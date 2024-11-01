¡Más de 2 euros por litro de Diesel! ¿Nos están estafando las gasolineras?

Según Facua los "descomunales" incrementos que vivimos no deberían darse. La organización de consumidores asegura a través de su secretario general, Rubén Sánchez, que "cada vez que se produce una situación especialmente problemática para los consumidores hay quien intenta sacar tajada de forma inmoral aumentando márgenes de beneficio que no responden a la necesidad real de subir precios por incrementos de los costes".