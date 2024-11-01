edición general
El presidente del Consejo Europeo,António Costa, se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"

El presidente del Consejo Europeo,António Costa, se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"

Señala a EEUU por "desafiar el orden internacional" y defiende que "la ONU debe ser reformada, pero no reemplazada". "Este mundo multipolar requiere soluciones multilaterales, no esferas de influencia donde la política de poder reemplace al Derecho internacional"

Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Von der Leyen tiene pinta de que si le sueltan la correa se pone la gorra de las SS echando leches.
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Es una progre
josde #13 josde
#4 Es una mierda, traidora defensora de asesinos.
#6 soberao
#1 La pusieron para que diera caña a Rusia, igual que con Kallas. Ahora que el centro de atención cambia y es EE.UU e Israel quienes invaden países y llevan a cabo genocidios es cuando quieren justificar lo injustificable. No les queda otra y se supone que esto es lo mejor que tenían.
Battlestar #10 Battlestar
#1 O una de MAGA
josde #12 josde
#1 Menuda hija de frutas es la Von der Leyen, nazi pura y dura
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Debería pedir su dimisión.
Esa señora quiere cargarse la UE tal y como la conocemos.

Más desarrollado aquí:
www.meneame.net/m/Artículos/von-der-leyen-quiere-destruir-ue-1
#8 Cincocuatrotres
No han estado nada mal las palabras de este Portugues al que desgraciadamente no le haran caso.
#11 Marisadoro
#8 Menos mal que nos queda pt
Mltfrtk #7 Mltfrtk
¿Cuándo habrá democracia en el jardín europeo para que el pueblo elija a sus representantes?
Dene #9 Dene
Hay que echar a esta nazi
#2 BloodStar
¿Y cómo vas a obligar a que los demás cumplan esas reglas?
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Si te basas en esas mismas reglas, salvo agresiones a terceros países, no suele haber mucha excusa para imponer nada a nadie. El caso es que quien ha de cumplir las reglas es quien las defiende, algo que no hemos visto hasta ahora ya que lo normal ha sido utilizarlo contra enemigos y/o rivales.

Lo que no podemos hacer es tener a tanto imbécil diciendo "la invasión silenciosa va a cambiar nuestros principios y valores" mientras ellos mismos justifican que no debemos cumplir nuestras propias leyes porque "otros no las cumplen".
