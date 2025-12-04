·
195
meneos
259
clics
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
La emisora neerlandesa AVROTROS confirma su decisión de no participar en el certamen europeo debido a la presencia de Israel en la competición.
|
etiquetas
:
eurovision
,
paises bajos
,
boicot
113
82
0
K
409
ocio
113
82
0
K
409
ocio
#3
Amperobonus
Pues bien. Recordad llamar hijos de puta a los que apoyen el genocidio, porque no se dice lo suficiente
27
K
285
#17
troll_hdlgp
#3
¡Hay que decirlo más!
2
K
24
#2
Verdaderofalso
Las lágrimas de sionista son un elixir
disfrutarlas
11
K
152
#9
mikhailkalinin
#2
¿Estás citando a Eichmann?
0
K
9
#33
JanSmite
#9
Yo creo que está citando a la puta madre que cagó a Eichmann…
cc
#2
0
K
20
#16
Suleiman
#2
Yo creo que quizás es al revés, han conseguido lo que querían, petar Eurovisión.
1
K
21
#21
BM75
#2
¿Crees que algún sionista va a llorar por esto?
0
K
8
#4
dunachio
Fuck Israel. Genocidas de mierda.
13
K
122
#5
comadrejo
*
Se van a tener que cambiar el nombre a sionistovisión.
El agente naranja y putinoski van a estar felices por este reventón del UER.
8
K
100
#6
jm22381
Falta Islandia porque nuestros vecinos portugueses han dicho que sí que van a eurovisión
3
K
53
#27
Hynkel
#6
Y Bélgica, la otra que tenía dudas.
Sólo falta que en mayo Israel gane o se quede cerca otra vez, y se les quede cara de mongolos a los que no lo vieron venir.
El festival está muerto.
0
K
7
#30
Cehona
#6
Pues los vecinos de Portugal han dicho que no van
www.meneame.net/story/rtve-confirma-espana-no-participara-eurovision-2
0
K
13
#7
harverto
Si en un concurso participa un genocida, todos los que le apoyan son genocidas
3
K
43
#13
Catapulta
#7
Entonces todos son genocidas porque el año pasado y el anterior y el anterior...
1
K
17
#8
yoma
Habría que pensar todo lo que habrá ofrecido Israel para que le dejen participar. No se entiende si no que vayan a permitir que por participar ellos se retiren países que representan mucho en Eurovisión. Recordemos que España es uno de los fundadores.
3
K
36
#19
johel
*
#8
No necesitas buscar conspiraciones, la empresa que lo gestiona es sionista y moroccan oil tambien es israeli.
3
K
37
#29
Hynkel
#8
Como te dice
#19
, el principal patrocinador es Moroccanoil. Israel lleva años clavando el puñal por la espada, si no se hace lo que dicen no hay money.
Si en esas estamos y no hay huevos de echarles a patadas, que muera el festival.
0
K
7
#34
yoma
#29
Pues a lo mejor lo que tendría que pasar es que no tuvieran festival que organizar con esa pasta.
0
K
12
#20
Arkhan
#8
Quizás si miras la marca que más se publicita, su primer origen, el dinero que mueve hacia el certámen y la dificultad para seguir el dinero que maneja puedes tener alguna idea sobre lo que han ofrecido.
0
K
11
#12
geburah
Si todo esto sirve para que acabe Eurovisión, me voy a por un pañuelo de esos.
3
K
32
#14
kreator
#12
deja, que lo gana israel
0
K
10
#11
UNX
Moroccan oil, la empresa que patrocina Eurovisión, es israelí.
1
K
29
#1
Regreso
Esta no estaba (o no la encuentro en el buscador), como han descartado la noticia que salian las 4 pues pongo esta también.
2
K
25
#35
salteado3
*
Recordemos que les expulsaron a su participante porque fue uno de los países que se pronunciaron contra Israel; cuando acabó una gala previa un grupo de personas entre los que estaba el peluquero de la representante israelí (que luego reconocieron que era un agente del mossad para proteger a la cantante de posibles ataques terroristas) se fueron a acosar al representante de los países bajos, no recuerdo qué burrada le soltaron para provocarlo, aquel picó, forcejeó y los muy mamones se fueron…
» ver todo el comentario
1
K
24
#32
JanSmite
-¡GRACIAS, HOLANDA!
-¡AVROTROS!
0
K
20
#15
Catapulta
Este año gana Israel, lo veo venir.
1
K
16
#23
johel
*
#15
Saben donde esta el amaño de la compra del televoto y aun asi solo han capado la trampa en un 25% asi que blanco y en bot.... blanco y genocida.
1
K
22
#18
elGude
Ya veo a Estados Unidos mandando a Taylor Swift a eurovisión para que no se quede solo con Israel.
0
K
14
#26
Cehona
*
#18
Precisamente Taylor Swifft no.
Por qué las swifties apoyan a Palestina y ella misma a recaudado para palestina.
Y eso en USA es hoy en día ser valiente y suicida profesionalmente.
0
K
13
#28
freenetico
www.rtve.es/television/20251204/paises-retirada-eurovision-2026-partic
que alguien lo suba que me da pereza
0
K
9
#10
desastrecolosal
1.000.000 de votos más para Pedro!
0
K
6
#22
Juanjolo
*
La presencia de Israel les importa un pimiento. Lo que no quieren que los 12 points del televoto vayan para Israel otra vez. Como la PSOE aquí.
eurovision.tv/event/basel-2025/grand-final/results/netherlands?utm_sou
2
K
-12
#24
EmuAGR
#22
Y me parece bien que Israel no tenga la posibilidad de comprar una centralita con miles de SIMs votando y manipular las votaciones.
1
K
21
#25
j_martic
#22
es postureo porque si Israel se clasificara en fútbol no habría huevos de salirse? Sí. Que las medidas importantes como Boicot, Sanciones y Desinversiones es lo que hay que hacer? También, claro.
Pero vaya, el televoto está comprado y los que no, paniaguados con historial de meningitis cuando eran menores de 5 años.
Hay que ser un monstruo para apoyar el etnoestado genocida de Israel, el cual debe desaparecer.
0
K
8
#31
Hynkel
#22
Qué pinta el PSOE aquí. Qué cansinos con el monotema.
0
K
7
Ver toda la conversación (
35
comentarios)
