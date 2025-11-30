edición general
El PSOE pide a Europa lo que rechaza en España: aire a los fondos buitre para que sigan comprando vivienda

El ingreso en prisión de José Luis Ábalos es una bomba para el Gobierno, pero este jueves ayudó a ensordecer una decisión que de haberse producido en otra fecha habría tenido un impacto muy diferente. Ni siquiera tuvo primer plano en el Congreso, donde la votación clave fue la senda de déficit, paso previo a los Presupuestos. PP, Vox y Junts la tumbaron. El orden del día incluía una proposición de Sumar a fin de que empresas y fondos no puedan adquirir viviendas con un fin exclusivamente especulativo. PP, Vox y Junts se opusieron

NPCMeneaMePersigue
Si es lo que os digo, quien tiene la capacidad de presionar así, fondos de inversion estadounidenses e israelíes

Pero luego os reís de mi y hacéis chistes, porque.... tachán, también la gente que me ataca está pagada por los mismos fondos de inversión

La solución es atacar su producto y demanda en redes sociales, los turistas
soberao
El PSOE en su línea de ir de guay pero luego hay líneas que nunca va a traspasar, y la vivienda como negocio es una de ellas.
Lo que vemos ahora, como el apoyo a Palestina, es por el acoso personal al que están sometidos, tanto de las cloacas como de las viejas glorias como son González y Guerra, pero siguen en su línea "conservadora" y no aprenden ni a base de palos.
chavi
#2 El PSOE solo engaña a quien se deja engañar, estas legislaturas son un accidente por el que tenemos que estar muy agradecidos a Rivera
cajadecartonmojada
Normal. En Europa lo pide porque sabe que no puede conseguir nada, y aquí no lo intenta no vaya a ser que lo consiga.
Narmer
Prohibición a empresas y SL adquirir viviendas + impuestos altísimos a partir de la 4ª vivienda (inclusive).

No veo manera más eficaz de terminar con la especulación y provocar un derrumbe de los precios que vuelva a sintonizar el precio de la vivienda con los salarios de nuestro país.
Juanfernando_Martin_Alba
Que sepais que todos los gobiernos europeos ( bueno casi todos) están gobernados por gente a sueldo de las grandes corporaciones y por las élites del mundo . El capitalismo dice que es lo que hay que hacer , a ellos la ciudadanía se la trae floja ,ellos solo quieren tu dinero, les importa cero lo que opines y lo que hagas. Los gobiernos no son la solución y lo sabeis, que son el gran problema . Y esto solo tiene una solución y es una revolución global para empezar de nuevo . o luchar contra el capitalismo y los capitalistas.
