El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes

Alertaron de las directrices impuestas por el CEO del grupo sanitario Ribera a través de los canales internos de denuncia, lo que les costó su puesto de trabajo. El diario El País publicó este miércoles un audio en el que el CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), pedía a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones".