edición general
53 meneos
182 clics
Israel ha creado un monstruo que no puede parar: los colonos ya atacan hasta a su ejército

Israel ha creado un monstruo que no puede parar: los colonos ya atacan hasta a su ejército

La Juventud de las Colinas —como se hacen llamar, por su disposición estratégica en cada cima del territorio— está dispuesta a quemar, golpear, herir e incluso matar cuanta vida palestina se les ponga por delante. Y, pese a que el propio Shin Bet —el servicio interno de inteligencia israelí— los ha declarado terroristas, han podido operar libremente sin que el gobierno les pusiera límites. Al menos hasta ahora.

| etiquetas: israel , monstruo , colonos , netanyahu , ejército , sionistas
38 15 1 K 386 actualidad
10 comentarios
38 15 1 K 386 actualidad
Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Colonos antisemitas!
Ahi se maten entre ellos, el mundo seria un lugar mejor.
Infinitamente mejor.
5 K 59
Deviance #3 Deviance
#1 Joder..... me has leído el pensamiento; allá se maten entre ellos. su puta calavera, su puta raza y sus muertos , si hace falta se les ayuda, a que se vayan al infierno, y los que les ríen las gracias que se anden finos, que ya sabemos quienes son ........
1 K 20
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 si hacen crowfunding para armas para atacar a las FDI igual hasta les paso algo



ni de coña
0 K 11
woody_alien #10 woody_alien *
#1 Ya lo hicieron en plan industrial y no funcionó. Cuando Hitler colaboró con la creación del estado de Israel, pues la primera opción y mas barata era deportación y no el exterminio, los líderes sionistas decidieron que los que no quisiesen colaborar con la creación de Israel bien merecían la muerte y mucho de ellos colaboraron activamente en limpiar de "indignos" la casa de David.

es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Haavara
0 K 14
Dene #4 Dene
Que se autodestruyan cuanto antes
1 K 28
calde #7 calde *
Ah, pero eso no es un problema.

Qué se maten entre ellos, pero que dejen a los demás en paz!
0 K 12
roker #9 roker
Vaya problemón tiene el Estado genocida de Israel con los colonos. Han intentado hacer nada y ya no saben qué hacer.
0 K 10
#6 Emotivo
Colonos invasores.
0 K 7
silver_hoodlum #8 silver_hoodlum
Artículo engañoso, aunque es verdad que los colonos atacan a veces a los soldados coloniales es el propio ejercito colonial quien les da armas y facilidades para atacar pueblos palestinos, en cuanto un palestino lanza una piedra se presentan ahí y arresto administrativo
0 K 7

menéame