencias" y el "escaso gasto por habitante"
sxentinel #10 sxentinel
#7 Que Madrid vaya por delante, no implica que no ocurra en el resto del país.
#11 ExtremeñoOrgulloso
#10 Ya , pero solo citas a Madrid
sxentinel #34 sxentinel
#11 Yo no he hecho el comentario. Solo aclaro un punto que parece que se esta omitiendo en tu respuesta.
#5 frutosm
PP, PSOE, VOX, JxSi, esos son los partidos que están generando está situación.
#9 ExtremeñoOrgulloso
#5 Claro, los que gobiernan. Si no gobiernas poco puedes hacer mal
#21 omega7767
#9 pero si gobiernas, también lo puedes hacer bien, pero les compensa gobernar mal. Total, los vamos a votar igual. Mucha gente va a votar a PPVOX. Otros te asustan, hay que votar PSOE para que no salga PPVOX....
#25 ExtremeñoOrgulloso
#21 Cuando Podemos tocó poder lo hizo mal. Liberó a decenas de agresores sexuales por su cabezoneria
#16 Falco
#5 Por su puesto, los que están gobernando y los hemos votado entre todos, gran aporte.
#2 cybermouse
Como no lo defendamos con uñas y dientes estamos jodidos
#3 Zamarro
Si metes a los lobos a cuidar de las gallinas ...
Destrozan el servicio de mil formas, para luego decir que ellos son los salvadores del sistema que han destrozado, pero que para arreglarlo hay que regalarles dinero a las empresas de sus amigos y familiares.
Spirito #6 Spirito *
Ayuso, Abascal y el resto de corruptos imponiendo el método desastroso para los ciudadanos de EEUU.

Solo esas élites sacan beneficio a costa de la salud de todos.
mr_b #32 mr_b
Por si a alguien se le olvida, el PSOE también es un partido de derechas. Luego no quiero quejas.
oceanon3d #8 oceanon3d *
"La principal perjudicada en la población sin seguros privados (supone el 60% del total) que ve peligrar su salud, la calidad y la seguridad de la atención que recibe"

Lo que mas me jode es que de ese 40% que si tienen seguro una gran mayoría seran "pobres de derechas" de esos que presumen de "el PP me quita impuestos por eso lo voto" ... claro esta; por los cuatro euros de mierda que les quitan el PP deben recortar en servicios para cuadra la cuentas ... y…   » ver todo el comentario
xyzzy #17 xyzzy
"Existe una estrategia perfectamente diseñada por los partidos de derechas": espero que incluyan al PSOE, porque llevan privatizando desde los 90 donde tienen competencias en el pais, empezando por Andalucia.
devil-bao #4 devil-bao *
No apreciamos lo que tenemos. Cuando un análisis de sangre nos cueste 100€ con copagos veremos.
devil-bao #22 devil-bao
#4 Y no hace falta irse a USA, ésto ocurre en Irlanda por ejemplo.
Chinchorro #33 Chinchorro
#31 Venga al ventorro, campeón.
Chinchorro #26 Chinchorro
#24 Ah, que echarle la culpa a quien tiene la culpa es un plan sin fisuras. Claro. Prueba a echarle la culpa a quien no la tiene, que seguro que eso si lo soluciona todo.
#29 Pakku
#26 Claro, como todos sabemos, la clave de ser un buen líder es echarle la culpa a tus subordinados de los incendios que provocan y seguir a lo tuyo.
Chinchorro #30 Chinchorro
#29 Si, Ayuso es subordinada del perrosanxe jajajajaja. Menudas tragaderas tenéis, majos.
#31 Pakku
#30 Viva perro sanxe compañero
ppma #35 ppma
#27 ¿Entonces para qué hay un ministerio de sanidad?

El Ministerio de Sanidad (MISAN) de España es el departamento de la Administración General del Estado que asume la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, así como el ejercicio de las competencias de la Administración del Estado para asegurar a la ciudadanía el derecho a la protección de la salud.

Es el gobierno de España el que legisla en materia de sanidad. O sea, que el marco normativo sobre el que las cc.aa. deben ejecutar y gestionar. Un cambio de modelo no se hace desde las cc.aa., sino desde la legislación estatal.
ppma #12 ppma *
Existe una estrategia perfectamente diseñada por los partidos de derechas [...]
Tiempo de gobierno en democracia del PSOE: 28 años y 8 meses.
Tiempo de gobierno en democracia del PP: 14 años y 4 meses.

Es curioso, que con la mitad de tiempo de gobierno, sean los perversos planes de "los partidos de derecha" los que imponen el modelo del sistema de salud. O igual es que el PSOE es de derechas.
Segador #14 Segador
#12 oye que un castillo de naipes gigante hecho en 3 dias te lo tiro yo en un segundo
ppma #19 ppma
#14 No estoy seguro de seguirte. ¿El castillo de naipes es el sistema público de salud?
zeehio #20 zeehio
#19 sí. es mucho más fácil destruir un sistema de salud público que construirlo.
#27 jjjuande *
#12 Es curioso que hables de gobierno, cuando las competencias de sanidad son autonómicas. :palm:
(o quizás me esté perdiendo algo)
#36 Toponotomalasuerte
#12 es curioso que ignores que la sanidad tiene competencia autonómica.
#37 amusgada
#12 home, extremo centro derecha son. Neoliberalismo externalizador, o hubiesen tocado la Ley 15/97, la Ley de Contratos Públicos que permite externalizar lo sociosanitario con bajas temerarias y coger siempre la ofeta más barata... y no parece, no.
#28 LelakiSerius
Ni la sanidad ni la educación deberían ser privadas y debería ser un delito penal el mero hecho de que un político proponga la privatización de estas dos cosas.
#13 Pakku
Malditos partidos de derecha, ojala no llevasen gobernando el país desde hace 7 años.
Segador #15 Segador
#13 30 años lleva el pp en madrid. competecias de sanidad completas.
#18 Pakku
#15 Y el PSOE tan contento pudiendo echarles la culpa, el modelo de gestión perfecto.
Chinchorro #23 Chinchorro
#13 Buah, te imaginas que la sanidad fuera competencia de las CCAA?
#24 Pakku
#23 Si, podrías lavarte las manos y echarle la culpa a los lerdos que anden gobernando ahí. Suena a plan sin fisuras
