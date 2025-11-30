El PSOE pide a Europa lo que rechaza en España: aire a los fondos buitre para que sigan comprando vivienda

El ingreso en prisión de José Luis Ábalos es una bomba para el Gobierno, pero este jueves ayudó a ensordecer una decisión que de haberse producido en otra fecha habría tenido un impacto muy diferente. Ni siquiera tuvo primer plano en el Congreso, donde la votación clave fue la senda de déficit, paso previo a los Presupuestos. PP, Vox y Junts la tumbaron. El orden del día incluía una proposición de Sumar a fin de que empresas y fondos no puedan adquirir viviendas con un fin exclusivamente especulativo. PP, Vox y Junts se opusieron
| etiquetas: psoe , europa , fondos buitre , compra , vivienda
Pero luego os reís de mi y hacéis chistes, porque.... tachán, también la gente que me ataca está pagada por los mismos fondos de inversión
La solución es atacar su producto y demanda en redes sociales, los turistas
Lo que vemos ahora, como el apoyo a Palestina, es por el acoso personal al que están sometidos, tanto de las cloacas como de las viejas glorias como son González y Guerra, pero siguen en su línea "conservadora" y no aprenden ni a base de palos.
No veo manera más eficaz de terminar con la especulación y provocar un derrumbe de los precios que vuelva a sintonizar el precio de la vivienda con los salarios de nuestro país.