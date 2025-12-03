·
15
meneos
12
clics
Los sanitarios del hospital de La Paz notifican en el juzgado de guardia el colapso de las urgencias
El personal de urgencias denuncia haber atendido a más del doble de los pacientes para los que hay capacidad debido una falta de personal que coincide con el aumento de casos de gripe.
|
etiquetas
:
sanidad
,
madrid
,
politica sanitaria
138
politica
6 comentarios
138
politica
#2
eipoc
*
Bien denunciado. La máxima responsable de sanidad en Madrid es nuestra no querida asesina de ancianos, que se debe haber quedado con ganas de más muertes y sobretodo de una habitación más en su ático, que necesita que se la financien. Total 7291 o 7300 ya le da igual, no tiene conciencia ninguna la psicópata.
1
K
30
#3
sotillo
Esto se ha realizado en unas cuantas ocasiones sin ningún resultado, puede que sea alguna de estas cosas:
Los del juzgado de guardia no se ponen enfermos
Los del juzgado de guardia no saben de qué va esto de la saturación de las urgencias
Son de Quiron
1
K
30
#5
cocolisto
La libertad de callarte y tener miedo si denuncias.
“Es perjudicial para los pacientes mal atendidos y nuestro trabajo corre peligro porque hay camillas por los pasillos, en las zonas de acceso a determinadas salas, etcétera”, destaca un trabajador de dicha unidad, que prefiere mantenerse en el anonimato".
" Explican que la dirección del centro médico ha optado por cerrar una planta de hospitalización y reubicar a las enfermeras que trabajan en esa planta a otras unidades. “Esa…
» ver todo el comentario
0
K
20
#1
Torrezzno
Bien hecho, pero la justicia es lenta y desganada para según que cosas
0
K
19
#4
alcama
Noticias que no verás en Meneame : colapsos en los hospitales de Barcelona
Una mujer con politraumatismos espera seis días en un box del hospital de Sant Pau antes de ingresar
Los médicos describen un panorama de muchos pacientes en los pasillos, en butacas y sillas plegables
www.lavanguardia.com/vida/20251203/11324750/epidemia-gripe-pone-urgenc
1
K
18
#6
XtrMnIO
Y quién va a hacerse cargo? Un juecezuelo del TSJM? Un heredero del régimen del 36?
Lo guardará en un cajón y se olvidará de ello, la justicia ni está ni se la espera en Madrid.
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
