Un millonario cazador de caza mayor estadounidense de 75 años es pisoteado hasta la muerte por cinco elefantes mientras cazaba antílopes en África central [ENG]

Ernie Dosio, de 75 años, propietario de un viñedo californiano y propietario de una vasta colección de cabezas de animales exóticos en salas de trofeos de su casa, fue pisoteado hasta la muerte. Un cazador profesional lo estaba guiando en el espeso bosque de Gabón en un tallo de £30.000 ($40.000) para dispararle al esquivo duiker de lomo amarillo. A lo largo de las décadas, ha cazado elefantes, leopardos, rinocerontes, búfalos y leones en toda África y, en su país natal, Estados Unidos, ha cazado casi todas las especies de ciervos salvajes.