Trabajo prohibirá los despidos de empleados que denuncien la corrupción en su empresa

El Ministerio de Trabajo y Economía Social incluirá en el Estatuto de los Trabajadores la prohibición de que los empleados puedan sufrir discriminación o represalias por denunciar posibles casos de corrupción en su empresa, así como declarar nulos todos los despidos que se ejecuten relacionados con esta causa. El anteproyecto de ley modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en materia de protección de las personas trabajadoras que informen sobre infracciones…

comentarios
JanSmite #2 JanSmite
¿Ya era hora?
Olepoint #9 Olepoint
¿ Abrimos la porra y ponemos los partidos que votarán en contra ?

PP, VOX, Junts.
#5 Moteplass
Va a tener que importar jueces hasta de la cochinchina si pretenden dar abasto!

Todo aquel que esté a punto de ser despedido y tenga ganas de liarla va a denunciar a la compañia, sea cierto o no.

A ver como lo gestionan, porque así por las buenas creo que va a ser complicado.
Graffin #6 Graffin
#5 Si, lo mejor que puedes hacer cuando te despiden es denunciar sin pruebas, para que a parte de quedarte sin ingresos dediques los ahorros a pagar las costas del juicio.
SMaSeR #7 SMaSeR
#6 Si, suena super inteligente. Sobre todo a la hora de que le pidan a tu exjefe alguna referencia por casualidad xD.
kinz000 #10 kinz000
#6 La cosa es que no te quedas sin ingresos de hecho puedes mearte en el despacho cada día, no te pueden despedir.
Supongo que si después la empresa es absuelta le reclamarán los sueldos y demás gastos.
A12345 #8 A12345
#5 Luce comentario de un juez
#11 juanac
#5 Podría usarse la fecha de notificación del despido para ver si la denuncia es posterior. Y obviamente ser duro en casos de denuncias falsas.
#3 moratos
Que eso no estuviera desde hace décadas en la ley dice mucho de los que estuvieron en el gobierno hasta ahora.
#4 fremen11
Hostia!! Lo mismo tienen que readmitir a Fracasado.......
