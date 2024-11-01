Este spot del Partido Verde de Gran Bretaña es una maravilla en cuanto a comunicación política. Por algo se ha hecho viral en UK y Europa. Lenguaje simple, vivencias comunes de la mayoritaria clase trabajadora, contradicciones claras y un propósito. Aquí subtitulado.
El problema ha sido, es y seguirá siendo los currelas de derechas que seguirán corriendo delante de la zanahoria que ppsoetox les pone delante, encumbrando a esos partidos políticos.
Hasta que ya sea demasiado tarde para esos pobres de derechas de reaccionar. Bueno ya es demasiado tarde. Las personas normales lo sabemos.