Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026

La emisora neerlandesa AVROTROS confirma su decisión de no participar en el certamen europeo debido a la presencia de Israel en la competición.

Amperobonus #3 Amperobonus
Pues bien. Recordad llamar hijos de puta a los que apoyen el genocidio, porque no se dice lo suficiente :-D
troll_hdlgp #17 troll_hdlgp
#3 ¡Hay que decirlo más!
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Las lágrimas de sionista son un elixir xD disfrutarlas
mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
#2 ¿Estás citando a Eichmann?
JanSmite #33 JanSmite
#9 Yo creo que está citando a la puta madre que cagó a Eichmann…

cc #2
#16 Suleiman
#2 Yo creo que quizás es al revés, han conseguido lo que querían, petar Eurovisión.
BM75 #21 BM75
#2 ¿Crees que algún sionista va a llorar por esto?
dunachio #4 dunachio
Fuck Israel. Genocidas de mierda.
comadrejo #5 comadrejo *
Se van a tener que cambiar el nombre a sionistovisión. :troll: :troll:

El agente naranja y putinoski van a estar felices por este reventón del UER.
jm22381 #6 jm22381
Falta Islandia porque nuestros vecinos portugueses han dicho que sí que van a eurovisión ¬¬
#27 Hynkel
#6 Y Bélgica, la otra que tenía dudas.

Sólo falta que en mayo Israel gane o se quede cerca otra vez, y se les quede cara de mongolos a los que no lo vieron venir.

El festival está muerto.
Cehona #30 Cehona
#6 Pues los vecinos de Portugal han dicho que no van
www.meneame.net/story/rtve-confirma-espana-no-participara-eurovision-2
#7 harverto
Si en un concurso participa un genocida, todos los que le apoyan son genocidas
Catapulta #13 Catapulta
#7 Entonces todos son genocidas porque el año pasado y el anterior y el anterior...
yoma #8 yoma
Habría que pensar todo lo que habrá ofrecido Israel para que le dejen participar. No se entiende si no que vayan a permitir que por participar ellos se retiren países que representan mucho en Eurovisión. Recordemos que España es uno de los fundadores.
johel #19 johel *
#8 No necesitas buscar conspiraciones, la empresa que lo gestiona es sionista y moroccan oil tambien es israeli.
#29 Hynkel
#8 Como te dice #19, el principal patrocinador es Moroccanoil. Israel lleva años clavando el puñal por la espada, si no se hace lo que dicen no hay money.

Si en esas estamos y no hay huevos de echarles a patadas, que muera el festival.
yoma #34 yoma
#29 Pues a lo mejor lo que tendría que pasar es que no tuvieran festival que organizar con esa pasta.
Arkhan #20 Arkhan
#8 Quizás si miras la marca que más se publicita, su primer origen, el dinero que mueve hacia el certámen y la dificultad para seguir el dinero que maneja puedes tener alguna idea sobre lo que han ofrecido.
geburah #12 geburah
Si todo esto sirve para que acabe Eurovisión, me voy a por un pañuelo de esos. :troll:
#14 kreator
#12 deja, que lo gana israel
#11 UNX
Moroccan oil, la empresa que patrocina Eurovisión, es israelí.
#1 Regreso
Esta no estaba (o no la encuentro en el buscador), como han descartado la noticia que salian las 4 pues pongo esta también.
salteado3 #35 salteado3 *
Recordemos que les expulsaron a su participante porque fue uno de los países que se pronunciaron contra Israel; cuando acabó una gala previa un grupo de personas entre los que estaba el peluquero de la representante israelí (que luego reconocieron que era un agente del mossad para proteger a la cantante de posibles ataques terroristas) se fueron a acosar al representante de los países bajos, no recuerdo qué burrada le soltaron para provocarlo, aquel picó, forcejeó y los muy mamones se fueron…   » ver todo el comentario
JanSmite #32 JanSmite
-¡GRACIAS, HOLANDA!
-¡AVROTROS!
Catapulta #15 Catapulta
Este año gana Israel, lo veo venir.
johel #23 johel *
#15 Saben donde esta el amaño de la compra del televoto y aun asi solo han capado la trampa en un 25% asi que blanco y en bot.... blanco y genocida.
elGude #18 elGude
Ya veo a Estados Unidos mandando a Taylor Swift a eurovisión para que no se quede solo con Israel.
Cehona #26 Cehona *
#18 Precisamente Taylor Swifft no.
Por qué las swifties apoyan a Palestina y ella misma a recaudado para palestina.
Y eso en USA es hoy en día ser valiente y suicida profesionalmente.
desastrecolosal #10 desastrecolosal
1.000.000 de votos más para Pedro!
#22 Juanjolo *
La presencia de Israel les importa un pimiento. Lo que no quieren que los 12 points del televoto vayan para Israel otra vez. Como la PSOE aquí.

eurovision.tv/event/basel-2025/grand-final/results/netherlands?utm_sou
EmuAGR #24 EmuAGR
#22 Y me parece bien que Israel no tenga la posibilidad de comprar una centralita con miles de SIMs votando y manipular las votaciones.
j_martic #25 j_martic
#22 es postureo porque si Israel se clasificara en fútbol no habría huevos de salirse? Sí. Que las medidas importantes como Boicot, Sanciones y Desinversiones es lo que hay que hacer? También, claro.

Pero vaya, el televoto está comprado y los que no, paniaguados con historial de meningitis cuando eran menores de 5 años.

Hay que ser un monstruo para apoyar el etnoestado genocida de Israel, el cual debe desaparecer.
#31 Hynkel
#22 Qué pinta el PSOE aquí. Qué cansinos con el monotema.
