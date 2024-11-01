·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6928
clics
El bulo viral de El Debate
5447
clics
Los precios de la publicidad en Menéame en 2026
3632
clics
Hombre realiza un ritual de ofrenda de leche en el Ganges mientras niños pobres intentan recogerla para beber
3748
clics
Mamá, yo de mayor quiero ser un fascista (Comparsa Los hijos de Cádiz)
3074
clics
Serigne Mbaye, exdiputado de la Asamblea de Madrid, sufre un nuevo caso de racismo policial tras dejar a su hija en el colegio
más votadas
403
“Venga, hoy no pido café y pago la entrada de mi primer piso”, dice un joven tras ver varios vídeos de un influencer financiero de Youtube
307
Carlos Alsina se sale del guion en el debate por la dimisión de Óscar Puente: “Ha dado la cara”
258
California se convierte en el primer estado en unirse a la red de enfermedades de la OMS tras la salida de EE. UU. [ENG]
271
La Casa Blanca altera foto de manifestante arrestada y le agrega lágrimas con IA
533
Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
170
clics
Corta una bombona con una radial y salta por los aires en Marín
El hombre, de 45 años, tuvo que ser trasladado con heridas graves al hospital tras el suceso, que se produjo en el galpón de su vivienda.
|
etiquetas
:
bombona
,
radial
,
voló
8
1
0
K
97
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
97
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
sorrillo
#5
De hecho acabo de mirar las normas y tener descendencia no te descalifica.
The existence of offspring, though potentially deleterious to the gene pool, does not disqualify a nominee. Children inherit only half of each parent's genetic material and thus have their own chance to survive or snuff themselves. If, for instance, the offspring has inherited the "Play With Combustibles" gene, but also has inherited the "Use Caution When..." gene, then she is a potential
…
» ver todo el comentario
2
K
40
#12
eltxoa
#6
tiene sentido ya que la descendencia muy probablemente tendrá en mismo destino
0
K
11
#1
PaulDurden
Premio Darwin? O hay que palmarla para acceder?...
2
K
33
#2
sorrillo
*
#1
Hay que palmarla y no tener descendencia previa, con 45 años posiblemente ya tenga.
Si te cargas a toda tu familia seguramente también puedas ser candidato.
2
K
36
#5
Aokromes
#2
no hace falta palmarla, si no tienes descendencia y te quedas esteril tambien vale.
1
K
20
#3
woody_alien
#1
Hay que perder la capacidad de tener descendencia y no haberse reproducido previamente. Si la explosión le ha volado los huevos y no se ha reproducido puede ser candidato.
0
K
12
#10
pitercio
*
"
El suceso se produce apenas unos meses después de otro incidente similar...
" A ver, no, ese rigor periodístico, cortar intencionadamente una bombona no es similar a otro accidente donde haya bombonas.
0
K
19
#7
XtrMnIO
Tiene el talento justo para pasar el día.
0
K
12
#4
MIrahigos
Lo siento por su cabritillos.
0
K
10
#8
Fisionboy
Me la juego... mi apuesta es esta:
www.youtube.com/watch?v=sRjTEOZJ3jY
0
K
10
#9
DaniTC
#8
sí, yo también he visto videos similares. Es un peligro y lo denuncié en su momento. Pero Google pasa.
0
K
11
#11
Bombástico
Premio Darwin
0
K
9
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
The existence of offspring, though potentially deleterious to the gene pool, does not disqualify a nominee. Children inherit only half of each parent's genetic material and thus have their own chance to survive or snuff themselves. If, for instance, the offspring has inherited the "Play With Combustibles" gene, but also has inherited the "Use Caution When..." gene, then she is a potential
… » ver todo el comentario
Si te cargas a toda tu familia seguramente también puedas ser candidato.
www.youtube.com/watch?v=sRjTEOZJ3jY