La fiscal del caso Montoro contesta a las defensas: "No es una causa política, sino actuaciones graves de corrupción"

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona, Rubén Rus Vela, atribuye indiciariamente a Montoro y el resto de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Pasividad de la UCO. La fiscal ya se había quejado de que la UCO, al igual que sus jefes en Anticorrupción, no tenían interés por la línea que indicaba la utilización por Montoro y su equipo de datos fiscales confidenciales.