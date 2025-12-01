edición general
19 meneos
34 clics
Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo

Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo

Acciona está ‘castigando’ a un directivo que denunció en el canal ético de la compañía a su superior por prácticas corruptas. El año pasado este trabajador tuvo que ser readmitido después de que el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla declarara nulo su despido por vulneración de sus derechos fundamentales. La compañía, una de las grandes empresas españolas en los sectores de las infraestructuras, las energías renovables, el agua y los servicios, le ha dejado sin equipo, no le está dando funciones y le ha reducido su retribución tras quitar

| etiquetas: acciona , directivo , denuncia
16 3 0 K 228 actualidad
5 comentarios
16 3 0 K 228 actualidad
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Se merecen falta grave y no poder presentarse a concursos públicos
3 K 46
#5 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/espana-vive-estado-corrupcion-estructural España vive en un estado de corrupción estructural
España vive en un estado de corrupción estructural. Hasta 90.000 millones al año : alrededor del 8 % del PIB.
Equivalente a 1.200 euros por ciudadano y año.
1 K 25
#2 Suleiman
Menuda mafia...
0 K 13
Javi_Pina #3 Javi_Pina
"El mismo portavoz de Acciona antes mencionado señala que “no ha habido más denuncias” ni quejas internas contra López Buciega"

:-D Ni abrá
0 K 10
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#3 Esa hache, que encima lo has puesto en negrita y canta más!!!
0 K 10

menéame