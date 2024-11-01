edición general
5 meneos
11 clics
El precio del petróleo baja un 15,75%

El precio del petróleo baja un 15,75%

El precio del petróleo crudo se situó en 85,08 dólares. En la última hora, el precio ha disminuido en un 3,48%. Hace tres horas, el petróleo crudo valía 93,35 dólares y el precio ha cambiado entre un -8,86% desde entonces. En las últimas 8 horas, el precio ha disminuido en un 15,75%, de 100,99 a 85,08 dólares. Hoy en día, el precio del petróleo crudo ha mostrado una tendencia a la baja.

| etiquetas: petróleo , crudo , tendencia , baja
4 1 0 K 67 actualidad
12 comentarios
4 1 0 K 67 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 xuanra2002
Supongo que la gasolina bajará también un 15%
4 K 47
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 De forma inmediata.
1 K 19
efectogamonal #8 efectogamonal
#4 Repsol está en ello :roll: {0x1f525}
1 K 27
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#2 y la vivienda... y la comida... y las hipotecas... y el sentido del humor.
0 K 9
efectogamonal #6 efectogamonal *
He estado investigando y por alguna extraña razón, ningún medio se ha hecho eco aun de esta noticia.

La he encontrado aquí {0x1f525}  media
1 K 31
alehopio #11 alehopio *
#6 Baja el petróleo y suben las bolsas después de que Trump comentara que la guerra está prácticamente acabada tras una conversación con Putín para un plan de paz.

sisepuede.es/noticias/trump-pide-el-fin-de-la-guerra-con-iran-tras-mis

Veremos si es solo propaganda o una realidad.
0 K 20
efectogamonal #12 efectogamonal *
#11 Ni puta idea, lo que tengo bien claro es que las gasolineras no van a bajar un ápice del precio al que están, por eso creo que es bastante relevante esta noticia {0x1f525}
0 K 20
pitercio #9 pitercio
El precio se mueve por apostadores. Conozco un pollo que juega a esas mierdas de futuros y opciones. En tiempos de cubrían posiciones de dólares con petróleo y viceversa, ahora creo que se sigue a chiquito "oronegro-oroblanco". Un movimiento brusco ha limpiado a los optimistas, la volatilidad hacia abajo ha espantado a los codiciosos y en unos días llegarán las ofertas y compras reales.
0 K 19
alfre2 #1 alfre2
La vivienda! Lo que hay que mirar es el precio de la vivienda!!
0 K 11
#3 DenisseJoel
Magia.
0 K 11
Lamantua #10 Lamantua
Dentro de un mes baja en las gasolineras. :troll:
0 K 7

menéame