Más Madrid denunciará al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el rechazo de pacientes en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

“Lo que hemos conocido hoy a través de unos audios del grupo Ribera es lo que llevamos denunciando desde hace tiempo, que hay empresas privadas que se benefician de esa parasitación público-privada, en la cual hay empresas que priorizan los beneficios económicos por encima de la salud de los pacientes”, ha valorado la ministra de Sanidad, Mónica García. “No lo vamos a permitir y vamos a estudiar todas las acciones legales que sean necesarias”
| etiquetas: ayuso , más madrid , torrejón de ardoz , ribera salud
Si denuncian a mí Pedro es lawfer y si la denuncia no sale contra Ayuso es "juez defensor de Ayuso", me meo.
A mí me enseñaron fiarme más del dinero y menos del ruido.
En el modelo privado, si el hospital no atiende, el cliente se busca otra compañía.
En el modelo concertado, si el hospital no atiende, como el cliente es el estado, pues el paciente se jode.
Por eso digo que no es lo mismo concertado que privado y por eso digo que el PP no quiere un modelo privado "a lo USA", sino un modelo concertado. Beneficios privados con dinero público, que es más seguro que beneficios privados con dinero privado.
Pero cada vez que lo digo, me dicen que es lo mismo ...
En el modelo privado, si el hospital no atiende, el cliente se busca otra compañía, cierto, pero probablemente te atendera en el mismo hospital privado....o uno del mismo grupo de empresas.
Qué recuerdos con el ácido bórico...
Cuando quieran la hunden con un vídeo robando cremas en el Mercadona.
Directo a la papelera...
Sigue habiendo una diagonal invisible entre Asturias y Valencia. Tienen más esperanza de vida Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares, y Madrid. 6 de la derecha, 3 del PSOE con apoyos, y una del PNV con apoyos.
Valencia ya está algo peor porque aunque Castellón y Valencia provincia están a la par con el norte, Alicante ya pincha.… » ver todo el comentario
El sistema de Ayuso paga por paciente. Es decir, si en vez de atender 60 pacientes atienden a 50, cobran bastante menos. Los gastos fijos (instalaciones, etc) los van a pagar atiendan 50 o 60, así que parece razonable que trataran de atender todos los pacientes posible, para ganar más dinero.
¿Que pasa entonces? Una vez atienden a todos los que pueden atender en horario normal, si quieren atender más pacientes necesitan pagar horas… » ver todo el comentario
Obviamente me tiene en el ignore. Como todos los astroturfers de baratillo