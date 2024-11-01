edición general
18 meneos
207 clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros

El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros

El Vasa, orgullo de Suecia en el siglo XVII, terminó convertido en uno de los naufragios más célebres y absurdos de la historia.

| etiquetas: vasa , naufragio , suecia
16 2 1 K 160 BARCOS
3 comentarios
16 2 1 K 160 BARCOS
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
Y sigue pasando cuando los políticos anteponen las decisiones políticas a las técnicas.
Poco ha cambiado.
1 K 15
#1 Klamp
Se hicieron los suecos
1 K 11
#3 lappis
No se podía prever.. :troll:
0 K 9

menéame