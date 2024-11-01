En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta

Crispin Glover irrumpió en la cultura popular encarnando a George McFly con una actuación que convirtió al personaje en una de las almas más reconocibles de 'Regreso al futuro'. Su interpretación, a la vez torpe, intensa y físicamente expresiva, se convirtió en un contrapunto esencial al dinamismo de Marty y la excentricidad de Doc Brown. Glover nunca ocultó su incomodidad con el mensaje final de la primera película. Le molestaba que el clímax fuera una recompensa económica: una familia convertida en símbolo de clase media triunfante...