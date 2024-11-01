edición general
La fiscal del caso Montoro contesta a las defensas: "No es una causa política, sino actuaciones graves de corrupción"

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona, Rubén Rus Vela, atribuye indiciariamente a Montoro y el resto de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Pasividad de la UCO. La fiscal ya se había quejado de que la UCO, al igual que sus jefes en Anticorrupción, no tenían interés por la línea que indicaba la utilización por Montoro y su equipo de datos fiscales confidenciales.

"""" “Los miembros de nuestra Unidad de Apoyo de la Guardia Civil, bajo las órdenes del Teniente Coronel Antonio Balas y el Comandante del grupo, no quieren hacer nada, desconozco los verdaderos motivos de esta decisión”, se quejaba la fiscal en una nota interna. A falta de lo que decida la Audiencia Provincial de Tarragona, respecto a los recursos presentados por algunos perjudicados por la actuación de la brigada política de Montoro, esas maniobras han quedado por ahora

Sólo uno, de libre elección, de todos los crímenes de los que se acusa a éste delincuente de Montoro ya supera de largo en gravedad y en daño a la Hacienda pública y a los contribuyentes españoles a cualquiera de las acusaciones sobre Cerdán y Ábalos.

Pero oye, para los grandes medios de comunicación, se ve que este tema NO es importante. Que hay otros temas que merecen más minutitos de antena y más portaditas.

Por lo que sea.
#5 Sabes exactamente de que se esta acusando y que impacto economico ha tenido?
De hecho, ni siquiera es una causa a un político, sino la causa a un equipo económico de sanguijuelas que parasitaron la política.
Caso Montoro, qué es caso Montoro ?
Aquí sí que se están empleando a fondo para tapar el escándalo de saqueo más grande del siglo
#3 Saqueo mas grande del siglo? Puedes aportar datos que corroboren tamaña afirmacion?
