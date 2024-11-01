edición general
Tribuna: “Tener que atender a los pacientes es el principal obstáculo de nuestro hospital para obtener beneficios”, por el CEO de Ribera Salud

Tribuna: “Tener que atender a los pacientes es el principal obstáculo de nuestro hospital para obtener beneficios”, por el CEO de Ribera Salud

Dejadme ser claro: estamos en esto con el firme propósito de atender a los pacientes y ayudarles a mejorar su calidad de vida. Este es nuestro principal cometido y el que vamos a cumplir a rajatabla. A rajatabla. Ahora bien, lo que los números dejan muy claro es que deberíamos centrarnos en tratar, en la medida de lo posible, únicamente a los pacientes sanos. Son ellos quienes mejor contribuyen a la estabilidad operativa y a la cuenta de resultados del hospital.

Dene
Esto había que pasárselo a los votontos del PPBOX en bucle hasta que revienten...porque es lo que hay detras de la noticia "de verdad"
2 K 40
Chinchorro
#4 Todos los votantes de PPBOX tienen seguro privado, tú que te crees, que son pobres que se creen clase media o algo? :troll:
0 K 11
kaos_subversivo
Luigi! Te necesitamos
1 K 28
duende
Sois conscientes de que es una noticia de elmundotoday ¿no?
1 K 21
Gadfly
a ver si luego va a pasarle algo malo a este señor un dia cualquiera que salga de un restaurante, por ejemplo...
1 K 18
Hoypuedeserungrandia
Y esto cuando lo leen o lo sufren, pacientes y sus familias que son votantes del PP , de la Marquesa de Quiron , no les hace pensar en lo que ocurrirá en breve con el desmantelamiento de la sanidad publica. Tus ideas políticas están muy bien, pero debería prevalecer tu salud.
1 K 18
Barriales
#2 no. Porque todo lo que no sea el pepebos, es ETA, comunismo y separatismo.
0 K 8
autonomator
Dejo esto por aquí para los que con su voto (o no voto) elijen salud y libertah:

1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida
seom.org/notas-prensa/105943-1-de-cada-2-hombres-y-1-de-cada-3-mujeres

Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano. ¡Como todos somos inmensamente ricos que se jodan los pobres ! (que me han dicho que son otros no yo.)

Sigamos jugando que hay números para todos.
0 K 13
PabloPani
Ganar dinero es el objetivo del negocio.
Curar a los pacientes es un efecto colateral no buscado, muchas veces incluso no deseado.

Esto es aplicable a cualquier sector en el capitalismo.
0 K 13
toshiro
Yo creo que es motivo suficiente para despedirlo. ¿Acaso no sabe usted lo que es y para que sirve un hospital?.
0 K 10
hdblue
Seremos fascistas, pero sabemos gobernar para que unos pocos se lleven mucho beneficio a costa de vuestra salud, subnormales.
0 K 10
tk7000
En Torrejón sufrimos la misma anestesia que en toda la CAM hace demasiados años.
Desde tener como alcalde al inútil de Pedro Rollán, siendo unos de los más votados de España, pasando después por el Inepto de Ignacio Vázquez (ahora director del metro de Madrid), y el actual regidor (Alejandro Navarro) con menos personalidad que su implante de pelo.
Son los resultados de creerse clase media, cuando en realidad eres un puto asalariado.
0 K 9

