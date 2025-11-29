Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños

¿Se imaginan al hospital de La Paz, el más importante de la Comunidad de Madrid, sin servicio de traumatología? Pues el hospital Infanta Leonor, que atiende a 320.000 vecinos de los dos distritos vallecanos, no tiene unidad del dolor y ha decidido buscarla fuera. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), está licitando desde el pasado 21 de noviembre la “asistencia sanitaria en tratamiento del dolor crónico de pacientes del Hospital Universitario Infanta Leonor”.