edición general
10 meneos
132 clics
Ponen un teléfono móvil a la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia

Ponen un teléfono móvil a la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia

El detalle contemporáneo se añadió durante los trabajos de restauración del año pasado

| etiquetas: catedral , murcia , ángel , móvil , restauración
9 1 0 K 107 actualidad
13 comentarios
9 1 0 K 107 actualidad
Comentarios destacados:      
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Dentro de tres siglos quizás cambies de idea. Las famosas gárgolas de Notre Dame son del siglo XIX, no medievales.
5 K 60
Cehona #8 Cehona
Puerta de San Jerónimo. Catedral de
Sta. M.ª. Calahorra (La Rioja). Siglo XVI.

Anacronismo – Glosario ilustrado de arte arquitectónico
www.glosarioarquitectonico.com/glossary/anacronismo/  media
2 K 25
#13 EISev
#8 este es un Alcatel One Touch Easy
0 K 12
Cehona #6 Cehona
#3 "Pacheco expuso otros anacronismos en templos y catedrales de ciudades europeas y españolas, como un móvil antiguo en la Catedral de Calahorra; un Gremlin, en Nantes; un escudo del Athletic de Bilbao, en Trujillo; un astronauta, en la Catedral de Salamanca y un alien, en la Catedral de Palencia, son algunos ejemplos".

Fachada plateresca del Ayuntamiento de Sevilla
(siglo XV). Medallón de Gracia de Mónaco. 1966.  media
1 K 22
#1 Leon_Bocanegra
Que huevazos tienen algunos.
0 K 8
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Es habitual añadir elementos de la época de las restauraciones a las fachadas de las catedrales para recordar la época de esta, como simbolismo recordatorio. Como el astronauta de la de Salamanca.

De hecho, es algo que se lleva haciendo siglos  media
8 K 99
#3 Leon_Bocanegra
#2 pues me parece una soberana estupidez.
0 K 8
alfre2 #5 alfre2
#2 se perdió la oportunidad de haber añadido un sobre, a fin de ilustrar debidamente el contexto histórico
0 K 12
Pertinax #10 Pertinax
#7 ...o el escudo de la vidriera de la Basílica de Santa María del Mar.  media
2 K 39
Cehona #11 Cehona
#7 Iglesia de Santa María la Mayor. Trujillo (Cáceres). Siglos XIII-XVI.  media
1 K 22
themarquesito #9 themarquesito
#2 Un ejemplo que me gusta mucho a ese respecto es una gárgola de la catedral de Palencia que muestra a un fotógrafo. La restauración en la que se puso es de comienzos del siglo XX, y se nota en el tipo de cámara.  media
3 K 59
ronko #12 ronko
Supongo que Dios tendrá el teléfono rooteado. :-D
0 K 7

menéame