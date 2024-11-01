·
18
meneos
207
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
El Vasa, orgullo de Suecia en el siglo XVII, terminó convertido en uno de los naufragios más célebres y absurdos de la historia.
|
etiquetas
:
vasa
,
naufragio
,
suecia
16
2
1
K
160
BARCOS
3 comentarios
16
2
1
K
160
BARCOS
#2
El_dinero_no_es_de_nadie
*
Y sigue pasando cuando los políticos anteponen las decisiones políticas a las técnicas.
Poco ha cambiado.
1
K
15
#1
Klamp
Se hicieron los suecos
1
K
11
#3
lappis
No se podía prever..
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
