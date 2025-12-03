edición general
El CEO de Ribera Salud se aparta de la gestión del Hospital de Torrejón y la compañía anuncia una auditoría “en profundidad”

El movimiento llega después de que EL PAÍS desvele los audios en los que Pablo Gallart ordenaba aumentar las listas de espera y descartar procesos rentables para aumentar beneficios.

Comentarios destacados:    
Dene #1 Dene
Pondrán a otro que hará lo mismo, pero calladito
7 K 86
JuanCarVen #4 JuanCarVen *
#1 En todos los hospitales públicos que gestionan usan esa estrategia. Pero van a hacer el paripé de auditoría en uno. Esto lo coge Peinado e imputa a toda la directiva.
1 K 23
sotillo #8 sotillo
#1 Ya me estoy imaginando las nuevas medidas en las próximas reuniones, arcos detectores de metales, guantes de látex…
0 K 10
Andreham #7 Andreham
La auditoría va a ser para saber cómo coño se ha escapado esos audios y ver si el juez Marchena está disponible para llevar el asunto.
2 K 33
sotillo #9 sotillo
#7 Van a colgar a alguien pero como si fuera un accidente
0 K 10
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Me imagino la reunion que han anunciado con los enviados de la CAM:
- Pero me cago en la leche ¿como coño os habeis dejado pillar? ¿Y ahora que hacemos para repartirnos los sobres?
0 K 17
jm22381 #6 jm22381
¿Cómo te puedes apartar si sigues siendo CEO? ¬¬
0 K 17
PabloPani #10 PabloPani
No es un error, es su modelo de negocio.
1 K 16
#2 sorecer
Nada que ver señores. Continuen.
0 K 10
oceanon3d #5 oceanon3d *
Que cada hospital privado que tenga régimen establecido con la sanidad pública tenga un funcionario (rendir cuentas gobierno central y comunidad por igual) con funciones de co gerencia para garantizar el buen cumplimiento se las normas .

Se acaba el problema de raíz. Y de paso nos reímos con las miles de pegas que pondrán esas empresas y muchos políticos que se pueden quedar sin sus sobres, áticos de lujo o Maseratis.
0 K 8

