Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal

Hoy el Times of Israel contaba las largas colas de israelíes ante la embajada portuguesa para emigrar de su país a Portugal. La noticia corre como la polvora en redes sociales. Entre los muchos comentarios al respecto, la gente hace paralelismos de lo que ocurre en Palestina y lo que le puede ocurrir a Portugal.

Pero lo interesante no se queda ahí. A ver si os suena lo siguiente. Algunos comentarios como el de Alex en Twitter señalan "Ellos (los israelíes) han estado comprando casas y edificios desde 2015 siendo la razón oculta por la que un nativo portugués nunca podrá permitirse una vivienda en Lisboa, sino que culparán a los pobres inmigrantes"

x.com/Maadthinker/status/1995165663439237602

Cosa que hemos me recuerda a España desde Vox, García Gallardo hace unas semanas decía que el problema de la subida de precios de la vivienda era de los inmigrantes latinoamericanos. ¿Pero qué dicen los datos al respecto en España? Los datos dicen "Los precios más elevados correspondieron a los compradores procedentes de Estados Unidos (3.390 euros/m2)" según El Economista. Luego vemos quien es el mayor rentista de Madrid y son fondos estadounidenses como contaba este meneo en portada. También que los alquileres los acaparan estadounidenses en Valencia.

Esta es la jugada en Portugal, en España. Los americanos, israelíes suben los precios y señalan a los inmigrantes pobres a través de políticos comprados especialmente la extrema derecha. Así mismo ocurre en Estados Unidos mediante la fundación proisraelí "AIPAC". Es la táctica de operar en todos los sitios. Compran primero, promocionan, expulsan a la gente que vive allí y luego echan la culpa a los inmigrantes.