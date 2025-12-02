edición general
La Generalitat afea a Abogados Cristianos que siga recurriendo la eutanasia de Noelia: "Su única finalidad es conseguir que la paciente desista"

La Generalitat afea a Abogados Cristianos que siga recurriendo la eutanasia de Noelia: "Su única finalidad es conseguir que la paciente desista"

Los servicios jurídicos del Govern piden al Supremo que inadmita el recurso de casación presentado por la entidad ultracatólica contra el aval de la muerte digna de la joven parapléjica

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Quieren imponer su absurda moral a toda la población, incluso a los que no se creen sus dogmas

Alegremensajero #3 Alegremensajero
#1 "Quieren imponer su absurda moral a toda la población". Pues vamos a tener que ponernos a violar a chiquillos entonces :troll: :troll:
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#3 Qué gracioso tu comentario
obmultimedia #8 obmultimedia
#3 Algunos teneis el humor un poco roto.
Alegremensajero #15 Alegremensajero
#8 Como la sensibilidad algunos.
Ainur #17 Ainur
#3 confundes ética moral
SMaSeR #4 SMaSeR
Les deseo una muerte lenta y dolorosa. Que pasen el mismo infierno que hacen pasar ellos a esta gente. Asco.
cocolisto #9 cocolisto
Unos criminales tras una cruz torturando a una muchacha,con la permisividad de jueces ,fiscales y una maquinaria insensible al dolor.
5 K 68
Feindesland #2 Feindesland
No sé qué pìnta nadie estorbando el suicidio de otro. No lo entiendo ni en las películas...

:palm:
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Los abobados cristianos de eso tienen poco.
#7 pirat *
¿ Para esos no vale lo de la "compulsividad denunciatoria" ?
¿ Que será lo próximo, obligarnos a ir a misa ...?
¿ No sería punible el sufrimiento que están provocando ?
#13 uvi
#7 Se que no merece la pena por la pobre Noelia, pero es para replantearse una demanda y que por todos los días de retraso de la aplicación de la eutanasia y el sufrimiento que tiene que pasar por estos mea pilas moralistas...meterle una reclamación millonaria.

Pero claro en el Supremo me parece que también cojean del mismo pie.
#16 pirat
#13 Sí, es como tener que ir a la policía a denunciar otro abuso policial...
autonomator #18 autonomator *
¿afear?
¿nadie le va a meter un puro monetario de considerables dimensiones a esta panda de miserables mal nacidos, reaccionarios, moralistas?
reithor #11 reithor
Según Ezequiel 25 17 de su libro, sufrirán la venganza de dios, ardiendo cual zarza parlante del desierto
Raúl_Rattlehead #14 Raúl_Rattlehead
Si los cristianos tienen razón sobre el infierno, todos los de Abogados Cristianos van a ir de cabeza. No hay un odio más profundo en este mundo que el amor cristiano.
taranganas #19 taranganas *
Les deseo solo que a su muerte estos "hombres de dios" padezcan lo mismo que ella
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
mejor que el orto
aupaatu #12 aupaatu
La ilegalidad de la situación puede llevar a la cárcel al que cometa la ilegalidad de ayudarle a morir.
Cosas de la justicia y la visión cristiana en su aplicación.
