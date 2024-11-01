edición general
El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes

El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes

Alertaron de las directrices impuestas por el CEO del grupo sanitario Ribera a través de los canales internos de denuncia, lo que les costó su puesto de trabajo. El diario El País publicó este miércoles un audio en el que el CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), pedía a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones".

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
“En Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dice en ese audio filtrado Pablo Gallart, quien reclama hacer ajustes para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”.
#3 laruladelnorte
Pablo Gallart dimitió este miércoles de su cargo tras la publicación de su audio "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".

Garantizar los valores y ética...te tienes que reir,la ética no la conocen y los valores se transforman en beneficios a cuenta de los enfermos. que es lo único que les mueve.
