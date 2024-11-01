Qué hacer si te ataca un oso: momentos de ataques captados en cámara  

Si un oso te ataca es importante saber que los ruidos fuertes como los gritos o los gestos agresivos pueden asustarlos y hacer que retrocedan. No obstante, también hay que saber que si te acecha un oso no hay que girarse y ponerse a correr ya que esto activa su instinto de persecución. No hay que huir de los osos salvo que vayas en un vehículo. Por ello es mejor retroceder lentamente gritando o haciendo ruidos fuertes. Por otro lado, y en general, los osos se alejan de los humanos salvo si se trata de una osa y te encuentras cerca de sus crías.
| etiquetas: oso , ataque , cámara