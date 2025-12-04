El ejecutivo de Ayuso salvó con 33 millones de dinero público al hospital de Torrejón que 2 meses después buscaría beneficios de ‘4 o 5 millones’ rechazando pacientes:“Está en práctica insolvencia”

El ejecutivo de Ayuso salvó con 33 millones al hospital de Torrejón por el coste de fármacos y pacientes: “Está en práctica insolvencia”. Solo dos meses después de recibir el dinero público, el CEO de la concesionaria pidió a sus mandos ajustes para lograr un beneficio de “cuatro o cinco millones”
| etiquetas: sanidad , madrid , ayuso
No deberían acabar ayuso o su consejero de sanidad en la cárcel?
De toda la vida la AAPP ha subvencionado empresas privadas de interés para el país. El asunto es cuando confundes los intereses del país con los tuyos propios.
Como diría Les Luthiers. Nunca se guió por intereses partidistas ... solo por intereses personales.
Votar al PP mata de diversas formas, está es una de ellas, el modelo de gestión sanitaria.
O sea: Liberalismo. O sea, lo que se lleva en Occidente entero desde hace ~40 años. Es la política económica por defecto, ¿no te habías dado cuenta?
Te tienes que reír. Como si la prioridad de beneficios sobre la sanidad hubiera venido de su propio criterio y los beneficios fueran directos a sus bolsillos particulares.
Toman por lo que son a los votantes de derechas, putos torpes e ignorantes y tontos al resto.
De que nos extrañamos
Muchos nos hemos extrañado siempre, de que la sanidad se deje en manos de desalmados que solo les interesa ganar, cuánto más dinero mejor.