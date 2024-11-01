edición general
34 meneos
72 clics

¡Más de 2 euros por litro de Diesel! ¿Nos están estafando las gasolineras?

Según Facua los "descomunales" incrementos que vivimos no deberían darse. La organización de consumidores asegura a través de su secretario general, Rubén Sánchez, que "cada vez que se produce una situación especialmente problemática para los consumidores hay quien intenta sacar tajada de forma inmoral aumentando márgenes de beneficio que no responden a la necesidad real de subir precios por incrementos de los costes".

| etiquetas: diésel , gasolina , petróleo , irán , gasolineras
28 6 0 K 351 actualidad
36 comentarios
28 6 0 K 351 actualidad
Comentarios destacados:    
LisaPotter #2 LisaPotter
#0 Sí. Siguiente pregunta.
18 K 226
#3 Tronchador.
#2 Y no es nada nuevo.
3 K 53
GeneWilder #11 GeneWilder
#2 Una vez más.
0 K 10
Mark_ #5 Mark_
Aprovechan cualquier mierda para acaparar y subir precios porque saben que los medios apuntarán a Sánchez.
4 K 60
#6 kh4os
#5 la soluciones es consumir en masa el más barato aunque sea un céntimo. Y siempre buscar el más barato. De forma colectiva.
3 K 32
Mark_ #8 Mark_
#6 ¿y eso no lo encarecerá?
0 K 11
Peka #32 Peka
#6 La solución es la contraria, no consumir el que pueda y bajar el consumo el resto al mínimo.

Otra solución es pasarse al eléctrico, pero eso no todo el mundo puede ahora, aunque a 2 euros el litro, se amortiza muy rapido.
0 K 11
pitercio #7 pitercio *
#5 es Sánchez el que tendría que apuntarles a ellos unas buenas sanciones y regulaciones, que se han ganado a pulso. Pero al final, para lo que sirve callarse, es para colocar peña en consejos de administración y abrir puertas giratorias.
0 K 20
Cehona #10 Cehona
#7 Para sancionarles, antes tiene que existir una ley. Una ley que el trío trumpista en el Congreso, no aprobaron. PP, Vox y Junts.
Y así en el futuro, al igual que en Adamuz, las empresas harán el agosto.
1 K 22
#22 lotomorcillo
#7 intentaron aprobar es ley. Las derechas lo impidieron.
Disfruten lo votado
0 K 9
Supercinexin #9 Supercinexin
El combustible, crítico para el funcionamiento de la sociedad entera, en manos privadas.

Qué podría salir mal.
3 K 56
Sawyer76 #12 Sawyer76
#9 Es verdad, en Venezuela les fue mucho mejor por estar en manos públicas. xD xD xD
2 K 34
Andreham #17 Andreham
#12 De momento así a bote pronto, les han invadido para robárselo.

Por algo tendrán que invadir.
0 K 8
Sawyer76 #19 Sawyer76
#17 Buen intento de mezclar churras con merinas. En primer lugar no han invadido Venezuela; y en segundo lugar, el hecho de que invadan o no, no tiene nada que ver con el hecho de que la gestión del petroleo en manos públicas llegó a ser tan corrupta e inaficiente que hizo que costase más extraerlo y gestionarlo que los beneficios que daba. Y por eso en gran parte Venezuela se fue a la mierda.
0 K 11
#24 Suleiman
#12 Con sanciones de EEUU que prohibían a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con Pdvsa,lo que provocó un bloqueo xD xD xD
0 K 12
Sawyer76 #30 Sawyer76
#24 Lástima para ti que eso sea mentira. Venezuela podía comerciar con cualquiera, y también lo hacía con EEUU
0 K 11
#33 Suleiman
#30 Falso. A partir de 2017, la administración Trump impuso sanciones que prohibían a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con Pdvsa y el gobierno venezolano . Esto se endureció en 2019 con un bloqueo total a los activos de Pdvsa en EE.UU.
0 K 12
Cehona #14 Cehona *
#9 ¡Nacionalicese!! ¡Y la electricidad!! ¡Y el gas!! ¡Y el transporte público!!
¡Y la Iglesia!!
0 K 13
#4 cocococo
Sí, siguiente pregunta.
3 K 50
Rogue #25 Rogue
La gasolina de hoy, fue comprada hace cuatro meses a aquellos precios.
Es especulación pura y dura y con la complacencia del gobierno.
1 K 29
Dene #26 Dene
Claramente es una estafa.
Siempre lo he dicho, en este país se ahorca poco
0 K 12
XtrMnIO #16 XtrMnIO
Es una pregunta retórica, no?
0 K 12
strike5000 #13 strike5000
¿Pero dónde compráis vosotros el combustible? En mi ciudad, en la Plenoil está el diésel a 1.69€.
0 K 11
Sawyer76 #35 Sawyer76
#34 Ya han estado en el gobierno y no lo han hecho. Tampoco he escuchado ninguna propuesta para solucionar este problema.
0 K 11
Sawyer76 #15 Sawyer76
Debería haber un mecanismo legal para detectar y castigar automáticamente estas prácticas.
0 K 11
Wachoski #20 Wachoski
#15 y sería fácil hacerlo

Pero los siervos nos llamarían "comunistas", enemigos del libre mercado y esas mierdas...

Y la lógica, como siempre, por el retrete
1 K 15
Sawyer76 #23 Sawyer76
#20 La legislación está llena de mecanismos de garantías y regulación en las sociedades liberales y democráticas, no veo porque iba a pasar eso que dices.
0 K 11
Sawyer76 #28 Sawyer76
#27 Si consideras decir "elle" como la prueba de ser de izquierdas, vais muy jodidos, si.
0 K 11
#29 harverto
#28 Lo dicho, cualquier cosa para evitar pagar 2€/ litro
0 K 10
Sawyer76 #31 Sawyer76
#29 ¿Decir "ellle" lo soluciona?
0 K 11
Fernando_x #34 Fernando_x
#31 Puesto que son los únicos que van a tomar medidas reales, sí.
0 K 11
#36 harverto
#31 O espabilar de una puta vez y no estar pendientes de chorradas...
0 K 10
#18 harverto
Soluciones:
¿Enfadarse? NO
¿Poner vídeos en tiktok quejándose? NO
¿Votar a la derecha? JAJAJAJAJAJ NO
¿Votar a los que dicen elle? Sí, pero no podemos tolerar que alguien que dice elle llegue al poder
0 K 10
Sawyer76 #21 Sawyer76
#18 Es verdad, cuando esté psoe, sumar y podemos en el gobierno, no pasarán estas cosas.
0 K 11
#27 harverto
#21 Si consideras PSOE y sumar izquierda, vamos muy jodidos
0 K 10

menéame