Qué hacer si te ataca un oso: momentos de ataques captados en cámara

Si un oso te ataca es importante saber que los ruidos fuertes como los gritos o los gestos agresivos pueden asustarlos y hacer que retrocedan. No obstante, también hay que saber que si te acecha un oso no hay que girarse y ponerse a correr ya que esto activa su instinto de persecución. No hay que huir de los osos salvo que vayas en un vehículo. Por ello es mejor retroceder lentamente gritando o haciendo ruidos fuertes. Por otro lado, y en general, los osos se alejan de los humanos salvo si se trata de una osa y te encuentras cerca de sus crías.

elTieso #1 elTieso *
If it's black figth back, if brown lay down if white you die (asústale haciendo aspavientos si es negro, hazte el muerto en el suelo si es pardo, si es blanco nohagas nada que vas a morir igual).
2 K 32
pepel #5 pepel
Pedir ayuda.
0 K 20
#3 Leclercia_adecarboxylata
Qué calma los del pueblo. El padre ahuyentó al oso abriendo los brazos para parecer más grande mientras caminaba lentamente manteniendo la calma.
0 K 19
calde #6 calde
Los que sean religiosos, lo mejor es que recen. Con los ojos cerrados. :troll:
0 K 12
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Depende del oso.
0 K 10
Olepoint #4 Olepoint
Con las vacas paridas en el campo ocurre algo semejante. Por cierto, si alguna vez vas por el campo y una vaca corre hacia ti, es posible que su ternero esté escondido entre la maleza cercana a ti, lo mejor es retirarse hacia una zona despejada, donde estés seguro que el ternero no esté escondido cerca. Es normal que los terneros recien nacidos "sean abandonados" temporalmente por sus madres en la espesura mientras ellas van a pastar. Esto es una práctica habitual entre las vacas hasta que el ternero coja fuerza y sea capaz de acompañarlas mientras pastan.
0 K 8
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
Yo digo que tengo novio y que no follo sin depilación brasileña.
0 K 7

