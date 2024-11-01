Trabajo prohibirá los despidos de empleados que denuncien la corrupción en su empresa

El Ministerio de Trabajo y Economía Social incluirá en el Estatuto de los Trabajadores la prohibición de que los empleados puedan sufrir discriminación o represalias por denunciar posibles casos de corrupción en su empresa, así como declarar nulos todos los despidos que se ejecuten relacionados con esta causa. El anteproyecto de ley modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en materia de protección de las personas trabajadoras que informen sobre infracciones…