Spot del Partido Verde de Gran Bretaña

Spot del Partido Verde de Gran Bretaña

Este spot del Partido Verde de Gran Bretaña es una maravilla en cuanto a comunicación política. Por algo se ha hecho viral en UK y Europa. Lenguaje simple, vivencias comunes de la mayoritaria clase trabajadora, contradicciones claras y un propósito. Aquí subtitulado.

Anfiarao
Está muy bien. No dice nada nuevo que las personas normales no supiésemos ya desde hace décadas.

El problema ha sido, es y seguirá siendo los currelas de derechas que seguirán corriendo delante de la zanahoria que ppsoetox les pone delante, encumbrando a esos partidos políticos.

Hasta que ya sea demasiado tarde para esos pobres de derechas de reaccionar. Bueno ya es demasiado tarde. Las personas normales lo sabemos.
MiguelDeUnamano
#2 Totalmente de acuerdo, cuando dice "las personas que elegimos, eligen servir a los ricos y no a nosotros" no está yendo a esa parte del problema. Te la pueden meter doblada una vez, pero a partir de la tercera ya es otra cosa. Si el PP y el PSOE han gobernado este país durante cuarenta años, es evidente que a una buena parte de los votantes les importa una soberana mierda lo que hagan o dejen de hacer o que son tan inconscientes que son incapaces de relacionar su voto con las…
ipanies
En ese punto estábamos en España hasta que apareció Podemos y se jodió todo, por su culpa y sus acciones y por nuestra pasividad y poca constancia... Creímos que el coletas y su cuadrilla lo iban a arreglar todo ellos solitos.
manzitor
Mi sensación, en UK dicen que pasa lo mismo que aquí. No es por tanto un fenómeno local, es sistémico. ¿y nuestro sistema es ..? pues eso, y nos llamarán comunistas por decirlo.
Sigo_intentandolo
Gracias #0. Muy chulo.
