20
meneos
22
clics
El CEO de Ribera Salud se aparta de la gestión del Hospital de Torrejón y la compañía anuncia una auditoría "en profundidad"
El movimiento llega después de que EL PAÍS desvele los audios en los que Pablo Gallart ordenaba aumentar las listas de espera y descartar procesos rentables para aumentar beneficios.
|
etiquetas:
:
ceo
,
ribera salud
,
pablo gallart
,
sanidad
,
audios
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Dene
Pondrán a otro que hará lo mismo, pero calladito
7
K
86
#4
JuanCarVen
*
#1
En todos los hospitales públicos que gestionan usan esa estrategia. Pero van a hacer el paripé de auditoría en uno. Esto lo coge Peinado e imputa a toda la directiva.
1
K
23
#8
sotillo
#1
Ya me estoy imaginando las nuevas medidas en las próximas reuniones, arcos detectores de metales, guantes de látex…
0
K
10
#7
Andreham
La auditoría va a ser para saber cómo coño se ha escapado esos audios y ver si el juez Marchena está disponible para llevar el asunto.
2
K
33
#9
sotillo
#7
Van a colgar a alguien pero como si fuera un accidente
0
K
10
#3
Atusateelpelo
Me imagino la reunion que han anunciado con los enviados de la CAM:
- Pero me cago en la leche ¿como coño os habeis dejado pillar? ¿Y ahora que hacemos para repartirnos los sobres?
0
K
17
#6
jm22381
¿Cómo te puedes apartar si sigues siendo CEO?
0
K
17
#10
PabloPani
No es un error, es su modelo de negocio.
1
K
16
#2
sorecer
Nada que ver señores. Continuen.
0
K
10
#5
oceanon3d
*
Que cada hospital privado que tenga régimen establecido con la sanidad pública tenga un funcionario (rendir cuentas gobierno central y comunidad por igual) con funciones de co gerencia para garantizar el buen cumplimiento se las normas .
Se acaba el problema de raíz. Y de paso nos reímos con las miles de pegas que pondrán esas empresas y muchos políticos que se pueden quedar sin sus sobres, áticos de lujo o Maseratis.
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
