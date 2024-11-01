El presidente del Consejo Europeo,António Costa, se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"

Señala a EEUU por "desafiar el orden internacional" y defiende que "la ONU debe ser reformada, pero no reemplazada". "Este mundo multipolar requiere soluciones multilaterales, no esferas de influencia donde la política de poder reemplace al Derecho internacional"
Esa señora quiere cargarse la UE tal y como la conocemos.
Más desarrollado aquí:
www.meneame.net/m/Artículos/von-der-leyen-quiere-destruir-ue-1
Lo que no podemos hacer es tener a tanto imbécil diciendo "la invasión silenciosa va a cambiar nuestros principios y valores" mientras ellos mismos justifican que no debemos cumplir nuestras propias leyes porque "otros no las cumplen".