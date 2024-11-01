edición general
9 meneos
170 clics
Corta una bombona con una radial y salta por los aires en Marín

Corta una bombona con una radial y salta por los aires en Marín

El hombre, de 45 años, tuvo que ser trasladado con heridas graves al hospital tras el suceso, que se produjo en el galpón de su vivienda.

| etiquetas: bombona , radial , voló
8 1 0 K 97 actualidad
12 comentarios
8 1 0 K 97 actualidad
sorrillo #6 sorrillo
#5 De hecho acabo de mirar las normas y tener descendencia no te descalifica.

The existence of offspring, though potentially deleterious to the gene pool, does not disqualify a nominee. Children inherit only half of each parent's genetic material and thus have their own chance to survive or snuff themselves. If, for instance, the offspring has inherited the "Play With Combustibles" gene, but also has inherited the "Use Caution When..." gene, then she is a potential

…   » ver todo el comentario
2 K 40
eltxoa #12 eltxoa
#6 tiene sentido ya que la descendencia muy probablemente tendrá en mismo destino :troll:
0 K 11
PaulDurden #1 PaulDurden
Premio Darwin? O hay que palmarla para acceder?...
2 K 33
sorrillo #2 sorrillo *
#1 Hay que palmarla y no tener descendencia previa, con 45 años posiblemente ya tenga.

Si te cargas a toda tu familia seguramente también puedas ser candidato.
2 K 36
Aokromes #5 Aokromes
#2 no hace falta palmarla, si no tienes descendencia y te quedas esteril tambien vale.
1 K 20
woody_alien #3 woody_alien
#1 Hay que perder la capacidad de tener descendencia y no haberse reproducido previamente. Si la explosión le ha volado los huevos y no se ha reproducido puede ser candidato.
0 K 12
pitercio #10 pitercio *
"El suceso se produce apenas unos meses después de otro incidente similar..." A ver, no, ese rigor periodístico, cortar intencionadamente una bombona no es similar a otro accidente donde haya bombonas.
0 K 19
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Tiene el talento justo para pasar el día.
0 K 12
MIrahigos #4 MIrahigos
Lo siento por su cabritillos.
0 K 10
Fisionboy #8 Fisionboy
Me la juego... mi apuesta es esta:

www.youtube.com/watch?v=sRjTEOZJ3jY
0 K 10
DaniTC #9 DaniTC
#8 sí, yo también he visto videos similares. Es un peligro y lo denuncié en su momento. Pero Google pasa.
0 K 11
Bombástico #11 Bombástico
Premio Darwin
0 K 9

menéame