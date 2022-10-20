Israel ha creado un monstruo que no puede parar: los colonos ya atacan hasta a su ejército

La Juventud de las Colinas —como se hacen llamar, por su disposición estratégica en cada cima del territorio— está dispuesta a quemar, golpear, herir e incluso matar cuanta vida palestina se les ponga por delante. Y, pese a que el propio Shin Bet —el servicio interno de inteligencia israelí— los ha declarado terroristas, han podido operar libremente sin que el gobierno les pusiera límites. Al menos hasta ahora.
| etiquetas: israel , monstruo , colonos , netanyahu , ejército , sionistas
www.abc.es/internacional/decenas-colonos-israelies-atacan-base-militar
En 2023
www.larazon.es/internacional/colonos-israelies-embisten-alto-mando-mil
2022
www.enlacejudio.com/2022/10/20/soldado-israeli-detenido-por-participar
Ahi se maten entre ellos, el mundo seria un lugar mejor.
Infinitamente mejor.
ni de coña
es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Haavara
Qué se maten entre ellos, pero que dejen a los demás en paz!