Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños

¿Se imaginan al hospital de La Paz, el más importante de la Comunidad de Madrid, sin servicio de traumatología? Pues el hospital Infanta Leonor, que atiende a 320.000 vecinos de los dos distritos vallecanos, no tiene unidad del dolor y ha decidido buscarla fuera. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), está licitando desde el pasado 21 de noviembre la “asistencia sanitaria en tratamiento del dolor crónico de pacientes del Hospital Universitario Infanta Leonor”.

Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Los politicos estan para gestionar los servicios publicos, no para reducirlos.

Si hay que privatizar servicios publicos lo que sobran es politicos incompetentes.
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#3 Nah, están para servir al mejor postor, parásitos que solo buscan lucrarse con tu salud y bienestar. La privatización de la sanidad mata.
PabloPani #7 PabloPani
La mataviejos quiere seguir haciendo lo que se le da bien y disfruta haciendo. Es una virtuosa en su oficio.
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Offtopic: hospitales que pagamos con nuestros impuestos y llevan el nombre de parásitos que no han puesto un florín.
neo1999 #4 neo1999
A disfrutar lo votado. Los que se abstuvieron también, que disfruten su parte.
Fran_Ramos #1 Fran_Ramos
a cobrar comisiones.!!!
Castigadordepagascalers #6 Castigadordepagascalers
Seguro que eso lo arreglan votando. Segurísimo. :roll:


Señoras y señores: o hay hostias para la escoria derecharra o seguirán matando impunemente mientras tito floren amasa pasta sin freno.

Los pagascaleros, que vengan a hablar con mi abogado. :popcorn:
