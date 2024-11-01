Los contratos de formación no podrán pagarse por debajo del salario mínimo. La mejor noticia es que el cambio entra en vigor este mes

El Consejo de Ministros dio un paso definitivo en la regulación laboral de los jóvenes. Tras años de quejas por parte de estudiantes que invierten gran parte de su tiempo realizando trabajos relevantes en empresas sin ver un euro, el Gobierno ha aprobado el desarrollo del régimen del contrato formativo (artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores). La publicación del Real Decreto en el BOE hará que entren en vigor a partir del día 17 de diciembre.