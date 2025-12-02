edición general
14 meneos
13 clics
Alejandro Carranza: La familia del pescador colombiano asesinado en un bombardeo en el Caribe presenta una denuncia contra Estados Unidos ante la CIDi

Alejandro Carranza: La familia del pescador colombiano asesinado en un bombardeo en el Caribe presenta una denuncia contra Estados Unidos ante la CIDi

La familia de Alejandro Carranza, el pescador identificado por el presidente Gustavo Petro como uno de los civiles asesinados en los ataques de EEUU contra supuestas narcolanchas en el Caribe, ha presentado una denuncia formal contra Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La noticia, adelantada por el medio británico The Guardian , supone la primera reclamación ante un organismo internacional por la campaña militar lanzada por órdenes de Donald Trump en septiembre y en la que ya han muerto más de 80 personas...

| etiquetas: alejandro carranza , familia , pescador , colombia , asesinado , eeuu , cidh
14 0 0 K 108 actualidad
5 comentarios
14 0 0 K 108 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Uno que acaba deportado en El Salvador.
1 K 39
manuelpepito #2 manuelpepito
Se la suda gordísimo. Han perdido las formas y van a robar sin piedad, de hecho ya hasta me extraña que mantengan la gilipollez del narcotráfico.
1 K 22
GeneWilder #4 GeneWilder
La pondrán sobre la de José Couso.
1 K 22
comadrejo #3 comadrejo
El agente naranja va a dejar a los huties con aficionados en tema de piratería marítima.
0 K 11
Javi_Pina #5 Javi_Pina
" en la que ya han muerto más de 80 personas".

Y estamos con el relato. Ya costó con los palestinos, no mueren, son asesinados.
0 K 10

menéame