Embargan el sueldo a la dirigente de Vox en Castilla-La Mancha Patricia Saldaña por no pagar a una empleada

Despidió de manera improcedente a una trabajadora de limpieza y ahora no podrá percibir ningún sueldo. Es la sentencia del juzgado de lo Social número dos de Ciudad Real que ha embargado el sueldo a Patricia Saldaña, vicepresidenta quinta de la Diputación provincial, de Vox, que gobierna junto al PP en esta institución. La sentencia, adelantada por la Tribuna de Ciudad Real, es del pasado mes de enero pero es ahora cuando se decreta el embargo de cualquier tipo de prestación económica que perciba o pueda percibir Saldaña de la Diputación.

Tontolculo #1 Tontolculo *
Ojo, que no debe 100 euros, no, 33.000 euros de nada

las cantidades reclamadas son de 28.959,12 euros, correspondientes a la indemnización por despido, al considerar que hubo un “incumplimiento grave” de las obligaciones de la empleadora, como es el retraso en el pago de los salarios de su trabajadora. A esa cuantía se suman 4.343,86 euros procedentes de los intereses y costas provisionales.
#4 Eukherio *
#1 señalando que desde la nómina de diciembre de 2023 y hasta la de junio de 2024 hubo retrasos de varias semanas en el abono del sueldo y que se vio incrementado en agosto, cuando el pago se abonó en octubre

Algo me dice que igual la tía pensaba que si le retrasaba los pagos al final se piraba la empleada y no tenía que pagarle nada. Es una maniobra de primero de listo por la que después pagas 10 veces más de lo que te habría costado hacer las cosas bien.
Fj_Bs #6 Fj_Bs
#1 que registren registren no se salva ni uno , pp vox luego dicen todos son iguales NO para nada
comadrejo #2 comadrejo *
No se esperaba menos.
Impagos y pufos es lo mínimo que debes tener para hacerte sitio en ese equipo de saqueo.

Si las falsificaciones son burdas pero te hacen ganar mucho dinero... candidato a dirección del comando mafioso. :troll: :troll:
Fedorito #5 Fedorito *
Y esta inútil es vicepresidenta de la diputación provincial ¿En que manos estamos?
#7 Setis
#5 En las manos que quieren los que votan garrulo.
#9 alkalin
#5 Nada nuevo cara el sol.

No me causa sorpresa, representan a empresariado más casposo de este país. A mí lo que me sorprende es como les vota la gente.
Milmariposas #3 Milmariposas
Señorita Ivana
yoma #8 yoma
Me imagino que ahora saldrá toda la derecha a criticarla como se hizo cuando cierto político de izquierdas no tenía asegurada a su asistenta. :troll:
Cehona #10 Cehona
El Partido de los trabajadores y aún habrá curritos que les voten.
