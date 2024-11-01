Embargan el sueldo a la dirigente de Vox en Castilla-La Mancha Patricia Saldaña por no pagar a una empleada  

Despidió de manera improcedente a una trabajadora de limpieza y ahora no podrá percibir ningún sueldo. Es la sentencia del juzgado de lo Social número dos de Ciudad Real que ha embargado el sueldo a Patricia Saldaña, vicepresidenta quinta de la Diputación provincial, de Vox, que gobierna junto al PP en esta institución. La sentencia, adelantada por la Tribuna de Ciudad Real, es del pasado mes de enero pero es ahora cuando se decreta el embargo de cualquier tipo de prestación económica que perciba o pueda percibir Saldaña de la Diputación.