Tribuna: “Tener que atender a los pacientes es el principal obstáculo de nuestro hospital para obtener beneficios”, por el CEO de Ribera Salud

Dejadme ser claro: estamos en esto con el firme propósito de atender a los pacientes y ayudarles a mejorar su calidad de vida. Este es nuestro principal cometido y el que vamos a cumplir a rajatabla. A rajatabla. Ahora bien, lo que los números dejan muy claro es que deberíamos centrarnos en tratar, en la medida de lo posible, únicamente a los pacientes sanos. Son ellos quienes mejor contribuyen a la estabilidad operativa y a la cuenta de resultados del hospital.
1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida
Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano. ¡Como todos somos inmensamente ricos que se jodan los pobres ! (que me han dicho que son otros no yo.)
Sigamos jugando que hay números para todos.
Curar a los pacientes es un efecto colateral no buscado, muchas veces incluso no deseado.
Esto es aplicable a cualquier sector en el capitalismo.
para que unos pocos se lleven mucho beneficio a costa de vuestra salud, subnormales.
Desde tener como alcalde al inútil de Pedro Rollán, siendo unos de los más votados de España, pasando después por el Inepto de Ignacio Vázquez (ahora director del metro de Madrid), y el actual regidor (Alejandro Navarro) con menos personalidad que su implante de pelo.
Son los resultados de creerse clase media, cuando en realidad eres un puto asalariado.