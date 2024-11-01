edición general
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta

En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta

Crispin Glover irrumpió en la cultura popular encarnando a George McFly con una actuación que convirtió al personaje en una de las almas más reconocibles de 'Regreso al futuro'. Su interpretación, a la vez torpe, intensa y físicamente expresiva, se convirtió en un contrapunto esencial al dinamismo de Marty y la excentricidad de Doc Brown. Glover nunca ocultó su incomodidad con el mensaje final de la primera película. Le molestaba que el clímax fuera una recompensa económica: una familia convertida en símbolo de clase media triunfante...

El articulo es muy interesante, no tenía ni idea de las razones de Crispin Glover para rechazar el papel en la segunda entrega.

Con respecto a su argumento… me parece muy simplista, aunque es de elogiar que lo haya mantenido siempre y haya sido súper coherente con sus actos.
Hombre, eso de que no nos dimos cuenta...
