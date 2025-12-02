·
Ponen un teléfono móvil a la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
El detalle contemporáneo se añadió durante los trabajos de restauración del año pasado
|
etiquetas
:
catedral
,
murcia
,
ángel
,
móvil
,
restauración
9
1
0
K
107
actualidad
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Pertinax
*
#3
Dentro de tres siglos quizás cambies de idea. Las famosas gárgolas de Notre Dame son del siglo XIX, no medievales.
5
K
60
#8
Cehona
Puerta de San Jerónimo. Catedral de
Sta. M.ª. Calahorra (La Rioja). Siglo XVI.
Anacronismo – Glosario ilustrado de arte arquitectónico
www.glosarioarquitectonico.com/glossary/anacronismo/
2
K
25
#13
EISev
#8
este es un Alcatel One Touch Easy
0
K
12
#6
Cehona
#3
"Pacheco expuso otros anacronismos en templos y catedrales de ciudades europeas y españolas, como un móvil antiguo en la Catedral de Calahorra; un Gremlin, en Nantes; un escudo del Athletic de Bilbao, en Trujillo; un astronauta, en la Catedral de Salamanca y un alien, en la Catedral de Palencia, son algunos ejemplos".
Fachada plateresca del Ayuntamiento de Sevilla
(siglo XV). Medallón de Gracia de Mónaco. 1966.
1
K
22
#1
Leon_Bocanegra
Que huevazos tienen algunos.
0
K
8
#2
Pertinax
*
#1
Es habitual añadir elementos de la época de las restauraciones a las fachadas de las catedrales para recordar la época de esta, como simbolismo recordatorio. Como el astronauta de la de Salamanca.
De hecho, es algo que se lleva haciendo siglos
8
K
99
#3
Leon_Bocanegra
#2
pues me parece una soberana estupidez.
0
K
8
#5
alfre2
#2
se perdió la oportunidad de haber añadido un sobre, a fin de ilustrar debidamente el contexto histórico
0
K
12
#7
diablos_maiq
*
#2
www.cronistasoficiales.com/el-escudo-del-athletic-club-que-se-esconde-
2
K
40
#10
Pertinax
#7
...o el escudo de la vidriera de la Basílica de Santa María del Mar.
2
K
39
#11
Cehona
#7
Iglesia de Santa María la Mayor. Trujillo (Cáceres). Siglos XIII-XVI.
1
K
22
#9
themarquesito
#2
Un ejemplo que me gusta mucho a ese respecto es una gárgola de la catedral de Palencia que muestra a un fotógrafo. La restauración en la que se puso es de comienzos del siglo XX, y se nota en el tipo de cámara.
3
K
59
#12
ronko
Supongo que Dios tendrá el teléfono rooteado.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
