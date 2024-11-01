edición general
Aceptar los estándares de los automóviles estadounidenses pondría en riesgo las vidas europeas, advierten las ciudades y la sociedad civil [EN]

El acuerdo alcanzado durante el verano establece que, en lo que respecta a los automóviles, Estados Unidos y la Unión Europea tienen la intención de aceptar y reconocer mutuamente sus normas, aceptando la UE estándares estadounidenses más bajos. Las normas de seguridad de la UE han contribuido a una reducción del 36 % en las muertes en carretera en Europa desde 2010. En cambio, las muertes en carretera en EE.UU. durante el mismo período aumentaron un 30%, con un aumento del 80% en las muertes de peatones y del 50% en las de ciclistas.

| etiquetas: automóviles , seguridad vial , estándares , ue , estados unidos
2 comentarios
azathothruna #1 azathothruna
Igual Ursula obligara a tragar.
De verdad cree que tendra retiro de oro o algo?
#2 famufa
Verás cuando los americanos vean el circo de la v16, unas risas ...
