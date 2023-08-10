·
31
meneos
46
clics
El decreto que tumbaron PP, Vox y Junts habría permitido topar el precio de la gasolina por la guerra de Irán
El tope de precios que el Congreso tumbó en febrero abría la puerta a una intervención a los precios abusivos en caso de emergencia.
|
etiquetas
:
precios abusivos
,
decreto
,
pp
,
vox
,
junts
26
5
4
K
250
politica
42 comentarios
26
5
4
K
250
politica
#1
Anfiarao
apoyar a los leopardos comecaras hace que te coman la cara cuando tienen la oportunidad.
Qué cosas, amigos currelas de derechas, qué cosas...
8
K
101
#7
ochoceros
Nada nuevo cara al sol por parte de los traidores a España, los herederos de quienes regalaron nuestro territorio para montar bases yankis.
1
K
27
#20
ostiayajoder
*
#9
bajar impuestos no hace q bajen los orecios. Solo q aumenten los beneficios y es LO LOGICO:
Si tienes clientes q te compran TODO lo q tienes a 2€ y como medida, el gobierno te quita el IVA de lo q vendes vas a seguir teniendo clientes q te compran TODO a 2€ y encima no vas a tener q dar el IVA al gobierno.
1
K
26
#26
anarion321
#20
Respondes a un comentario con un enlace que prueba que lo que afirmas es un bulo. Procedo a pasar de ti.
cc
#23
, respondido en #-21 además
Agur.
0
K
8
#23
ostiayajoder
*
#11
pq me vienes con Chavez?
EN ESPAÑA SE REGULARON LOS ORECIOS DE LAS MASCARILLAS CUA DO EL COVID.
Q tal fue? Cuentanos. Hubo desabastecimiento? NO, verdad?
Pues eso. No dices mas q chorradas.
1
K
26
#15
pitercio
Podrían intentar sacar las leyes sin ómnibus, que intentan aprobar leyes como menús de Cinesa para capitalizar el revuelo mediático.
0
K
20
#32
Martillo_de_Herejes
#30
Vox es un partido para gilipollas y gente con el cerebro del revés.
1
K
18
#17
Sergio_ftv
#11
Ciencia ficción inventada por ti para justificar teorías populistas erróneas: "....cuando se sostienen en el tiempo....".
Realidad que contradice embustes: "...intervención a los precios abusivos
en caso de emergencia
...".
¡¡¡España SÍ, nacionalistas madrileños apocalípticos NO!!!
0
K
18
#24
anarion321
#17
5 años ha durado la emergencia anti desahucios del COVID.
Y, de nuevo, suerte con lo de comprar un producto que vale 100 a 80. En el mundo real eso al final se hace a perdida o gastando, a perdida del estado, con dinero público, que se traslada a bolsillos tarde o temprano.
Alérgicos a la información y realidades sois algunos.
0
K
8
#29
HeilHynkel
*
#27
Mira, la niñita se cabrea.
Todas las veces que se han bajado impuestos a algo, a continuación han subido el precio hasta el precio anterior, si luego volvían a poner los impuestos hacen como mi pandería pone un cartel que dice "Subimos el pan porque nos han subido los impuestos" sin decir que ellos habían subido el precio aprovechando la bajada del IVA.
Los libertarras no son más que un atajo de embusteros.
0
K
16
#6
anarion321
Una intervención de precios lo que podría ocasionar es escasez. Si el precio de mercado es 100 pero el gobierno dice que es 80, lo que ocurrirá es que no se venderá a ese país sino a otros. Poco se ha aprendido de casos recientes como Venezuela o Argentina.
Esto forma parte de la propaganda pro gubernamental, El Plural claro, para tapar que el gobierno no haya decretado, al menos hasta el momento, una bajada impositiva para paliar el incremento de precios, como sí se ha hecho en otros sitios…
» ver todo el comentario
1
K
16
#8
Andreham
#6
¿Estás admitiendo entonces que el capitalismo y el mercado es un problema?
¿De verdad crees que bajar los impuestos va a hacer que bajen los precios?
¿Por qué defendéis algo que en vuestro propio mensaje admitís que es negativo para la sociedad?
2
K
21
#9
anarion321
*
#8
¿Es un problema que el sistema te diga la realidad de una situación? El problema es que te engañe y cree un problema aún mayor, como la escasez.
Bajar impuestos empíricamente hace que bajen los precios, al respecto se hicieron análisis cuando se rebajó el IVA hace poco por ejemplo. La medida contuvo la crecida de precios de forma proporcional a la rebaja del IVA.
elpais.com/economia/2023-08-10/la-cnmc-concluye-que-los-supermercados-
.
Lo que ocurre es que en tu cabeza extrapolas interpretaciones erróneas y extrapolas.
2
K
6
#25
HeilHynkel
#9
Bajar impuestos empíricamente hace que bajen los precios,
Menuda trola. Y se la creerá y todo el animalico.
0
K
16
#27
anarion321
*
#25
Respondes a un comentario con un enlace que prueba lo que dice. Procedo a pasar de ti, asumo que vienes a intoxicar y desinformar.
Agur.
0
K
8
#31
Cantro
#9
recuerdo cuando se bajó el IVA del cine y el del aceite...
0
K
11
#33
Tok_Tok
#9
¿Te parece real que apliquen una subida de precios a los pocos días de una subida del futuro del barril, que además tarda de 2 semanas a un mes a llegar realmente a la gasolinera?
0
K
8
#36
anarion321
#33
Sin ser experto, ateniendome a leyes de oferta y demanda, creo que es lógico que ante una catastrofe así, el precio suba porque habrá habido muchos que han comprado el stock y futuros a lo loco para asegurar un suministro. La demanda se ha disparado y la oferta se ha reducido.
Es como lo que pasó con el papel higiénico por un viral falso, porque al final el único país con escasez iba a ser Australia, que lo importaba a mansalva creo recordar y no tenia producción interna. Pues esto igual y peor, porque es una amenaza real.
0
K
8
#35
Anomalocaris
#9
¿Entonces hay que pagar por las cosas lo que decidan los especuladores? ¿No ves un problema en un sistema económico que prioriza los beneficios a las personas?
Bajar impuestos aumenta los beneficios privados, no baja los precios. Ya se vio en la última rebaja del IVA que los precios siguieron aumentando.
0
K
7
#37
anarion321
#35
Otro que responde a un comentario con evidencias de que la rebaja del IVA sí tuvo un impacto positivo diciendo que no lo tuvo, porque se lo inventa.
La rebaja del IVA sí se trasladó al precio final, es un hecho probado. Basas tus ideas en desinformación.
Una de las cosas que quizá te faltan por comprender es que puede ser verdad que la rebaja del IVA impacte en el precio, y que este, siga subiendo. Ambas cosas pueden ser verdad.
Es tan fácil como que, si la rebaja del IVA son 10 centimos, pero el precio de mercado sube 12, pues al final el precio ha subido 2 centimos. Pero no 12.
0
K
8
#10
Sergio_ftv
#6
Rallo II, otra predicción apocalíptica; como cuando predijo el fin de España con el tope del precio de las mascarillas. La realidad le dejó en su sitio.
Como suele decirse en estos casos y más cuando hablamos de los nacionalistas madrileños, "la ignorancia es muy atrevida".
4
K
70
#11
anarion321
#10
Te inventas escenarios imaginarios y claro, en tu cabeza ganas.
La realidad empírica se ve en casos como los que he citado, lo bien que han funcionado oye
www.youtube.com/watch?v=r89S5tIfGJM
Estas medidas al final son desastrosas y se ve claramente cuando se sostienen en el tiempo. Los defensores como mucho pueden citar casos donde en un pico temporal extraordinario no ha explotado el mundo, porque claro, se ha podido absorber las perdidas y no morir, pero eso no quita que no haya habido perdidas y que sean insostenibles de mantener.
1
K
16
#16
ostiayajoder
#6
Una intervención de precios lo que podría ocasionar es escasez
Se vio claro con las mascarillas, q cuando intervinieron el merc....
0
K
10
#21
anarion321
#16
Las mascarillas hubo escasez. Se vendieron a precios desorbitados (de hecho hay casos de corrupción al respecto incluso). Se les quitó impuestos....
No entiendo bien que se use de ejemplo la verdad.
0
K
8
#12
ostiayajoder
Asi tenemos el diesel a 2 euros....
0
K
10
#34
ostiayajoder
*
#22
EN NINGUN SITIO pone q fuera tumbado por eso.
Pone q el decreto q habria evitado esto fue tumbado por Vox, PP y junts. El porque lo sabran ellos.
Y es cierto, se derogo el 26 de febrero. Adjunto captura de leyesy decretos-ley q se aceptaron y se derogaron el 26 de febrero: ese decreto ley se derogo. Otros se aprobaron.
www.europapress.es/economia/noticia-votado-hoy-congreso-asi-quedan-des
0
K
10
#38
Martillo_de_Herejes
#34
A ver si aprendes a leer.... Yo NO HE DICHO que dijera eso, sino que da a entenderlo. Y ese decreto fue tumbado porque, aunque estaban de acuerdo con ciertas cosas, como la actualización de las pensiones (al menos, el pepé), no aceptaban otras.
0
K
7
#41
detectordefalacias
#22
No, el titular lo que pretende decir es que, como efecto secundario de votar que no, se ha eliminado un mecanismo que permitiría ahora topar el precio de los combustible. Es más, la noticia no hace juicios de valor sobre el motivo para tumbarlas, tu sin embargo si.
Así que si, votas bulo y usas una escusa falaz para decir que la noticia es un bulo, pero es tan real como la vida misma.
Esta oposición es a España lo que dejarse el freno de mano puesto es a circular con tu coche: Humo, gasto, freno y estupidez
0
K
9
#28
krogan
Propaganda de El Plural.
0
K
9
#40
Tok_Tok
Por eso bajan instantáneamente en cuando el barril baja. Trasladas automáticamente la oferta y la demanda
0
K
8
#2
Martillo_de_Herejes
Bulo.
12
K
-20
#3
Pablosky
#2
¿lo que no me gusta es bulo o puedes aportar algo mínimamente serio al debate? El texto de la ley rechazada en el que se viera perfectamente si es bulo o no estaría bien.
2
K
29
#19
Martillo_de_Herejes
*
#3
El titular. Se sabe por qué tumbaron el decreto, y no fue porque no querían topar el precio de la gasolina.... De hecho, también se dijo que estaban en contra de actualizar las pensiones y, en el siguiente decreto que presentó el gobierno para ello, dieron el visto bueno.
Más que bulo, que lo es, es tendencioso.
1
K
15
#30
Cantro
#19
el PP, efectivamente, votó a favor
Pero Vox se opuso, como es tradicional, a revalorizarlas
0
K
11
#39
oceanon3d
*
#19
Están en contra amiguito ... solo que aun no gobiernan y tienen que disimular.
0
K
9
#42
Martillo_de_Herejes
#39
Ah, vale.... Te doy las gracias eternas por haberme abierto los ojos.
0
K
7
#4
Asimismov
#2
¡Qué agusto me he quedao, votándote negativo!
1
K
23
#18
Martillo_de_Herejes
#4
Me la suda.
0
K
7
#5
Andreham
#2
Es "elplural", así que te voy a dar el beneficio de la duda.
¿Por qué?
0
K
8
#13
ostiayajoder
#5
porque no le gusta.
0
K
10
#22
Martillo_de_Herejes
#13
No. Esto es más típico de otros. Yo no voto bulo porque no me guste la noticia, sino por el titular cuando pretende desviar la atención o mentir directamente. El decreto no fue tumbado por eso, que es lo que parece dar a entender el titular.
0
K
7
#14
Martillo_de_Herejes
*
#5
El titular. Se sabe por qué tumbaron el decreto, y no fue porque no querían topar el precio de la gasolina.... De hecho, también se dijo que estaban en contra de actualizar las pensiones y, en el siguiente decreto que presentó el gobierno para ello, dieron el visto bueno.
Como dices, es "elplural".
Aunque más que bulo, que no deja de serlo, es tendencioso.
0
K
7
Ver toda la conversación (
42
comentarios)
