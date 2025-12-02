edición general
La Guardia Civil pone un control en un carril bici y multa a tres ciclistas: «La bici se queda aquí»

La Guardia Civil pone un control en un carril bici y multa a tres ciclistas: «La bici se queda aquí»  

Tal y como vemos en el vídeo, los agentes ocultan el coche tras unos setos y tras la vegetación de la zona y van parando ciclistas según pasan por delante. El primero de ellos es un ciudadano australiano que lleva auriculares puestos.

jonolulu
Resumen: A uno le multan por llevar los cascos y a los otros por no llevar los cascos :shit:
torrrquemada
#8 El casco es obligatorio Siempre en vías interurbanas. En urbanas, únicamente los menores
lectorcritico
#10 Cuando termina la urbe, a veces es un poco difuso. Donde termina un pueblo empieza otro, no hay tierras de nadie como en UsA.
Si importase la seguridad, harian los bidegorri mas ancho y sin giros a 90º aunque sean redoneados.
Como pongan multas por exceso de velocidad donde ponen limites de 6 y 15km, ponen multas hasta a los peatones.

Podria entenderse obligar a llevar casco en zonas de carretera o con trafico, Pero hay zonas rurales o de paseo que no se puede ir rapido ni en coche y obligar a llevar casco y multar me parece excesivo.
EISev
#15 hay días que cojo la moto y no paso de 30 y aún así es obligatorio el casco. Me lo pongo hasta para sacarla del parking a la acera a revisar presiones de las ruedas...
soberao
En realidad quizás el casco es lo que para muchos costará más trabajo, pero una vez que te lo pones dos días ya te acostumbras y en caso de caídas el casco siempre algo protege, más que darte directamente con la cabeza en el asfalto.
DayOfTheTentacle
#6 los ciclistas usan casco. Los del bicing no. Tampoco respectant las sen̈ales
Tecar
Se ve que no tienen otra cosa que hacer que ir dando por el culo a paseantes en bici por un carril apartado.
Luego se extrañan de la fama que tienen, si es que se la ganan a pulso.
:troll:
Thornton
Generalizaciones poniendo a parir a los ciclistas en general, debajo.
DayOfTheTentacle
#1 un buabuabua preventivo?
Jointhouse_Blues
#1 Es que vas provocando, joder. Me costará mucho resistirme, pero lo intentaré. :-D :-D :-D
Sandilo
#1 Y la mayoría con razón, incluyendo el “no deberían de circular junto a coches y mucho menos por carretera”.
Dene
Mejor se iban a poner multas al ayuntamiento por la mierda de carriles que hay.. y a los que aparcan encima del carril bici
cabobronson
Qué vayan a la sierra de Guadarrama un fin de semana, y se artan a multar
bronco1890
#3 se artan a multar
Se dice se jartan a multar
propiamente dicho.
mikhailkalinin
El año que viene ganará la secreta.
camvalf
#5 pero somos nosotros mismos, menos Fermín...
endy
Tenían que cobrar el incentivo para poder comprar los regalos de Navidad
TikisMikiss
A ver si acaban con todos los biciclistas de una vez.
Ripio
#4 ¿Y los patineteros?
Habría que azotarlos hasta desfallecer.

O llevarlos a las minas de sal.
Optativo.
