Embargan el sueldo a la dirigente de Vox en Castilla-La Mancha Patricia Saldaña por no pagar a una empleada  

Despidió de manera improcedente a una trabajadora de limpieza y ahora no podrá percibir ningún sueldo. Es la sentencia del juzgado de lo Social número dos de Ciudad Real que ha embargado el sueldo a Patricia Saldaña, vicepresidenta quinta de la Diputación provincial, de Vox, que gobierna junto al PP en esta institución. La sentencia, adelantada por la Tribuna de Ciudad Real, es del pasado mes de enero pero es ahora cuando se decreta el embargo de cualquier tipo de prestación económica que perciba o pueda percibir Saldaña de la Diputación.
| etiquetas: embargo , sueldo , patricia saldaña , vox , castilla-la mancha
las cantidades reclamadas son de 28.959,12 euros, correspondientes a la indemnización por despido, al considerar que hubo un “incumplimiento grave” de las obligaciones de la empleadora, como es el retraso en el pago de los salarios de su trabajadora. A esa cuantía se suman 4.343,86 euros procedentes de los intereses y costas provisionales.
Algo me dice que igual la tía pensaba que si le retrasaba los pagos al final se piraba la empleada y no tenía que pagarle nada. Es una maniobra de primero de listo por la que después pagas 10 veces más de lo que te habría costado hacer las cosas bien.
Impagos y pufos es lo mínimo que debes tener para hacerte sitio en ese equipo de saqueo.
Si las falsificaciones son burdas pero te hacen ganar mucho dinero... candidato a dirección del comando mafioso.
No me causa sorpresa, representan a empresariado más casposo de este país. A mí lo que me sorprende es como les vota la gente.