Alejandro Carranza: La familia del pescador colombiano asesinado en un bombardeo en el Caribe presenta una denuncia contra Estados Unidos ante la CIDi

La familia de Alejandro Carranza, el pescador identificado por el presidente Gustavo Petro como uno de los civiles asesinados en los ataques de EEUU contra supuestas narcolanchas en el Caribe, ha presentado una denuncia formal contra Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La noticia, adelantada por el medio británico The Guardian , supone la primera reclamación ante un organismo internacional por la campaña militar lanzada por órdenes de Donald Trump en septiembre y en la que ya han muerto más de 80 personas...