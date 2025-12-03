edición general
Más Madrid denunciará al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el rechazo de pacientes en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

Más Madrid denunciará al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el rechazo de pacientes en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

“Lo que hemos conocido hoy a través de unos audios del grupo Ribera es lo que llevamos denunciando desde hace tiempo, que hay empresas privadas que se benefician de esa parasitación público-privada, en la cual hay empresas que priorizan los beneficios económicos por encima de la salud de los pacientes”, ha valorado la ministra de Sanidad, Mónica García. “No lo vamos a permitir y vamos a estudiar todas las acciones legales que sean necesarias”

Comentarios destacados:          
valandildeandunie #1 valandildeandunie
Tranquilos, que el juez defensor de Ayuso hará lo que mejor sabe
#2 Juanjolo
#1 típica excusa
sotillo #4 sotillo
#2 Se ha convertido en lo más castizo, tu métete con Ayuso y luego lo cuentas, si puedes
#13 alhambre
#4 Ahora MAR se saca un moco, Más Madrid lo tuitea, MAR denuncia por honor, Mónica al trullo y Ayuso se compra otro piso.
#31 username
#13 comprar?
Lyovin81 #5 Lyovin81
#2 Excusa de qué?
#8 Juanjolo *
#5 pues que como la denuncia es una tontería y propaganda, como todo lo que han intentado meter a Ayuso hasta ahora, el usuario se pone la tirita preventivamente. Vamos, que le encanta el relato, el ruido y el fango.

Si denuncian a mí Pedro es lawfer y si la denuncia no sale contra Ayuso es "juez defensor de Ayuso", me meo.
#18 fingulod
#8 Si Begoña no gana dinero es corrupción, si el "ciudadano particular" gana centenares de miles donde antes ganaba miles es persecución.

A mí me enseñaron fiarme más del dinero y menos del ruido.
valandildeandunie #10 valandildeandunie
#2 Típica cuenta con más baneos que días creada.
oceanon3d #9 oceanon3d
#1 Van a puentear a su fiscal defensora Lastra ... pero sus soldados se la AN wa otra cosa; prietos y firmes.
tarkovsky #3 tarkovsky
Poco parasita para lo guapa que es...
angelitoMagno #26 angelitoMagno
Y esta es la diferencia entre el modelo concertado y el privado.

En el modelo privado, si el hospital no atiende, el cliente se busca otra compañía.
En el modelo concertado, si el hospital no atiende, como el cliente es el estado, pues el paciente se jode.

Por eso digo que no es lo mismo concertado que privado y por eso digo que el PP no quiere un modelo privado "a lo USA", sino un modelo concertado. Beneficios privados con dinero público, que es más seguro que beneficios privados con dinero privado.

Pero cada vez que lo digo, me dicen que es lo mismo ...
Lenari #30 Lenari
#26 Eso es cierto... pero es que también aplica al sistema público. Si tu eres un médico de la pública, tu cliente no es el paciente, tu cliente es el estado que es quien te paga. El paciente puede joderse igualmente, porque a fin de cuentas no es quien paga, y tú tienes garantizados los ingresos que te hace el estado a principios de cada mes.
#33 username
#26 Eso en la sanidad no funciona asi:


En el modelo privado, si el hospital no atiende, el cliente se busca otra compañía, cierto, pero probablemente te atendera en el mismo hospital privado....o uno del mismo grupo de empresas.
A.more #6 A.more
Está tiene el futuro asegurado en diferido. Novio testaferro, hermano testaferro, millones a Porrillo para la Quirón y para la educación privado con pago de comisiones en diferido. Marquesa no se, pero tiene las Bahamas aseguradas. Y Panamá y las caimán. Cuanto es el 3 por ciento de lo que ha regalado a la Quirón?
fofito #15 fofito
ETA!!
#21 Hynkel
#15 ¡Queremo de saber! ¡Ha sío la jeta!

Qué recuerdos con el ácido bórico...
a69 #7 a69
deny, defend, depose.. y luego aparecen Luigis
Thornton #24 Thornton
Ayuso ha respondido: ¿Y qué? Somos neoliberales. ¿Qué esperabais? ¿Justicia social?
#17 XcUl10
Aquí la única dictadura que existe es la de Ayuso. Ella tiene más poder que el propio presidente. A saber qué armas tiene tan poderosas. La justicia hará lo propio darle la razón a ella.
a69 #19 a69
#17 Ella es una carcasa hueca, el poder lo tienen quienes la controlan, empezando por MAR.
Cuando quieran la hunden con un vídeo robando cremas en el Mercadona.
XtrMnIO #34 XtrMnIO *
Y ante quién va a presentar la denuncia? Ante el Tribunal Supino de Justicia de Madrid/Ayuso?

Directo a la papelera...
gelator #14 gelator *
Pago 100.000€ al que me demuestre que hay correlación positiva entre comunidades gobernadas por la izquierda y un mejor resultado de indicadores sanitarios objetivos tales como esperanza de vida, número de muertes evitables o tiempo medio en listas de espera.
Raziel_2 #16 Raziel_2
#14 ¿Que comunidad está gobernada por la "izquierda"?
Itrio #25 Itrio
#16 Diría más, ¿qué comunidad ha estado alguna vez gobernada por la "izquierda"?
gelator #36 gelator
#16 Me sirven también países socialistas o comunistas, o lo que consideres que es realmente "la izquierda"
#27 Hynkel
#14 No la hay, pero tampoco hay una correlación de que va mejor en las comunidades gobernadas por la derecha.

Sigue habiendo una diagonal invisible entre Asturias y Valencia. Tienen más esperanza de vida Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares, y Madrid. 6 de la derecha, 3 del PSOE con apoyos, y una del PNV con apoyos.

Valencia ya está algo peor porque aunque Castellón y Valencia provincia están a la par con el norte, Alicante ya pincha.…   » ver todo el comentario
#32 username
#14 el PSOE es izquierda segun tu?
Lenari #29 Lenari
Pequeña reflexión: ¿por qué rechazan a los pacientes?

El sistema de Ayuso paga por paciente. Es decir, si en vez de atender 60 pacientes atienden a 50, cobran bastante menos. Los gastos fijos (instalaciones, etc) los van a pagar atiendan 50 o 60, así que parece razonable que trataran de atender todos los pacientes posible, para ganar más dinero.

¿Que pasa entonces? Una vez atienden a todos los que pueden atender en horario normal, si quieren atender más pacientes necesitan pagar horas…   » ver todo el comentario
#28 Emotivo
Y no se le cae la cara de vergüenza.
#35 Gurripander
Al fin...llamemos a las cosas, finalmente, por su verdadero nombre: en lugar de 'colaboración público-privada', término un tanto extraño, dado que son cosas contrapuestas, debiera haberse llamado, siempre, y desde un principio, 'parasitación público-privada'...
meroespectador #12 meroespectador
#11 Y sin embargo tu estás aquí comentándolos...
victor_vega #20 victor_vega
#11 Han grabado en audio al CEO de Ribera diciendo que aumentar la lista de espera, reportaría mayores beneficios a la empresa, pero tú vienes aquí a decir que es un bulo. Eres ridículo chaval!
Thornton #22 Thornton
#20 No alimentes al troll. Viene aquí para soltar bilis. Y debe tener mucha guardada.
#23 Leon_Bocanegra *
#11 hablas de Hamás Madrid y luego te quejas de no se que bulos. Que cojonazos teneis algunos.
Obviamente me tiene en el ignore. Como todos los astroturfers de baratillo
