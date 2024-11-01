Soldados británicos ejecutaron a niños pequeños en sus camas durante la guerra de Afganistán [en]

Una investigación ha revelado un patrón «generalizado» de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el ejército británico en Afganistán. El exdirector de las fuerzas especiales del ejército británico y otros altos mandos del ejército del Reino Unido estuvieron involucrados en el encubrimiento de crímenes de guerra, incluido el asesinato de niños, cometidos durante la guerra de Afganistán. No es la primera vez que las tropas británicas se ven implicadas en ataques indiscriminados y ejecuciones extrajudiciales durante la guerra de Afganistá