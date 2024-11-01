Tribuna: “Tener que atender a los pacientes es el principal obstáculo de nuestro hospital para obtener beneficios”, por el CEO de Ribera Salud

Dejadme ser claro: estamos en esto con el firme propósito de atender a los pacientes y ayudarles a mejorar su calidad de vida. Este es nuestro principal cometido y el que vamos a cumplir a rajatabla. A rajatabla. Ahora bien, lo que los números dejan muy claro es que deberíamos centrarnos en tratar, en la medida de lo posible, únicamente a los pacientes sanos. Son ellos quienes mejor contribuyen a la estabilidad operativa y a la cuenta de resultados del hospital.