Más Madrid denunciará al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el rechazo de pacientes en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

“Lo que hemos conocido hoy a través de unos audios del grupo Ribera es lo que llevamos denunciando desde hace tiempo, que hay empresas privadas que se benefician de esa parasitación público-privada, en la cual hay empresas que priorizan los beneficios económicos por encima de la salud de los pacientes”, ha valorado la ministra de Sanidad, Mónica García. “No lo vamos a permitir y vamos a estudiar todas las acciones legales que sean necesarias”