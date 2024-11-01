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Un millonario cazador de caza mayor estadounidense de 75 años es pisoteado hasta la muerte por cinco elefantes mientras cazaba antílopes en África central [ENG]

Ernie Dosio, de 75 años, propietario de un viñedo californiano y propietario de una vasta colección de cabezas de animales exóticos en salas de trofeos de su casa, fue pisoteado hasta la muerte. Un cazador profesional lo estaba guiando en el espeso bosque de Gabón en un tallo de £30.000 ($40.000) para dispararle al esquivo duiker de lomo amarillo. A lo largo de las décadas, ha cazado elefantes, leopardos, rinocerontes, búfalos y leones en toda África y, en su país natal, Estados Unidos, ha cazado casi todas las especies de ciervos salvajes.

| etiquetas: millonario , cazador , caza mayor , pisoteado , elefantes
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46 comentarios
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Comentarios destacados:            
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Cinco elefantes se balanceaban sobre el cuerpo de un tarado...
58 K 555
#3 HangTheRich
Podian haber hecho lo mismo con el Borbon
27 K 239
woody_alien #15 woody_alien
#3 El Borbón lleva escolta armada, este piltrafilla no.
0 K 12
OrialCon_Darkness #18 OrialCon_Darkness
#15 escolta armada y los elefantes drogados, que si no no tiene gracia.
3 K 37
javibaz #27 javibaz
#18 los elefantes, no sé pero osos borrachos y ni así les daba es un dato contrastado.
2 K 32
#36 yokitolakaka
#27 fuente :troll: :troll: :troll:
0 K 6
Laro__ #43 Laro__
#36 Hay muchas. El oso se llamaba Mitrofan.
verdes.info/putin-el-borbon-y-el-oso-mitrofan/
0 K 20
#37 C.Nutrio
#27 Lo de que emborracharan al pobre Mitrofán no era para ponérselo más fácil al Borbón, sino para que estuviesen en igualdad de condiciones.
2 K 23
#45 nosurrender
#37 Muy bueno, jajaja
1 K 14
cocolisto #1 cocolisto
Pena que haya tardado tanto.Echeremos al menos unas risas{lol} xD xD
19 K 169
#11 CrudaVerdad *
Las autoridades han enviado el cuerpo a sus familiares en un sobre deslizandolo por debajo de la puerta :troll:

El único caso moderno en el que el difunto también es el póster en el velorio.

Los familiares debaten si enterrarlo o tenerlo como afiche.

Al tío no lo metieron en un osario sino en un recipiente para pergaminos enrollados

La familia es tan tacaña que no quien pagar el avión para traer el cuerpo de regreso, en su lugar han propuesto que las autoridades hagan origami, lo hagan un avión de papel y lo lancen de un sitio alto, que llega porque llega.
16 K 150
knzio #30 knzio
#11 primer velatorio en la que el fiambre era sólo una fina loncha.
3 K 40
#34 Carapedo
#30 Entierro lonchafinista :troll:
1 K 20
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Espero que ningún pedacito de psicópata haya dañado las pezuñitas de los elefantes.
14 K 126
makinavaja #6 makinavaja
Espero que ninguno de los elefantes se hiciera daño en la planta de las pezuñas... :-D :-D
7 K 84
reivaj01 #19 reivaj01
#6 ¿Se sabe si los elefantes se encuentran bien?
6 K 64
Un_señor_de_Cuenca #23 Un_señor_de_Cuenca
No puedo creer los comentarios que leo aquí y la falta de empatía ¿Nadie ha pensado en que los elefantes se podrían haberse clavado por accidente un hueso de este tipo?
6 K 66
Blackat #9 Blackat
Karma instantaneo y hasta hermoso y poetico
5 K 63
zelfspot #16 zelfspot
El esquivo duiker de lomo amarillo no es esquivo, tiene unos guardaespaldas brutales.
4 K 49
elTieso #12 elTieso
Murió haciendo lo que más le gustaba. Mis felicitaciones a los elefantes.
4 K 47
tul #7 tul
si los antilopes hubieran estado armados esto no habria pasado :troll:
3 K 47
hazardum #20 hazardum
Siendo cazador no le molestara porque ahora le hayan cazado a el, seguro que desde el infierno reconoce la jugada maestra de los elefantes.
3 K 39
OrialCon_Darkness #21 OrialCon_Darkness
Lo importante aquí es... Les han limpiado bien las patitas a los elefantes? No vaya a ser que se les haya quedado pegado un trozo de mierda xD
3 K 39
#13 utópicotipico
Al fin una buena noticia
4 K 37
Mark_ #31 Mark_ *
Yo <--------------------------------------------------------------------> La pena que siento.
2 K 32
tranki #10 tranki
Se ve que los elefantes tienen mucha memoria.
2 K 30
winstonsmithh #32 winstonsmithh
#10 e inteligencia
1 K 19
#26 omega7767
murió haciendo lo que más le gustaba, asesinando animales.
1 K 22
kevers #5 kevers *
Con 75 años los elefantes le han alisado las arrugas.
1 K 21
woopi #24 woopi
#5 Er Dionisio se quedó planchao.
1 K 18
#39 zancudo
Pues se ha quedado buen día
1 K 20
#35 Mikeien
Los elefantes están bien?
1 K 17
Nylo #14 Nylo
No vio el elefante en la habitación.
1 K 17
alfre2 #44 alfre2
Murió haciendo lo que más le gustaba :troll:
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manzitor #17 manzitor
A fin de cuentas, la naturaleza se defiende
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#28 jorgeesc
Y se lo han cargado gratis, pringado!
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zorreame #22 zorreame
La buena noticia del día.
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toshiro #40 toshiro
Espero que la familia cuelgue la cabeza del psicópata en el salón de trofeos
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EGraf #42 EGraf
#0 un tallo de £30.000? xD xD
se refiere a un acecho, no a un "tallo", que eso es de una planta
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CoolCase #25 CoolCase
ja... jajajjaja :->
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#46 rafeame *
Habría estado bien que los elefantes al terminar lo hubieran pinchado en un palo y lo hubieran paseado por la sabana como mensaje.
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#41 nosurrender
Traducción automática: "stalk"= "tallo". Genial.

Un día google translate nos dirá que nos caguemos por los pantalones y lo haremos.
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#38 yukatan
esperando la foto de los cinco elefantes con el cadaver de ese trozo plano de mierda para completar el album.
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#33 fatuto
Yo creo que su torso disecado quedaría bien colgado en el salón de sus trofeos
0 K 6
Player #29 Player
Que se mejore
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menéame