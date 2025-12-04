edición general
El ejecutivo de Ayuso salvó con 33 millones de dinero público al hospital de Torrejón que 2 meses después buscaría beneficios de ‘4 o 5 millones’ rechazando pacientes:“Está en práctica insolvencia”

El ejecutivo de Ayuso salvó con 33 millones al hospital de Torrejón por el coste de fármacos y pacientes: “Está en práctica insolvencia”. Solo dos meses después de recibir el dinero público, el CEO de la concesionaria pidió a sus mandos ajustes para lograr un beneficio de “cuatro o cinco millones”

BARCEL0NÍ #2 BARCEL0NÍ
y yo me pregunto, que igual soy ingenuo, como puede decidir un gestor público regar con decenas de millones de euros a una empresa privada? Con qué criterios? Quien fiscaliza eso?

No deberían acabar ayuso o su consejero de sanidad en la cárcel?
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

De toda la vida la AAPP ha subvencionado empresas privadas de interés para el país. El asunto es cuando confundes los intereses del país con los tuyos propios.

Como diría Les Luthiers. Nunca se guió por intereses partidistas ... solo por intereses personales.
#8 tyrrelco
#2 Con los mismos criterios que financian a las universidades públicas madrileñas, eso parece si ves las respuestas dadas al hospital y a la Complutense...bueno igual hay alguna diferencia :troll:
ipanies #4 ipanies
El modelo de negocio es el que incentiva estás prácticas, no os despisteis con el tema del CEO que hace y dice lo que se espera de un director de operaciones de una empresa privada cuyo único objetivo debe ser maximizar beneficios según el manual de uso del capitalismo.
Votar al PP mata de diversas formas, está es una de ellas, el modelo de gestión sanitaria.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Lady Menguele de Quirón y Ribera (Salud)
Supercinexin #7 Supercinexin
¿Que cómo puede? Pues cogiéndote a ti dinero de los bolsillos y pasándoselo al Señor Privado en lugar de darte un servicio público.

O sea: Liberalismo. O sea, lo que se lleva en Occidente entero desde hace ~40 años. Es la política económica por defecto, ¿no te habías dado cuenta?
#1 LaMinaEnMiPuerta
Una pen, quien iba a pensar que no fuera a funcionar con lo altruista(Amancio) que ha sido siempre lo privado con la sanidad.
hormiga_cartonera #10 hormiga_cartonera *
Ahora hacen el paripé de dimitir el director en cuestión y con eso ya quedaría solucionado.

Te tienes que reír. Como si la prioridad de beneficios sobre la sanidad hubiera venido de su propio criterio y los beneficios fueran directos a sus bolsillos particulares.

Toman por lo que son a los votantes de derechas, putos torpes e ignorantes y tontos al resto.
#5 Ninrojo
Una empresa privada solo tiene un objetivo ganar dinero, como sea y cuanto más mejor, no son ONG
De que nos extrañamos
#9 tyrrelco *
#5 De que dejemos entrar esos principios en servicios esenciales, esos que gestionados por egoístas con ganas de enriquecerse, llevan a qué l gente muera de forma prematura.
Muchos nos hemos extrañado siempre, de que la sanidad se deje en manos de desalmados que solo les interesa ganar, cuánto más dinero mejor.
