¡Más de 2 euros por litro de Diesel! ¿Nos están estafando las gasolineras?

Según Facua los "descomunales" incrementos que vivimos no deberían darse. La organización de consumidores asegura a través de su secretario general, Rubén Sánchez, que "cada vez que se produce una situación especialmente problemática para los consumidores hay quien intenta sacar tajada de forma inmoral aumentando márgenes de beneficio que no responden a la necesidad real de subir precios por incrementos de los costes".
Otra solución es pasarse al eléctrico, pero eso no todo el mundo puede ahora, aunque a 2 euros el litro, se amortiza muy rapido.
Y así en el futuro, al igual que en Adamuz, las empresas harán el agosto.
Disfruten lo votado
Qué podría salir mal.
Por algo tendrán que invadir.
¡Y la Iglesia!!
Es especulación pura y dura y con la complacencia del gobierno.
Siempre lo he dicho, en este país se ahorca poco
Pero los siervos nos llamarían "comunistas", enemigos del libre mercado y esas mierdas...
Y la lógica, como siempre, por el retrete
¿Enfadarse? NO
¿Poner vídeos en tiktok quejándose? NO
¿Votar a la derecha? JAJAJAJAJAJ NO
¿Votar a los que dicen elle? Sí, pero no podemos tolerar que alguien que dice elle llegue al poder