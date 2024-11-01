Un millonario cazador de caza mayor estadounidense de 75 años es pisoteado hasta la muerte por cinco elefantes mientras cazaba antílopes en África central [ENG]

Ernie Dosio, de 75 años, propietario de un viñedo californiano y propietario de una vasta colección de cabezas de animales exóticos en salas de trofeos de su casa, fue pisoteado hasta la muerte. Un cazador profesional lo estaba guiando en el espeso bosque de Gabón en un tallo de £30.000 ($40.000) para dispararle al esquivo duiker de lomo amarillo. A lo largo de las décadas, ha cazado elefantes, leopardos, rinocerontes, búfalos y leones en toda África y, en su país natal, Estados Unidos, ha cazado casi todas las especies de ciervos salvajes.
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El único caso moderno en el que el difunto también es el póster en el velorio.
Los familiares debaten si enterrarlo o tenerlo como afiche.
Al tío no lo metieron en un osario sino en un recipiente para pergaminos enrollados
La familia es tan tacaña que no quien pagar el avión para traer el cuerpo de regreso, en su lugar han propuesto que las autoridades hagan origami, lo hagan un avión de papel y lo lancen de un sitio alto, que llega porque llega.
se refiere a un acecho, no a un "tallo", que eso es de una planta
Un día google translate nos dirá que nos caguemos por los pantalones y lo haremos.