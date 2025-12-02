La Guardia Civil pone un control en un carril bici y multa a tres ciclistas: «La bici se queda aquí»  

Tal y como vemos en el vídeo, los agentes ocultan el coche tras unos setos y tras la vegetación de la zona y van parando ciclistas según pasan por delante. El primero de ellos es un ciudadano australiano que lleva auriculares puestos.
Si importase la seguridad, harian los bidegorri mas ancho y sin giros a 90º aunque sean redoneados.
Como pongan multas por exceso de velocidad donde ponen limites de 6 y 15km, ponen multas hasta a los peatones.
Podria entenderse obligar a llevar casco en zonas de carretera o con trafico, Pero hay zonas rurales o de paseo que no se puede ir rapido ni en coche y obligar a llevar casco y multar me parece excesivo.
Luego se extrañan de la fama que tienen, si es que se la ganan a pulso.
Se dice se jartan a multar
propiamente dicho.
Habría que azotarlos hasta desfallecer.
O llevarlos a las minas de sal.
Optativo.