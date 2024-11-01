El precio del petróleo baja un 15,75%

El precio del petróleo crudo se situó en 85,08 dólares. En la última hora, el precio ha disminuido en un 3,48%. Hace tres horas, el petróleo crudo valía 93,35 dólares y el precio ha cambiado entre un -8,86% desde entonces. En las últimas 8 horas, el precio ha disminuido en un 15,75%, de 100,99 a 85,08 dólares. Hoy en día, el precio del petróleo crudo ha mostrado una tendencia a la baja.